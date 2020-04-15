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Больше не доступен
Лезвия V-Track Precision PRO
Головки ContourDetect, 8 направлений
Персональные настройки
Высокоточный триммер SmartClick
Испытайте непревзойденно гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют в наилучшее положение для среза волоски трехдневной щетины, а также волоски разной длины и волоски, прилегающие к коже. Система обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье, чтобы ваша кожа всегда выглядела безупречно.
72 самозатачивающихся лезвия. 151 000 срезов в минуту. Не пропускается ни один волосок, независимо от направления его роста.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
4.8
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Bobosik
15/04/2020
Україна
У этого продукта много полезных функций
Подарили эту бритву, не когда не думал что на столько быстро привыкну, нету раздражения, крутая беспроводная зарядка, можно брить даже 7 дневную щитину без боли, долго держит заряд, можно использовать в душе. Всем советую.
Плюсы
Крутая комплектация и функции
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9521/31 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9521/31 Электробритва для сухого и влажного бритья
naum
11/11/2017
Україна
электробритва просто супер!!
Не ожидал такого чистого бритья! Очень достойная! Четырех-дневную щетину бреет на ура!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9511/41 Электробритва для сухого и влажного бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9511/41 Электробритва для сухого и влажного бритья
07/11/2020
Україна
PHILIPS S9511
Достоинства: 1. Самое важное достоинство - бриться получается проще, чем станком. Особенно это ощущается при бритье усов и сложных неровных места возле подбородка. При бритье усов станком – мне всегда приходилось бороться с болевыми ощущениями «сдирания» волос, с бритвой таких неприятных ощущений не возникло. Сложные неровные места, бритва бреет чище, чем станок. Так как я бреюсь станком только по ходу роста волос (против роста волос не бреюсь, потому что потом сильное раздражение кожи), то по тактильным ощущениям, когда проводишь рукой против роста волос – бритва бреет чище. 2. Бритва легкая, рука совершенно не устает в процессе бритья. 3. Функциональный и простой в понимании интерфейс, с подсказками. 4. Можно использовать влажное бритье с пеной/гелем и бриться прямо под душем. 5. В комплект входит чехол и триммер для усов и бороды. 6. Три скорости вращения лезвий - для любителей функционала. 7. Аккумулятор Li-Ion. Одной зарядки хватает на 10-12 раз. Время одной зарядки 1 час. Очень удобно для кратковременных поездок (командировка, отпуск). Особенно когда летите без багажа и когда в ручную кладь нельзя сдать острую бритву и гель/пену для бритья. 8. Эргономика и качество сборки. Кстати, собирается не в Китае, как большинство техники, а в Нидерландах. 9. Исключена возможность порезов. Важное свойство, потому что ранее станок меня подводил, и иногда перед важным совещанием на работе, приходилось клеить на лицо пластырь. Комментарий: Бритва покорила меня своим дизайном, простотой использования и легким весом. До использования этой бритвы я пользовался только станком. Эта электробритва не идет ни в какое сравнение с любым станком. Времени уходит меньше при использовании электробритвы. Я приноровился бриться вслепую, изредка поглядывая в зеркало, результат превосходный. Мягкое скольжение, как на сухой, так и на влажной коже. Я могу оправдываться сколько угодно, отвечая на вопрос почему не купил электробритву раньше, но единственное, что меня оправдает, это боязнь новых гаджетов. Щетина у меня растет быстро, если отпустить бороду, то она будет густая и жесткая. Я не доверял электробритвам и обходил стороной. Мое время пользоваться бритвой пришло этой зимой, устав от нескончаемого раздражения я все же решился попробовать разрекламированную модель. Честно признаюсь, с первого раза не удалось равномерно сбрить недельную бороду триммером, сразу же, после стрижки, я решил побриться и увидел… точнее, не увидел результата. Но, со временем, все встало в нужное русло, руки распрямились и бритва начала радовать прекрасными результатами! И это всего за несколько процедур. Звук при бритье тихий и не раздражающий, по утрам я еще никому не помешал. Раздражения я больше не наблюдал, чем очень доволен. Начал замечать, что все реже пользуюсь всяческими лосьонами и кремами после бритья. Удобная форма корпуса идеально ложиться в руку, шанса уронить, нет никакого. Проверить водонепроницаемый корпус пока не решаюсь и для чистки просто снимаю бритвенный блок. Насадки меняются легко и без усилий.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
Обеспечивает на 30 % более гладкое и быстрое бритье по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии
Срезает до 20 % больше волосков по сравнению с предыдущей моделью Philips этой серии