Максимальна продуктивність в офісі або в дорозі



Легкі, проте потужні портативні монітори Philips стануть ідеальним супутником для користувачів у цьому динамічному світі, який потребує більшої гнучкості. Завдяки універсальним можливостям під’єднання та підставці з можливістю нахилу під різними кутами монітор пропонує зручність та адаптивність у різних контекстах.