Швидкість чи різкість? Тепер ви отримаєте і те, і інше

Philips Evnia пропонує вам неперевершену гнучкість для ігор – просто перемикайтеся між роздільною здатністю 4K UHD при 160 Гц для захоплюючих, кришталево чистих деталей і роздільною здатністю FHD при 320 Гц для реакції на рівні кіберспорту. Швидкий IPS, HDR і низька затримка вхідного сигналу забезпечують точне відображення кожного кадру.