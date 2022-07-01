Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Портативні монітори Philips

    Портативні монітори Philips

    Продуктивність, адаптивність, робота на ходу

    Переглянути портативні монітори
      • Портативні монітори – модель 16B1P3302/00

        Монітор для бізнесу

        16B1P3302/00

        Продуктивність, адаптивність, робота на ходу

        Абсолютно новий, легкий портативний монітор Philips підтримує вашу щоденну продуктивність. Один кабель USB із подвійною сіткою та DisplayLink дозволяє ділитися вмістом екрана, а також запускати робочу станцію в режимі двох екранів для покращення продуктивності в дорозі.

        Дізнатися більше

        Портативні монітори полегшують роботу з будь-якого місця

        Портативні монітори

        Різноманітні способи використання

        • Ділові зустрічі

          Ділові зустрічі

          Під час презентацій клієнтам або партнерам можна використовувати портативні монітори Philips як додатковий екран для кращої видимості та більш невимушеного спілкування.

        • У дорозі

          У дорозі

          Щоб із користю проводити час у дорозі на роботу, користувачі можуть зручно працювати на портативному моніторі Philips всюди та будь-коли. За допомогою простого у підключенні реверсивного кабелю USB із подвійною сіткою можна навіть заряджати монітор під час його використання.

        • Мобільні ігри

          Мобільні ігри

          Портативні монітори Philips підвищують вашу конкурентоспроможність і реакцію під час мобільних ігор. Завдяки додатковому екрану, що розширює ваш огляд і покращує точність, портативні монітори Philips допоможуть вам досягти успіхів у кожній грі.

        • Удома / на дозвіллі

          Удома / на дозвіллі

          Насолоджуйтесь кожною миттю із портативними моніторами Philips та використовуйте свій вільний час із максимальною користю. Заряджайте пристрої і розважайтеся, виділивши зайвий простір своїм хобі, пристрастям і розвагам без зайвих турбот.

        • Ділові зустрічі
          Ділові зустрічі

          Під час презентацій клієнтам або партнерам можна використовувати портативні монітори Philips як додатковий екран для кращої видимості та більш невимушеного спілкування.

        • У дорозі
          У дорозі

          Щоб із користю проводити час у дорозі на роботу, користувачі можуть зручно працювати на портативному моніторі Philips всюди та будь-коли. За допомогою простого у підключенні реверсивного кабелю USB із подвійною сіткою можна навіть заряджати монітор під час його використання.

        • Мобільні ігри
          Мобільні ігри

          Портативні монітори Philips підвищують вашу конкурентоспроможність і реакцію під час мобільних ігор. Завдяки додатковому екрану, що розширює ваш огляд і покращує точність, портативні монітори Philips допоможуть вам досягти успіхів у кожній грі.

        • Удома / на дозвіллі
          Удома / на дозвіллі

          Насолоджуйтесь кожною миттю із портативними моніторами Philips та використовуйте свій вільний час із максимальною користю. Заряджайте пристрої і розважайтеся, виділивши зайвий простір своїм хобі, пристрастям і розвагам без зайвих турбот.

        Виділені функції

        Портативні монітори Philips | Універсальні варіанти підключення

        Універсальні варіанти підключення

         

        Ноутбук, телефон, монітор – портативні монітори Philips пропонують найбільш універсальні варіанти підключення для справжньої реалізації принципу «підключи і користуйся». Один кабель USB із подвійною сіткою та DisplayLink дозволяє підключати будь-який пристрій і негайно представляти дані, працювати або запускати робочу станцію в режимі двох екранів.

        Портативні монітори Philips | Продуктивність із розділенням екрана

        Продуктивність із розділенням екрана  

         

        Маючи більше екранного простору, користувачі мають більше можливостей для багатозадачності. Портативні монітори Philips дозволяють користувачам легко працювати у декількох вікнах, не перемикаючи між ними, що подвоює продуктивність і розширює огляд.

        Портативні монітори Philips | Багатокутна підставка

        Багатокутна підставка

         

        Нашу регульовану підставку можна нахиляти від 0 до 90 градусів, а це забезпечує гнучкість, що дозволяє комфортно працювати будь-де.

        Більше про  монітори Philips

        Для комп’ютерних ігор

        Для комп’ютерних ігор

        Прискортеся для отримання чіткої переваги

        Детальніше
        Екологічні ігри

        Екологічні монітори

        Екологічно раціональне рішення

        Детальніше
        Монітори з док-станцією

        Монітори з док-станцією

        Заряджають трудову діяльність

        Детальніше

        Довідка, підтримка та оновлення

        Реєстрація монітора

        Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.

        Підписатися на Мій Philips

        Оновлення програмного забезпечення

        Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.

        Шукати оновлення

        Платформа підтримки

        Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.

        Знайти рішення

        Контактна інформація

        Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.

        Звернення до компанії Philips

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію

        You are about to visit a Philips global content page

        You are about to visit the Philips USA website.

        Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
        на обраний асортимент продуктів Philips

        Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

        Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів

        Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

        Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

        *

        Заповнивши і відправивши форму, ви даєте згоду отримувати рекламно-інформаційні повідомлення щодо виробів Philips, послуг, подій та акційних пропозицій залежно від ваших уподобань і поведінки. Ви даєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ви можете легко скасувати підписку в будь-який момент!

        Що це означає?

        Зарєструйтесь в MyPhilips

        Ексклюзивні пропозиції

        Розширену гарантію на обрані продукти

        Корисні поради

        Зареєструватися

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію

        You are about to visit a Philips global content page

        You are about to visit the Philips USA website.

        Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.