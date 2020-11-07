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Леза V-Track Precision PRO
8-напрямні головки ContourDetect
Налаштування власного комфорту гоління
Точний тример SmartClick
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
4.8
з 5
228
Відгуки
96%
рекомендують цей виріб
07/11/2020
Україна
PHILIPS S9511
Достоинства: 1. Самое важное достоинство - бриться получается проще, чем станком. Особенно это ощущается при бритье усов и сложных неровных места возле подбородка. При бритье усов станком – мне всегда приходилось бороться с болевыми ощущениями «сдирания» волос, с бритвой таких неприятных ощущений не возникло. Сложные неровные места, бритва бреет чище, чем станок. Так как я бреюсь станком только по ходу роста волос (против роста волос не бреюсь, потому что потом сильное раздражение кожи), то по тактильным ощущениям, когда проводишь рукой против роста волос – бритва бреет чище. 2. Бритва легкая, рука совершенно не устает в процессе бритья. 3. Функциональный и простой в понимании интерфейс, с подсказками. 4. Можно использовать влажное бритье с пеной/гелем и бриться прямо под душем. 5. В комплект входит чехол и триммер для усов и бороды. 6. Три скорости вращения лезвий - для любителей функционала. 7. Аккумулятор Li-Ion. Одной зарядки хватает на 10-12 раз. Время одной зарядки 1 час. Очень удобно для кратковременных поездок (командировка, отпуск). Особенно когда летите без багажа и когда в ручную кладь нельзя сдать острую бритву и гель/пену для бритья. 8. Эргономика и качество сборки. Кстати, собирается не в Китае, как большинство техники, а в Нидерландах. 9. Исключена возможность порезов. Важное свойство, потому что ранее станок меня подводил, и иногда перед важным совещанием на работе, приходилось клеить на лицо пластырь. Комментарий: Бритва покорила меня своим дизайном, простотой использования и легким весом. До использования этой бритвы я пользовался только станком. Эта электробритва не идет ни в какое сравнение с любым станком. Времени уходит меньше при использовании электробритвы. Я приноровился бриться вслепую, изредка поглядывая в зеркало, результат превосходный. Мягкое скольжение, как на сухой, так и на влажной коже. Я могу оправдываться сколько угодно, отвечая на вопрос почему не купил электробритву раньше, но единственное, что меня оправдает, это боязнь новых гаджетов. Щетина у меня растет быстро, если отпустить бороду, то она будет густая и жесткая. Я не доверял электробритвам и обходил стороной. Мое время пользоваться бритвой пришло этой зимой, устав от нескончаемого раздражения я все же решился попробовать разрекламированную модель. Честно признаюсь, с первого раза не удалось равномерно сбрить недельную бороду триммером, сразу же, после стрижки, я решил побриться и увидел… точнее, не увидел результата. Но, со временем, все встало в нужное русло, руки распрямились и бритва начала радовать прекрасными результатами! И это всего за несколько процедур. Звук при бритье тихий и не раздражающий, по утрам я еще никому не помешал. Раздражения я больше не наблюдал, чем очень доволен. Начал замечать, что все реже пользуюсь всяческими лосьонами и кремами после бритья. Удобная форма корпуса идеально ложиться в руку, шанса уронить, нет никакого. Проверить водонепроницаемый корпус пока не решаюсь и для чистки просто снимаю бритвенный блок. Насадки меняются легко и без усилий.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Vasiliy22
27/04/2020
Україна
Прекрасная сборка, работает как часы
Пользуюсь год, устраивает все, лезвия не тупятся. Из минусов: быстро греется но так же быстро остывает.. рекомендую )
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9511/41 Електробритва для вологого та сухого гоління
Alex7575
02/07/2019
Україна
Бреет превосходно
Покупкой ОООЧЕНЬ доволен! Про раздражение забыл! Суперррр, рекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 9000 S9521/31 Електробритва для вологого та сухого гоління
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
Зрізує на 30% ретельніше з меншою кількістю рухів порівняно з попередньою моделлю Philips
Зрізує до 20% більше волосся порівняно з попередньою моделлю Philips