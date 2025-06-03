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    Оптимізован для малих та середніх підприємств. Створен для успіху


       У компанії Philips Monitors ми розуміємо унікальні потреби малих та середніх підприємств. Наші передові рішення для відображення інформації розроблені для підвищення продуктивності, оптимізації робочих процесів і сприяння вашому зростанню. Незалежно від того, чи працюєте ви з додатками, що вимагають великого обсягу даних, керуєте декількома завданнями або оптимізуєте робочий простір, наші монітори завжди пропонують ідеальне поєднання продуктивності, інновацій та зручності.

    Чому монітори Philips для малих і середніх підприємств?

    Безпроблемнe підключення

     

    Менше кабелів завдяки док-станції USB-C і охайний робочий стіл 



    Smart & Secure ›

     

    Вбудовані висувні веб-камери для легкої автентифікації

    Комфорт і зручність

     

    Ергономічні підставки та функції для захисту очей, що зменшують навантаження

    Легке виконання декількох завдань

     

    Ультраширокі вигнуті дисплеї для ефективнішої роботи

    Які переваги це приносить вам?

    Консультації перед продажем 

    Pre sales consulting icon

    Вигідні ціни для малих та середніх підприємств

    SMB Promotional Pricing icon

    Доступ до партнерського порталу

    Partner Portal access icon

    Доступ до партнерського порталу

    Project Registration icon

    Networking

    Networking event icon

    Демонстраційні одиниці для клієнтів

    Customer demo units icon

    Ефективність на першому місці. Стабільна продуктивність

    Philips Curved and Ultrawide monitors

    Багатозадачність і більший комфорт

    Багатозадачність і більший комфорт

     
    Ідеально підходять для багатозадачності та роботи з великими таблицями без постійного прокручування або перемикання вкладок. Природна вигнутість зменшує навантаження на очі та підвищує комфорт, допомагаючи запобігти проблемам із шиєю.

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    PhilipsUSB C Docking Solutions

    Один кабель для всього

     
    Док-станція USB-C
     
     

     
    Звільніть  робочий простір завдяки рішенню з одним кабелем для живлення, передачі даних і відеосигналу. Ви зменшите безлад і підвищите ефективність.

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    Philips Built in webcam

    Безпечна віддалена співпраця

     
    Вбудована веб-камера

     
    Висувна веб-камера з мікрофонами з шумозаглушенням та вбудованими динаміками для безперебійної та безпечної віддаленої співпраці.

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    Порівняти всі монітори Philips

    Продуктивність для зростання бізнесу

       

    Кожен монітор Philips розроблений з урахуванням потреб малих та середніх підприємств і пропонує потужні технічні характеристики та інноваційні функції:

    499P9H Philips Monitor infoscreen image

    499P9H
    Ефективна багато-задачність

    Ідеально підходить для великих обсягів даних, таблиць, фінансів та аналізу.

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    346P1CRH philips monitor infoscreen image

    346P1CRH
    Оптимізуйте свій робочий день

    Ідеальний для професіоналів, творців контенту та бізнес-користувачів, які працюють над декількома завданнями.

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    242B1H philips monitor infoscreen image

    242B1H
    Ефективність та професіонал-
    ізм

    Ідеально підходить для офісу, відеодзвінків та безпечного доступу.

    Детальніше

    Додаткові функції. Більш стабільний бізнес

    Philips Smart Mnagement

    Для оптимізації робочих процесів

    Smart Management
    Portal

     
    Ця платформа базується на Philips-SmartControl (окреме програмне забезпечення для керування моніторами), яке здійснює керування дисплеями за допомогою віддаленого налаштування SmartControl і пропонує одночасне керування декількома дисплеями Philips.

    Philips Eco Friendly Features

    Для стійкої продуктивності

    Екологічні
    функції

     
    Монітори Philips розроблені так, щоб виходити за межі технології відображення, і пропонують функції для захисту навколишнього середовища, такі як технологія PowerSensor, яка знижує витрати на електроенергію та підвищує екологічність.

    Philips Effortless Daisy Chain

    Для підвищення ефективності вашого робочого простору

    Безпроблем-
    не з'-
    єднання

     
    Без зусиль розширте свою конфігурацію за допомогою одного підключення. Це дозволить зменшити кількість кабелів і поліпшити організацію робочого столу, що забезпечить більш ефективний робочий простір.

    То який монітор оберете?

    24b2u3301 Philips Monitor infoscreen image

    24B2U3301

    Детальніше
    24e1n1200a philips monitor infoscreen image

    24E1N1200A

    Детальніше
    27e1n1200a philips monitor infoscreen image

    27E1N1200A

    Детальніше
    49B2U5900CH philips monitor infoscreen image

    49B2U5900CH

    Детальніше
    346b1c philips monitor infoscreen image

    346B1C

    Детальніше
    32b1n3800 Philips Monitor infoscreen image

    32B1N3800

    Детальніше
    272s1ae philips monitor infoscreen image

    272S1AE

    Детальніше
    275s9jml Philips Monitor infoscreen image

    275S9JML

    Детальніше
    276b1 philips monitor infoscreen image

    276B1

    Детальніше
    275s1ae philips monitor infoscreen image

    275S1AE

    Детальніше
    273v7qjab philips monitor infoscreen image

    273V7QJAB

    Детальніше
    242s9jml philips monitor infoscreen image

    242S9JML

    Детальніше
    243s1 philips monitor infoscreen image

    243S1

    Детальніше
    242s1ae philips monitor infoscreen image

    242S1AE

    Детальніше
    243V7QJABF Philips Monitor infoscreen image

    243V7QJABF

    Детальніше
      • Philips monitors case studies solutions hub
      • Philips monitors case study kelloggs
      • Philips Monitors case studies happy horizon
      • Philips monitors case study GG group

        Кейс-стадії моніторів Philips

        Дізнайтеся більше

        Знайдіть свій ідеальний монітор

         
         
        Дізнайтеся, як монітори Philips можуть змінити вашу конфігурацію в малих і середніх підприємствах. Підвищіть ефективність, спростіть робочі процеси та просуньте свій бізнес вперед за допомогою авторизованих дистриб'юторів:

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        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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