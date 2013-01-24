Знайти назву праски з генератором пари дуже легко. Просто подивіться на праску з генератором пари справа чи зліва. Назва виробу така: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer тощо.
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Знайти назву праски з генератором пари дуже легко. Просто подивіться на праску з генератором пари справа чи зліва. Назва виробу така: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer тощо.
Зніміть регулятор. Дайте вийти воді та частинкам накипу.
Рекомендується використовувати воду з-під крана або демінералізовану воду для усіх парогенераторів та парових прасок Philips. Демінералізована вода найкраще підходить для запобігання накопиченню вапняку у прасці.
У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у прасці з генератором пари Philips, оскільки праска може забруднитися і поламатися.
Можливо, процес видалення накипу не завершився повністю, тому скидання налаштувань не було виконано. (Функція Smart Calc Clean)
Знову виконайте процедуру видалення накипу і перевірте, чи її завершено. Після завершення видалення накипу налаштування праски буде скинуто, а індикатор видалення накипу вимкнеться автоматично. (Функція Easy De-Calc)
Якщо проблема виникає й надалі або у Вас є запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips
Після завершення процедури видалення накипу та початку прасування з підошви може продовжувати виходити вода, а пара може бути відсутня (або її може бути мало). Це стається, якщо у прасці залишилася вода з процедури видалення накипу.
Щоб вирішити цю проблему і видалити воду із системи, постійно натискайте кнопку подачі пари щонайменше протягом 30 секунд: Ви почуєте звук подачі води і після видалення усієї води помітите утворення пари.
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