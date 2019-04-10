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  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
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  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
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  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
  • Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

Більше не доступний

Shaver series 7000Електробритва для вологого та сухого гоління

SW7700/67

4.8
| (19) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри
Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Відчуйте силу V-Track Pro!

Безпечне гоління, мінімальне подразнення шкіри

  • Леза V-Track Precision PRO

  • 5-напрямні головки Flex

  • Кільця SkinGlide

  • Точний тример SmartClick

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

Кільця SkinGlide з антифракційним покриттям для гладенького ковзання

Насолоджуйтеся більш комфортним голінням із кільцями SkinGlide з антифракційним покриттям з мікрогранулами. Тисячі крихітних склоподібних гранул зменшують тертя й поверхневий опір між бритвою і шкірою. Завдяки цьому бритва гладенько та легко ковзає, а ваша шкіра захищена від подразнення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

19

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Чудова бритва

Подаровала чоловікові на свято. Він дуже задоволений. Бритва чудово виконує свої обов'язки, зручна, футляр дуже виручає у разі необхідності транспортування.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Електробритва для вологого та сухого гоління

16/06/2021

Polska

Polska

zbawienie dla nielubiących się golić.

Maszynki używam głównie na sucho. Bo taki był mój zamiar przed zakupem. Bardzo nie przepadam za goleniem, bo mam gęsty twardy, szybko odrastający zarost. Maszynka dla mnie jest rewelacyjna. Można się golić nawet z 3 dniowym zarostem, ale wtedy więcej czasu trzeba poświęcić. W moim wypadku czasami muszę się golić 2 razy dziennie, bo po porannym goleniu pod wieczór mam już dość wyraźny twardy i ostry zarost. Maszynka pomaga mi utrzymać twarz w idealnym stanie, bez zadrapań, zacięć i podrażnień.

Плюси

1 miesiąć pracy na 1 ładowaniu, realne finansowe oszczędności na goleniu, brak kosmetyków do golenia, jednorazówek, zużycia wody

Мінуси

jak na razie nie znalazłem

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

29/12/2019

Polska

Polska

Перевірений покупець

Prawie doskonałe golenie

Gorąco polecam, jestem wieloletnim użytkownikiem różnych maszynek do golenia, ale ta jest najlepsza.

Плюси

Szybki ładowanie

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SW7700/67 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips