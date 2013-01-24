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    GoPure

    Свіже та здорове повітря у вашому автомобілі

    Автомобільна якість
    Піктограма AirMid
      go pure

      Очищувачі повітря Philips GoPure для автомобілів ефективно усувають алергени, бактерії та віруси в повітрі*, пил, сигаретний дим, хімічні речовини, які виділяються з пластику, вихлопні гази та інші токсичні забруднюючі речовини з автомобіля. Завдяки автоматичним функціям і високоякісному компактному дизайну ця лінійка потужних та ефективних очищувачів повітря швидко усуває шкідливі частинки з повітря в автомобілі. Тому під час кожної подорожі ви й ваша сім’я дихатимуть лише свіжим і здоровим повітрям.

       

      Наші автомобільні очищувачі повітря, оснащені технологією SelectFilter Plus, сертифіковано Airmid Healthgroup.
      *Протестована ефективність технології Philips SelectFilter Plus на миттєве видалення часточок у сторонній лабораторії; розміри вірусів грипу людини і коронавірусів атипової пневмонії, опубліковані у Звіті про оцінку мікробіологічних ризиків Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 2008 р. Розміри вірусів епізоотичного стоматиту та гепатиту B перевищують 0,02 мкм. Ефективність видалення часточок протестовано відповідно до стандарту GB/T6165:2008. На фактичну ефективність може впливати навколишнє середовище, в якому використовується фільтр; фільтр не гарантує 100% видалення часточок.

      Переваги автомобільного очищувача повітря

      Усунення шкідливих частинок
      усунення токсичних газів
      Усунення токсичних газів
      індикатор заміни фільтра для повітря
      пристрій, який працює автоматично
      *PM означає «тверді частинки», які є мікроскопічними частинками твердих або рідких речовин у повітрі. PM2.5 вважаються твердими частинками, мають діаметр 2,5 мкм або менше. PM1 вважаються наддрібними частинками і мають діаметр 1 мкм або менше. Відповідно до Всесвітньої організації охорони здоров’я тверді частинки в навколишньому середовищі вважаються одними з провідних факторів ризику, що спричиняють передчасну смерть в усьому світі, і можуть призвести до серйозних респіраторних і серцево-судинних захворювань https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health.

      Як Philips GoPure покращує якість повітря в автомобілі?

       

      Вбудовані в автомобіль фільтри ефективно захоплюють частинки, забруднюючі речовини та алергени із зовнішнього середовища завдяки вентиляційним системам. Проте повітря, яке потрапляє через вікна або двері з вулиці, може бути забрудненим мікрочастинками. Очищувачі повітря Philips GoPure фільтрують ці забруднюючі речовини швидко й ефективно, завдяки чому можна не хвилюватися за своє здоров’я і здоров’я своєї сім’ї, а насолоджуватися комфортною їздою.

       

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        • Звідки можуть з’являтися алергени?

           

          Алергенами можуть бути пилок, який надходить із вулиці, пилові кліщі, клітини шкіри домашніх тварин (часточки шкіри) та спори цвілі. Вдихання часточок, які містять алергени, може спричинити алергічну реакцію з астмою та алергіями (висновок сертифікацій Airmid).

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        • Чи може вдихання шкідливих бактерій і вірусів спричинити захворювання?

           

          Вдихання шкідливих бактерій і вірусів може спричинити грип, звичайні застуди, туберкульоз та інші інфекції. Автомобільні очищувачі повітря, оснащені фільтрами з високоефективним затриманням часточок (HEPA), можуть допомогти своєю дією зменшити поширення хвороби.

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        • Що таке тверді частинки?

           

          Тверді частинки(PM) – це термін, який використовується для опису суміші мікроскопічних забруднюючих речовин повітря. Наприклад, PM2.5 означає масу на кубічний метр повітря частинок розміром (діаметром) менше 2,5 мікрометра (мкм). Дослідження стану здоров’я населення підтвердили важливий зв’язок між впливом PM 2.5 та загостренням респіраторних і серцево-судинних хвороб. Тривалий вплив PM 2.5 може спричинити легеневий окислювальний стрес і запалення. Ця шкода пов’язана з первинним розвитком астми та хронічної обструктивної легеневої хвороби.

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        • Що таке ЗЛОС?

           

          Загальні леткі органічні сполуки (ЗЛОС) – це комбінація газів і запахів, які виділяються з багатьох різних токсинів та хімічних речовин (таких, як бензол і формальдегід), які знаходяться в товарах повсякденного використання. Токсичні гази небезпечні для здоров’я і можуть спричинити високі рівні забруднення повітря в автомобілі. Автомобільний очищувач повітря, оснащений фільтром, має технологію для швидкого й ефективного зменшення токсичної кількості ЗЛОС в автомобілі.

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        • Як відпрацьовані гази можуть впливати на людину?

           

          Діоксид сірки (SO2) та діоксид азоту (NO2) – це надзвичайно шкідливі для вдихання гази, але вони є типовими сполуками, які використовуються у технології автомобілів (наприклад, у двигунах).

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        • Що таке озон?

           

          Озон – це газ, який з’являється у верхній атмосфері та на рівні землі, де він формує основний компонент міського смогу. Рівні озону є найвищими у літні місяці з піковою концентрацією від пізнього ранку до раннього вечора.

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        Захистіть свою сім’ю за допомогою Philips GoPure GP5212

        Philips GoPure
        Коефіцієнт CADR для видалення дрібних частинок (PM2.5) (м3/год.)*
        16
        Коефіцієнт CADR для видалення толуену (м3/год.)*
        11
        Коефіцієнт CADR для видалення ЗЛОС (м3/год.)*
        11
        Коефіцієнт CADR для видалення формальдегіду (м3/год.)*
        6
        Коефіцієнт CADR для видалення відпрацьованих газів NO2 (м3/год.)*
        13
        Коефіцієнт CADR для видалення відпрацьованих газів SO2 (м3/год.)*
        7,9
        Здатність видалення забруднюючих речовин
        До 100
        Видалення пилку берези (тестування Airmid)
        Так
        Строк експлуатації фільтра (год.)
        350
        *Протестовано відповідно до GB/T18801:2015 у камері 3 м3 сторонньої лабораторії, на основі швидкості фільтрації частинок для видалення > 50% забруднюючих речовин
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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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