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    Монітори

      Наші вибрані вигнуті монітори

      • Вигнутий РК-дисплей SuperWide – 499P9H/00

        Широкі можливості
        499P9H/00


        Наш відзначений нагородами 49"-дюймовий вигнутий дисплей 32:9 SuperWide виглядає як два повнорозмірні високоефективні монітори в одному пристрої. Функції, що покращують продуктивність, такі як USB-C та висувна веб-камера з Windows Hello, забезпечують очікувану ефективність та зручність.
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      • Вигнутий РК-монітор UltraWide – 346B1C/00

        Побачте більше. Зробіть більше.
        346B1C/00

         

        34"-дюймовий вигнутий дисплей Philips UltraWide лінійки B забезпечує комплексний огляд вашої роботи. Універсальний інтерфейс USB-C та ергономічний дизайн підставки створюють оптимальні умови для праці. Функції комфорту для очей із сертифікацією TUV зменшують втому очей.
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      • Вигнутий РК-монітор – 325E1C/00

        Просто захоплюючий
        325E1C/00

         

        32"-дюймовий вигнутий дисплей лінійки E пропонує справді захоплюючий перегляд у стильному дизайні. Завдяки кришталево чіткій роздільній здатності QHD і технологіям Ultra Wide-Color та AMD FreeSync зображення оживає!
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      • Вигнутий РК SuperWide – 439P9H/00

        Широкі можливості
        439P9H/00

         

        43"-дюймовий вигнутий дисплей Philips з екраном 32:10 SuperWide виглядає як два повнорозмірні високоефективні монітори в одному пристрої. Функції, що покращують продуктивність, такі як USB-C та висувна веб-камера з Windows Hello, забезпечують очікувану ефективність та зручність.
        Дізнайтеся більше
      • Вигнутий РК-монітор UltraWide – 346P1CRH/00

        Виконуйте кожне завдання у чіткому панорамному режимі за допомогою
        346P1CRH/00

         

        Вигнутий дисплей Philips Brilliance WQHD з DisplayHDR 400 забезпечує чітке, вражаюче зображення. USB-C та безпечна висувна веб-камера з Windows Hello підвищує продуктивність.
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        Різноманітні способи використання

        • Широкий кут огляду

          Широкий кут огляду

          Широкі безрамкові дисплеї 439P9H та 499P9H пропонують ультраширокі формати, які є здійсненням мрії для тих, хто одночасно виконує кілька завдань. Достатньо широкі, щоб замінити кілька виробів, ці монітори пропонують глибокий вигин 1500R чи 1800R, розширюючи поле огляду і переходячи в периферійне бачення для оптимального зорового комфорту.

        • Універсальна док-станція USB-C

          Універсальна док-станція USB-C

          Вбудована док-станція USB 3.1 типу C з подачею енергії доступна в широкому ряді вигнутих моніторів, включаючи 345B1C, 346P1, 439P9H та 499P9H і пропонує високошвидкісну передачу даних та гнучке з’єднання в офісі чи вдома.

        • Розширені характеристики

          Розширені характеристики

          Безліч прогресивних функцій дарують безліч причин полюбити вигнуті монітори Philips. Лінійки B2B, B2C E1 та E9 мають такі характеристики, як роздільна здатність HDR, плавне відтворення ігор із технологією Adaptive Sync, безпека із висувною веб-камерою Windows Hello™, з’єднання VGA, HDMI та DisplayPort. Захистіть свої очі завдяки режиму LowBlue й технології усунення мерехтіння, уникайте напруження спини та шиї завдяки ергономічній підставці SmartErgoBase.

        • Екологічно безпечні

          Екологічно безпечні

          Зберігайте довкілля разом зі своїм монітором. Монітори Philips мають корпус без вмісту свинцю та ртуті, матеріал упакування з можливістю 100% переробки, а також мають енергозберігаючі функції PowerSensor, LightSensor та перемикач живлення із нульовим споживанням.

        • Широкий кут огляду
          Широкий кут огляду

          Широкі безрамкові дисплеї 439P9H та 499P9H пропонують ультраширокі формати, які є здійсненням мрії для тих, хто одночасно виконує кілька завдань. Достатньо широкі, щоб замінити кілька виробів, ці монітори пропонують глибокий вигин 1500R чи 1800R, розширюючи поле огляду і переходячи в периферійне бачення для оптимального зорового комфорту.

        • Універсальна док-станція USB-C
          Універсальна док-станція USB-C

          Вбудована док-станція USB 3.1 типу C з подачею енергії доступна в широкому ряді вигнутих моніторів, включаючи 345B1C, 346P1, 439P9H та 499P9H і пропонує високошвидкісну передачу даних та гнучке з’єднання в офісі чи вдома.

        • Розширені характеристики
          Розширені характеристики

          Безліч прогресивних функцій дарують безліч причин полюбити вигнуті монітори Philips. Лінійки B2B, B2C E1 та E9 мають такі характеристики, як роздільна здатність HDR, плавне відтворення ігор із технологією Adaptive Sync, безпека із висувною веб-камерою Windows Hello™, з’єднання VGA, HDMI та DisplayPort. Захистіть свої очі завдяки режиму LowBlue й технології усунення мерехтіння, уникайте напруження спини та шиї завдяки ергономічній підставці SmartErgoBase.

        • Екологічно безпечні
          Екологічно безпечні

          Зберігайте довкілля разом зі своїм монітором. Монітори Philips мають корпус без вмісту свинцю та ртуті, матеріал упакування з можливістю 100% переробки, а також мають енергозберігаючі функції PowerSensor, LightSensor та перемикач живлення із нульовим споживанням.

        Наш вибір моніторів Philips

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          Офісні монітори

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          Монітори для використання вдома

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          Монітори з док-станцією

          Монітори з док-станцією

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          Довідка, підтримка та оновлення

          Реєстрація монітора

          Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
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          Оновлення програмного забезпечення

          Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
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          Платформа підтримки

          Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
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          Контактна інформація

          Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
          Звернення до компанії Philips

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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          Зареєструватися

          Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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