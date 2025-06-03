Оптимізован для малих та середніх підприємств. Створен для успіху
У компанії Philips Monitors ми розуміємо унікальні потреби малих та середніх підприємств. Наші передові рішення для відображення інформації розроблені для підвищення продуктивності, оптимізації робочих процесів і сприяння вашому зростанню. Незалежно від того, чи працюєте ви з додатками, що вимагають великого обсягу даних, керуєте декількома завданнями або оптимізуєте робочий простір, наші монітори завжди пропонують ідеальне поєднання продуктивності, інновацій та зручності.
Чому монітори Philips для малих і середніх підприємств?
Безпроблемнe підключення
Менше кабелів завдяки док-станції USB-C і охайний робочий стіл
Smart & Secure ›
Вбудовані висувні веб-камери для легкої автентифікації
Комфорт і зручність
Ергономічні підставки та функції для захисту очей, що зменшують навантаження
Легке виконання декількох завдань
Ультраширокі вигнуті дисплеї для ефективнішої роботи
Які переваги це приносить вам?
Консультації перед продажем
Вигідні ціни для малих та середніх підприємств
Доступ до партнерського порталу
Доступ до партнерського порталу
Networking
Демонстраційні одиниці для клієнтів
Ефективність на першому місці. Стабільна продуктивність
Багатозадачність і більший комфорт
Багатозадачність і більший комфорт
Ідеально підходять для багатозадачності та роботи з великими таблицями без постійного прокручування або перемикання вкладок. Природна вигнутість зменшує навантаження на очі та підвищує комфорт, допомагаючи запобігти проблемам із шиєю.
Ця платформа базується на Philips-SmartControl (окреме програмне забезпечення для керування моніторами), яке здійснює керування дисплеями за допомогою віддаленого налаштування SmartControl і пропонує одночасне керування декількома дисплеями Philips.
Для стійкої продуктивності
Екологічні
функції
Монітори Philips розроблені так, щоб виходити за межі технології відображення, і пропонують функції для захисту навколишнього середовища, такі як технологія PowerSensor, яка знижує витрати на електроенергію та підвищує екологічність.
Для підвищення ефективності вашого робочого простору
Безпроблем-
не з'-
єднання
Без зусиль розширте свою конфігурацію за допомогою одного підключення. Це дозволить зменшити кількість кабелів і поліпшити організацію робочого столу, що забезпечить більш ефективний робочий простір.
Дізнайтеся, як монітори Philips можуть змінити вашу конфігурацію в малих і середніх підприємствах. Підвищіть ефективність, спростіть робочі процеси та просуньте свій бізнес вперед за допомогою авторизованих дистриб'юторів:
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.