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  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість

Більше не доступний

Shaver series 9000Електробритва для вологого та сухого гоління

SW9700/67

4.8
| (228) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб
Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

Відчуйте силу V-Track Pro!

Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість

  • Леза V-Track Precision PRO

  • 8-напрямні головки ContourDetect

  • Налаштування власного комфорту гоління

  • Точний тример SmartClick

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

228

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

2

07/11/2020

Україна

Україна

PHILIPS S9511

Достоинства: 1. Самое важное достоинство - бриться получается проще, чем станком. Особенно это ощущается при бритье усов и сложных неровных места возле подбородка. При бритье усов станком – мне всегда приходилось бороться с болевыми ощущениями «сдирания» волос, с бритвой таких неприятных ощущений не возникло. Сложные неровные места, бритва бреет чище, чем станок. Так как я бреюсь станком только по ходу роста волос (против роста волос не бреюсь, потому что потом сильное раздражение кожи), то по тактильным ощущениям, когда проводишь рукой против роста волос – бритва бреет чище. 2. Бритва легкая, рука совершенно не устает в процессе бритья. 3. Функциональный и простой в понимании интерфейс, с подсказками. 4. Можно использовать влажное бритье с пеной/гелем и бриться прямо под душем. 5. В комплект входит чехол и триммер для усов и бороды. 6. Три скорости вращения лезвий - для любителей функционала. 7. Аккумулятор Li-Ion. Одной зарядки хватает на 10-12 раз. Время одной зарядки 1 час. Очень удобно для кратковременных поездок (командировка, отпуск). Особенно когда летите без багажа и когда в ручную кладь нельзя сдать острую бритву и гель/пену для бритья. 8. Эргономика и качество сборки. Кстати, собирается не в Китае, как большинство техники, а в Нидерландах. 9. Исключена возможность порезов. Важное свойство, потому что ранее станок меня подводил, и иногда перед важным совещанием на работе, приходилось клеить на лицо пластырь. Комментарий: Бритва покорила меня своим дизайном, простотой использования и легким весом. До использования этой бритвы я пользовался только станком. Эта электробритва не идет ни в какое сравнение с любым станком. Времени уходит меньше при использовании электробритвы. Я приноровился бриться вслепую, изредка поглядывая в зеркало, результат превосходный. Мягкое скольжение, как на сухой, так и на влажной коже. Я могу оправдываться сколько угодно, отвечая на вопрос почему не купил электробритву раньше, но единственное, что меня оправдает, это боязнь новых гаджетов. Щетина у меня растет быстро, если отпустить бороду, то она будет густая и жесткая. Я не доверял электробритвам и обходил стороной. Мое время пользоваться бритвой пришло этой зимой, устав от нескончаемого раздражения я все же решился попробовать разрекламированную модель. Честно признаюсь, с первого раза не удалось равномерно сбрить недельную бороду триммером, сразу же, после стрижки, я решил побриться и увидел… точнее, не увидел результата. Но, со временем, все встало в нужное русло, руки распрямились и бритва начала радовать прекрасными результатами! И это всего за несколько процедур. Звук при бритье тихий и не раздражающий, по утрам я еще никому не помешал. Раздражения я больше не наблюдал, чем очень доволен. Начал замечать, что все реже пользуюсь всяческими лосьонами и кремами после бритья. Удобная форма корпуса идеально ложиться в руку, шанса уронить, нет никакого. Проверить водонепроницаемый корпус пока не решаюсь и для чистки просто снимаю бритвенный блок. Насадки меняются легко и без усилий.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління

27/04/2020

Україна

Україна

Прекрасная сборка, работает как часы

Пользуюсь год, устраивает все, лезвия не тупятся. Из минусов: быстро греется но так же быстро остывает.. рекомендую )

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління

02/07/2019

Україна

Україна

Бреет превосходно

Покупкой ОООЧЕНЬ доволен! Про раздражение забыл! Суперррр, рекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips

      2. Зрізує до 20% більше волосся порівняно з попередньою моделлю Philips