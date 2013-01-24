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    Видалення накипу

      Як почистити парогенератор Philips

      видалення накипу з парогенераторів
      видалення накипу з парових прасок
      видалення накипу з відпарювачів для одягу

      Паро-
      генератор

      Парові праски

      Відпарювачі для одягу

      Як почистити парогенератор Philips

      видалення накипу з парогенераторів

      Паро-
      генератор

      видалення накипу з парових прасок

      Парові праски

      видалення накипу з відпарювачів для одягу

      Відпарювачі для одягу

      Виберіть свій парогенератор

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      Часті запитання
      Контактна інформація
      номер артикулу виробу

      Назву виробу можна знайти збоку на парогенераторі

       

      Знайти назву праски з генератором пари дуже легко. Просто подивіться на праску з генератором пари справа чи зліва. Назва виробу така: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer тощо.

      Чому потрібно видаляти накип із парогенератора?

      Із часом на парогенераторах може накопичуватися накип. Що жорсткіша вода у Вашому регіоні, то швидше з’являється накип, який твердне, якщо його не видаляти. Регулярне видалення накипу запобігає виникненню таких проблем, як поява білих/коричневих плям на одязі, коричневої води та протікання. Регулярне чищення праски забезпечує оптимальну подачу пари і подовжує термін експлуатації парогенераторів.

      Як чистити парогенератори

      Функція EASY DE-CALC

      PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції

      Коли блимає індикатор DE-CALC, час видалити накип. Для найкращих результатів це можна робити під час регулярного прасування.

       

      1. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути принаймні 2 години. 
      2. Поставте парогенератор на край столу або раковини. Тримайте чашку (щонайменше 350 мл) під регулятором EASY DE-CALC.
      3. Зніміть регулятор. Дайте вийти воді та частинкам накипу.
      4. Встановіть регулятор на місце і поверніть за годинниковою стрілкою для фіксації.
      5. Тепер можна прасувати!

      Зніміть регулятор. Дайте вийти воді та частинкам накипу.

      Подивіться, як чистити парогенератор

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      Видалення накипу з підошви 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


      Якщо Ви не користуєтесь функцією EASY DE-CALC регулярно та/або з праски виходять білі/коричневі частки накипу, видаліть накип із підошви, дотримуючись процедури внизу.
      Інструкції
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      1. Від’єднайте пристрій від мережі та дайте йому охолонути принаймні 2 години. 
      2. Поставте парогенератор на край столу або раковини. Тримайте чашку (щонайменше 250 мл) під регулятором EASY DE-CALC.
      3. Зніміть регулятор. Дайте вийти воді та частинкам накипу. 
      4. Тримайте пристрій у такому положенні, щоб отвір EASY DE-CALC був повернутий догори, й налийте в нього 500 мл дистильованої води. (ПРИМІТКА. Для PerfectCare Elite (GC96xx) та PerfectCare Elite Plus (GC96xx) налийте 900 мл дистильованої води).
      5. Тримаючи повернутим догори отвір EASY DE-CALC, встановіть на місце регулятор EASY DE-CALC, повертаючи його за годинниковою стрілкою для фіксації. 
      6. Під’єднайте пристрій до мережі та увімкніть його. Зачекайте 5 хвилин, щоб пристрій нагрівся. 
      7. Тримайте натисненою кнопку відпарювання, проводячи праскою по шматку цупкої тканини протягом 3 хвилин. 
      8. Перестаньте вести праскою, коли з неї перестане виходити вода чи почне подаватися пара. Тепер можна прасувати!

      Подивіться, як чистити парогенератор

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      Функція Smart Calc Clean

      PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | Серія HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції

      Коли парогенератор подає звукові сигнали і блимає індикатор CALC CLEAN, час видалити накип.

       

      1. Наповніть резервуар для води до половини і перевірте, чи ввімкнено парогенератор. Якщо праска має регулятор температури з налаштуванням CALC CLEAN, встановіть регулятор у положення CALC CLEAN.
      2. Встановіть праску на контейнер SMART CALC CLEAN. Контейнер входить у комплект парогенератора. 
      3. Натисніть та утримуйте кнопку CALC CLEAN протягом 2 секунд, поки не пролунають короткі звукові сигнали.
        ПРИМІТКА. У деяких моделях кнопка CALC CLEAN знаходиться спереду ручки праски.
      4. Коли парогенератор перестає подавати звукові сигнали і перестає блимати індикатор CALC CLEAN, чищення завершено. Процес триває прибл. 2 хвилини. Витріть підошву чистим рушником.
      5. Тепер можна прасувати!

      Подивіться, як чистити парогенератор

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      Функція легкого споліскування 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції
      Інструкції

      Подовжіть термін експлуатації праски за допомогою простих кроків для видалення накипу.

