Усі монітори Philips із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління мають 5-річну гарантію, що відображає нашу впевненість у їх якості й надійності. Цей гарантійний термін підтримує більш стале майбутнє завдяки відповідальному дизайну й виробництву, пропонуючи довговічні продукти, які сприяють зменшенню відходів і впливу на навколишнє середовище.



Перші моделі з сертифікатом TCO Certified 10-го покоління і 5-річною гарантією будуть доступні з лютого 2025 року.

