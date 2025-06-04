Швидкість чи різкість? Тепер ви отримаєте і те, і інше
Philips Evnia пропонує вам неперевершену гнучкість для ігор – просто перемикайтеся між роздільною здатністю 4K UHD при 160 Гц для захоплюючих, кришталево чистих деталей і роздільною здатністю FHD при 320 Гц для реакції на рівні кіберспорту. Швидкий IPS, HDR і низька затримка вхідного сигналу забезпечують точне відображення кожного кадру.
Перемикайте швидкість, а не монітори
Станьте лідером із швидкістю 320 Гц або вразіть інших роздільною здатністю 4K при 160 Гц – незалежно від вимог вашої гри, цей монітор адаптується до ваших потреб. Дуальний режим дає вам контроль і дозволяє вибрати ідеальний баланс між роздільною здатністю та частотою оновлення: перейдіть на FHD при 320 Гц для надшвидких шутерів або перейдіть на 4K UHD при 160 Гц для насиченого та захоплюючого зображення. Розроблено для гравців, які роблять все!
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*
Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:
Вітальний промокод зі знижкою -10%*
Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів
Актуальні та корисні поради від Philips
*Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.