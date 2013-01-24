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    Монітори з док-станцією

      Виберіть своє рішення з док-станцією USB-C:

      USB-C
      USB-C
      Док-станція USB-C
      Док-станція USB
      Професійний монітор із док-станцією USB-C
      Професійний монітор із док-станцією USB
      Логотип док-станції USB-C

      Док-станція USB-C

      Висока потужність


      Забудьте про зарядні пристрої та кабелі живлення. Один роз’єм USB-C забезпечує потужність до 90 Вт для вашого ноутбука або розумних пристроїв, даруючи зручність і порядок цифрового робочого простору. Монітори Philips тестуються на забезпечення сумісності з широким модельним рядом ноутбуків і телефонів різних марок.
      Логотип даних

      Дані

      Блискавична швидкість


      Найновіший стандарт USB 3.2 забезпечує у 20 разів вищу швидкість, ніж USB 2.0, що дозволяє вам працювати більш продуктивно, передаючи дані набагато швидше, ніж раніше. Наприклад, повнометражний фільм 4K можна перенести менш ніж за 60 секунд.
      Логотип Ethernet

      Ethernet

      Ethernet RJ45


      Крім концентратора з великою кількістю USB-роз’ємів, для додаткової зручності ми також пропонуємо унікальний роз’єм Ethernet (RJ45).

      Нові можливості підключення з док-станцією USB

      Нові можливості підключення з док-станцією USB
      USB-C banner

      USB-C


      Один роз’єм USB-C може справді змінити ваш досвід користувача і спосіб виконання роботи. Більше жодних зарядних пристроїв, кабелів живлення і сигнальних кабелів – універсальне рішення забезпечує потужність до 90 Вт для вашого ноутбука або розумних пристроїв і дарує порядок цифрового робочого простору.
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      Вироби з USB-C

      USB Docking banner

      Док-станція USB


      Найкраще рішення, створене для корпоративного й офісного середовища – це унікальна док-станція USB-C, що поєднує роз’єми USB-C, RJ45 та вихід DP для додаткової зручності. Вона чудово заміняє будь-яку зовнішню об’ємну док-установку, усуваючи небажаний безлад на робочому столі, водночас гарантуючи широкі можливості підключення.
      Переглянути монітори з док-станцією USB

      Вироби з док-станцією USB

      USB Docking Pro banner

      Професійні монітори з док-станцією USB


      Для професійних користувачів, які шукають найбільш удосконалене й системне вертикальне рішення, Philips пропонує монітори з іще більшими універсальними можливостями підключення, зокрема універсальною реплікацією портів і гарантовано вищою якістю живлення, передачі даних та аудіо/відео. Крім того, наші професійні монітори пропонують формат HDR, удосконалені панелі, високу роздільну здатність і більші розміри екрана для кращої ефективності. 
      Професійні монітори з док-станцією USB

      Професійні монітори з док-станцією USB

      Гібридне підключення


      Монітори Philips входять до нашої лінійки професійних виробів із док-станцією й також пропонують рішення для користувачів ноутбуків, які можна підключати лише через традиційний роз’єм USB-A. Гібридні монітори мають вбудовану док-станцію USB, обладнану технологією DisplayLink, що має універсальну реплікацію портів. Таким чином користувачі можуть отримати доступ до периферійного офісного обладнання, зокрема клавіатури, миші та кабелю RJ-45 Ethernet, через один подвійний кабель USB із роз’ємами типу C та A.
      Гібридне підключення
      Переглянути монітори з гібридним підключенням

      Вироби з гібридним підключенням

      Більше про  монітори Philips

      Офісні монітори

      Колекція для професійного використання

      Примножте свою продуктивність
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      Вигнуті монітори

      Вигнуті монітори

      Максимальне занурення
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      Сенсорні монітори

      Сенсорні монітори

      Правильний дотик
      Детальніше

      Довідка, підтримка та оновлення

      Реєстрація монітора

      Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
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      Оновлення програмного забезпечення

      Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
      Шукати оновлення

      Платформа підтримки

      Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
      Знайти рішення

      Контактна інформація

      Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
      Звернення до компанії Philips

      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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