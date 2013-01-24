Очищувачі повітря Philips GoPure для автомобілів ефективно усувають алергени, бактерії та віруси в повітрі*, пил, сигаретний дим, хімічні речовини, які виділяються з пластику, вихлопні гази та інші токсичні забруднюючі речовини з автомобіля. Завдяки автоматичним функціям і високоякісному компактному дизайну ця лінійка потужних та ефективних очищувачів повітря швидко усуває шкідливі частинки з повітря в автомобілі. Тому під час кожної подорожі ви й ваша сім’я дихатимуть лише свіжим і здоровим повітрям.
Наші автомобільні очищувачі повітря, оснащені технологією SelectFilter Plus, сертифіковано Airmid Healthgroup.