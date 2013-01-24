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34"-дюймовий вигнутий дисплей Philips UltraWide лінійки B забезпечує комплексний огляд вашої роботи. Універсальний інтерфейс USB-C та ергономічний дизайн підставки створюють оптимальні умови для праці. Функції комфорту для очей із сертифікацією TUV зменшують втому очей.
43"-дюймовий вигнутий дисплей Philips з екраном 32:10 SuperWide виглядає як два повнорозмірні високоефективні монітори в одному пристрої. Функції, що покращують продуктивність, такі як USB-C та висувна веб-камера з Windows Hello, забезпечують очікувану ефективність та зручність.