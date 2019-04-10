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Більше не доступний
Леза V-Track Precision PRO
5-напрямні головки Flex
Кільця SkinGlide
Точний тример SmartClick
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.
Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а ваша шкіра захищена від подразнення.
4.8
з 5
19
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
ІриНка
10/04/2019
Україна
Чудова бритва
Подаровала чоловікові на свято. Він дуже задоволений. Бритва чудово виконує свої обов'язки, зручна, футляр дуже виручає у разі необхідності транспортування.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління
PieterG49
16/06/2021
Polska
zbawienie dla nielubiących się golić.
Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.
Плюси
1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody
Мінуси
jak na razie nie znalazłem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Janusz z Kalisza
29/12/2019
Polska
Перевірений покупець
Prawie doskonałe golenie
Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.
Плюси
Szybki ładowanie
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips