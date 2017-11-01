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    Shaver series 7000

    Електробритва для вологого та сухого гоління

    SW7700/67
    Загальна оцінка / 5
    • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
      -{discount-value}

      Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      SW7700/67
      Загальна оцінка / 5

      Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

      Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

      Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

      Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

      Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Shaver series 7000 Електробритва для вологого та сухого гоління

      Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

      Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

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        Shaver series 7000

        Shaver series 7000

        Електробритва для вологого та сухого гоління

        - {discount-value}

        Усього:

        Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

        Відчуйте силу V-Track Pro!

        • Леза V-Track Precision PRO
        • 5-напрямні головки Flex
        • Кільця SkinGlide
        • Точний тример SmartClick
        V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

        V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

        Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

        72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

        72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

        72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

        Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

        Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

        Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а ваша шкіра захищена від подразнення.

        Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

        Головки вигинаються у 5 напрямках і повторюють контури з меншим тиском

        Наші бритвені головки легко вигинаються у 5 напрямках, лагідно повторюючи усі контури обличчя та шиї. Для ретельного гоління потрібно менше притискати, що також зменшує й відчуття напруження шкіри.

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

        Обирайте зручний для вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

        60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

        60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

        Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

        Заряджання протягом 1 години

        Заряджання протягом 1 години

        Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

        Бритву можна мити під краном

        Бритву можна мити під краном

        Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

        Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

        2 р. гарантії, стандартна напруга, замінні леза

        2 р. гарантії, стандартна напруга, замінні леза

        Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          SmartClick
          Точний тример
          Повторення контурів
          5-напрямні головки DynamicFlex
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Колір
          Зоряні війни: Світла сторона
          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Час роботи
          60 хв./20 голінь
          Футляр
          Дорожній футляр
          Система гоління
          • Леза V-Track Precision PRO
          • 72 леза, які самі заточуються
          SkinComfort
          • Кільця SkinGlide
          • Система SkinProtection
          • AquaTec для вологого і сухого гоління
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
          Чищення
          Можна мити повністю
          Споживання енергії в режимі очікування
          0,1  W
          Функціонування
          • Автономна робота
          • Від’єднуйте від мережі перед використанням
          Максимальне споживання енергії
          9  W

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH70

        • Програмне забезпечення

          Оновленням програмного забезпечення
          Компанія Philips пропонує відповідне оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки після дати придбання

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Точний тример SmartClick
        • Розкішний футляр

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              • Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips

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              Про Philips

              Продавцем інтернет-магазину є:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

              © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

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