       

      1. Від’єднайте парогенератор від мережі та дайте йому охолонути принаймні 2 години.
      2. Зніміть праску з платформи. Вийміть резервуар для води (якщо він знімається). 
      3. Тримаючи парогенератор двома руками, добре його потрусіть. 
      4. Зніміть клапан CALC CLEAN (за його наявності). Відкрутіть кришку або регулятор CALC CLEAN. 
      5. Нахиліть парогенератор над раковиною і спорожніть його. Наповніть і спорожніть ще 2 рази для отримання найкращих результатів і подовження терміну експлуатації виробу.
      6. Встановіть кришку або регулятор назад на місце, а також клапан (за його наявності).
      7. Тепер можна прасувати!

      Подивіться, як чистити парогенератор

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      Картридж проти накипу PureSteam

      PerfectCare Pure (GC76xx)

      Коли парогенератор подає звукові сигнали і блимає індикатор ANTI-CALC, потрібно замінити картридж проти накипу Pure Steam. Якщо Ви не заміните картридж, парогенератор працюватиме ще 15–30 хвилин, а потім вимкнеться автоматично для запобігання пошкодженню. 
       
      Якщо у Вас немає змінного картриджа під рукою, Ви можете продовжувати прасувати, використовуючи демінералізовану або очищену воду з фільтра для води Philips IronCare.
      1. Відкрийте дверцята фільтра ANTI CALC FILTER на платформі парогенератора і вийміть старий картридж із відділення.
      2. Візьміть новий картридж і зніміть гумову частину з низу.
      3. Встановіть новий картридж у відділення і притисніть його до фіксації. Закрийте дверцята.
      4. Тепер можна прасувати!
      Ціна магазину Philips

      Часті запитання про парогенератори Philips

      Яку воду слід використовувати для запобігання накопиченню вапняку у парогенераторі: демінералізовану воду чи воду для прасування?

      Рекомендується використовувати воду з-під крана або демінералізовану воду для усіх парогенераторів та парових прасок Philips. Демінералізована вода найкраще підходить для запобігання накопиченню вапняку у прасці.
       

      У жодному разі не використовуйте воду для прасування або парфумовану воду у прасці з генератором пари Philips, оскільки праска може забруднитися і поламатися.
      Чи можна користуватися парогенератором, коли блимає індикатор видалення накипу?
      Ні, під час блимання індикатора видалення накипу праска з генератором пари припиняє відпарювання. Перш ніж користуватися парогенератором знову, потрібно виконати повний цикл видалення накипу.
      Після видалення накипу з парогенератора індикатор видалення накипу продовжує блимати

      Можливо, процес видалення накипу не завершився повністю, тому скидання налаштувань не було виконано. (Функція Smart Calc Clean)


      Знову виконайте процедуру видалення накипу і перевірте, чи її завершено. Після завершення видалення накипу налаштування праски буде скинуто, а індикатор видалення накипу вимкнеться автоматично. (Функція Easy De-Calc)  

       

      Якщо проблема виникає й надалі або у Вас є запитання, зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips
      Процедура очищення від накипу не починається. Що робити?

      Процедура очищення від накипу почнеться лише після виконання поданих далі кроків.
       

      1. Наповніть резервуар для води
      2. Поставте праску з генератором пари на лоток для видалення накипу
      3. Натисніть та утримуйте кнопку Calc-clean протягом 2 секунд
      Білі частинки накипу або коричневі плями продовжують виходити з підошви праски після видалення накипу
      Якщо білі частинки накипу або коричневі плями продовжують з’являтися на одязі після видалення накипу з праски, рекомендується повторити процедуру видалення накипу: роблячи це, Ви сполощете праску знову, і всі залишки накипу вимиються.
      Праска з генератором пари не відпарює після видалення накипу

      Після завершення процедури видалення накипу та початку прасування з підошви може продовжувати виходити вода, а пара може бути відсутня (або її може бути мало). Це стається, якщо у прасці залишилася вода з процедури видалення накипу.
       

      Щоб вирішити цю проблему і видалити воду із системи, постійно натискайте кнопку подачі пари щонайменше протягом 30 секунд: Ви почуєте звук подачі води і після видалення усієї води помітите утворення пари.
      Чи потрібно видаляти накип із парогенератора навіть у разі постійного використання демінералізованої води?
      У разі постійного використання демінералізованої води у парогенераторі накип не утворюватиметься. Проте в деяких прасках із генератором пари індикатор видалення накипу блиматиме на основі тривалості використання пристрою. У такому разі завершіть процедуру видалення накипу, щоб користуватися пристроєм знову.

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