Керуйте своїм монітором Philips Evnia, як ніколи раніше, за допомогою Philips Evnia Precision Center, універсальної панелі керування для персоналізації, контролю та найвищої продуктивності. Легко змінюйте параметри, перемикайте режими та персоналізуйте свій монітор.
Розкрийте всю потужність Philips Evnia Precision Center
Centrum Philips Evnia Precision Center je navrženo pro hráče, kteří vyžadují to nejlepší. Přináší mimořádně přesné zobrazení, bezproblémovou odezvu a adaptivní inteligenci, která se přizpůsobuje vašim měnícím se potřebám.
Функції під рукою
Керуйте своїм монітором за допомогою розширених функцій, створених для чіткості,
продуктивності та простоти.
Ігровий режим
SmartImage
Легко оптимізуйте налаштування дисплея за допомогою режимів, призначених для гоночних ігор, RTS, FPS тощо.
Подвійна роздільна
здатність
Легко перемикайтеся між роздільною здатністю 4K і FHD. Більше гнучкості, без компромісів.
Кольори, які дійсно
застосовуються
Завдяки DisplayHDR™ TrueBlack 400 і режиму sRGB застосовується те, що ви дійсно бачите.
Інтелектуальний
робочий стіл
Налаштуйте свій робочий простір і створіть ідеальний макет відповідно до вашого робочого процесу.
Ігровий режим
SmartImage
Легко оптимізуйте налаштування дисплея за допомогою режимів, призначених для гоночних ігор, RTS, FPS тощо.
Подвійна роздільна
здатність
Легко перемикайтеся між роздільною здатністю 4K і FHD. Більше гнучкості, без компромісів.
Кольори, які дійсно
застосовуються
Завдяки DisplayHDR™ TrueBlack 400 і режиму sRGB застосовується те, що ви дійсно бачите.
Інтелектуальний
робочий стіл
Налаштуйте свій робочий простір і створіть ідеальний макет відповідно до вашого робочого процесу.
Створено для кожного користувача. Створено для будь-якого виклику
Незалежно від того, чи ви оцінюєте ігри, чи рендерите кіноконтент, чи керуєте кількома робочими процесами, Philips Evnia Precision Center розроблений для безперешкодної підтримки всіх цих вимог.
Для гравця: Тактична точність, реакції в реальному часі, повне занурення.
Для творців: Ідеальний колір та чіткість кожного кадру та нарізки.
Для професіоналів: Багатозадачність з інтелектуальними інструментами для макетів і гнучких вводів.
Інструкційний центр
Дізнайтеся, як встановити, переглянути та налаштувати центр Philips Evnia Precision Center.
Як налаштувати та встановити Philips Evnia Precision Center
Як налаштувати Ambiglow
Як навігувати головною сторінкою
Чому саме Philips Evnia?
Тому що дисплей повинен бути не просто екраном, він повинен працювати з вами.
З Philips Evnia Precision Center це більше, ніж просто налаштування. Він удосконалює вашу роботу з монітором.
✓ Повна персоналізація: налаштуйте дисплей відповідно до ваших ігрових уподобань, від візуальних налаштувань до покращення продуктивності.
✓ Простота у використанні: легка навігація та налаштування параметрів без зайвого клопоту, щоб ви могли повністю зосередитися на грі.
✓ Підвищте свою продуктивність: Оптимізуйте свій монітор для плавнішої та швидшої гри за допомогою налаштовуваних параметрів, що відповідають будь-яким потребам.
✓ Безпроблемна інтеграція: синхронізація з моніторами Philips Evnia для справді уніфікованого ігрового налаштування.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.