    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Дуальні монітори Philips

    Один монітор, два режими

     
    Швидкість чи різкість? Тепер ви отримаєте і те, і інше
     
    Philips Evnia пропонує вам неперевершену гнучкість для ігор – просто перемикайтеся між роздільною здатністю 4K UHD при 160 Гц для захоплюючих, кришталево чистих деталей і роздільною здатністю FHD при 320 Гц для реакції на рівні кіберспорту. Швидкий IPS, HDR і низька затримка вхідного сигналу забезпечують точне відображення кожного кадру.

    Перемикайте швидкість, а не монітори

     
    Станьте лідером із швидкістю 320 Гц або вразіть інших роздільною здатністю 4K при 160 Гц – незалежно від вимог вашої гри, цей монітор адаптується до ваших потреб. Дуальний режим дає вам контроль і дозволяє вибрати ідеальний баланс між роздільною здатністю та частотою оновлення: перейдіть на FHD при 320 Гц для надшвидких шутерів або перейдіть на 4K UHD при 160 Гц для насиченого та захоплюючого зображення. Розроблено для гравців, які роблять все!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

    Наше  вибране

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Розширюйте горизонти
    ігор

    Функції під рукою

     

    Дуальний режим

     
     
    Без зусиль перемикайтеся між 4K UHD @160 Гц і FHD @320 Гц. Більше гнучкості, жодних компромісів

     

    Дуальний режим

     
    Дисплей Philips Fast IPS з UltraClear 4K забезпечує чітке зображення з точними кольорами

     

    Кольори, які дійсно
    справляють враження

     
    Завдяки сертифікації VESA DisplayHDR™ ви побачите саме те, що хочете: яскраве, реалістичне зображення без жодних компромісів

     

    Швидка реакція 0,5
    мс Smart MBR

     
    Philips Evnia з 0,5 мс Smart MBR забезпечує чітке зображення без розмиття, що ідеально підходить для швидких ігор

     

    Для всіх типів гравців

     

    Творець контенту

     
    160 Гц 4K. Точність у русі.

    Редагуйте, анімуйте та створюйте дизайн із надзвичайно плавною частотою оновлення 160 Гц і приголомшливою чіткістю 4K — ідеально для високоякісних творчих робочих процесів

     

    FPS Pro

     
    Частота оновлення 320 Гц. Більше ніяких виправдань
     
    Опануйте кожну гру завдяки реакції за частки секунди та плавному ігровому процесу.

     

    Стрімер

     
    Збалансована продуктивність. Завжди в режимі готовності.

    Грайте, стріміть і спілкуйтеся в чаті зі стабільною продуктивністю та оптимізованою багатозадачністю. Ваші налаштування - ваше шоу

     

    Консольний гравець

     
    HDMI 2.1, UHD @120 Гц. Готовий до гри

    Пориньте у візуальний видовище з HDR, низькою затримкою вхідного сигналу та безпроблемною сумісністю з консолями нового покоління.

     

    Творець контенту

     
    160 Гц 4K. Точність у русі.

    Редагуйте, анімуйте та створюйте дизайн із надзвичайно плавною частотою оновлення 160 Гц і приголомшливою чіткістю 4K — ідеально для високоякісних творчих робочих процесів

     

    FPS Pro

     
    Частота оновлення 320 Гц. Більше ніяких виправдань

    Опануйте кожну гру завдяки реакції за частки секунди та плавному ігровому процесу.

     

    Стрімер

     
    Збалансована продуктивність. Завжди в режимі готовності.

    Грайте, стріміть і спілкуйтеся в чаті зі стабільною продуктивністю та оптимізованою багатозадачністю. Ваші налаштування - ваше шоу

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center — це
    просте у використанні програмне забезпечення,
    розроблене для оптимізації вашого монітора за
    допомогою інтуїтивних елементів керування.

    Детальніше

    Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*


    Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:​

    Вітальний промокод зі знижкою -10%*​

    Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів​

    Актуальні та корисні поради від Philips​

    Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!
    Що це означає?

    *Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".

