Коли парогенератор подає звукові сигнали і блимає індикатор ANTI-CALC, потрібно замінити картридж проти накипу Pure Steam. Якщо Ви не заміните картридж, парогенератор працюватиме ще 15–30 хвилин, а потім вимкнеться автоматично для запобігання пошкодженню.

Якщо у Вас немає змінного картриджа під рукою, Ви можете продовжувати прасувати, використовуючи демінералізовану або очищену воду з фільтра для води Philips IronCare.