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TCO – це провідна світова сертифікація сталого розвитку для ІТ-продуктів, яка встановлює високі стандарти екологічної та соціальної відповідальності протягом усього життєвого циклу продукту. Це не просто етикетка – це зобов’язання створювати кращий, екологічно безпечніший світ завдяки розумнішим рішенням.
TCO – це провідна світова сертифікація сталого розвитку для ІТ-продуктів, яка встановлює високі стандарти екологічної та соціальної відповідальності протягом усього життєвого циклу продукту. Це не просто етикетка – це зобов’язання створювати кращий, екологічно безпечніший світ завдяки розумнішим рішенням.
Монітори Philips із сертифікатом TCO Certified призначені для тих, хто цінує інновації й турбується про свій вплив на навколишнє середовище. Вибираючи монітори Philips із сертифікатом TCO Certified, ви робите свій внесок у майбутнє, побудоване на відповідальних практиках, без зменшення якості чи продуктивності.
Монітори Philips із сертифікатом TCO Certified призначені для тих, хто цінує інновації й турбується про свій вплив на навколишнє середовище.
Вибираючи монітори Philips із сертифікатом TCO Certified, ви робите свій внесок у майбутнє, побудоване на відповідальних практиках, без зменшення якості чи продуктивності.
Монітори Philips представлено рядом моделей із сертифікатом TCO Certified, які мають екологічний дизайн, передові технології й довгострокову надійність. Ці вироби не тільки відповідають високим стандартам екологічності, але й створені для забезпечення чудової продуктивності для професіоналів та екологічно свідомих користувачів.
Монітори Philips представлено рядом моделей із сертифікатом TCO Certified, які мають екологічний дизайн, передові технології й довгострокову надійність. Ці вироби не тільки відповідають високим стандартам екологічності, але й створені для забезпечення чудової продуктивності для професіоналів та екологічно свідомих користувачів.
Усі монітори Philips із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління мають 5-річну гарантію, що відображає нашу впевненість у їх якості й надійності. Цей гарантійний термін підтримує більш стале майбутнє завдяки відповідальному дизайну й виробництву, пропонуючи довговічні продукти, які сприяють зменшенню відходів і впливу на навколишнє середовище. Перші моделі з сертифікатом TCO Certified 10-го покоління і 5-річною гарантією будуть доступні з лютого 2025 року.
Усі монітори Philips із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління мають 5-річну гарантію, що відображає нашу впевненість у їх якості й надійності. Цей гарантійний термін підтримує більш стале майбутнє завдяки відповідальному дизайну й виробництву, пропонуючи довговічні продукти, які сприяють зменшенню відходів і впливу на навколишнє середовище.
Перші моделі з сертифікатом TCO Certified 10-го покоління і 5-річною гарантією будуть доступні з лютого 2025 року.
Розробники моніторів Philips вірять у створення рішень, які принесуть користь як користувачам, так і планеті. Обираючи монітори з сертифікатом TCO Certified, ви обираєте вироби, в яких поєднано передові технології та екологічні підходи. Разом ми формуємо майбутнє, яке буде яскравішим для всіх.
Розробники моніторів Philips вірять у створення рішень, які принесуть користь як користувачам, так і планеті. Обираючи монітори з сертифікатом TCO Certified, ви обираєте вироби, в яких поєднано передові технології та екологічні підходи. Разом ми формуємо майбутнє, яке буде яскравішим для всіх.
Компанія Philips прагне пропонувати високоякісні вироби із тривалим строком служби. У рамках цього зобов’язання ми надаємо комплексну гарантію, щоб наші клієнти були спокійні.
Надається гарантія на виготовлення продукту:
Усі монітори Philips із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління мають стандартну 5-річну гарантію, яка поширюється на дефекти матеріалів або виготовлення. Ця гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені неправильним використанням або нещасними випадками.
Винятки з гарантії, наведені на сторінці підтримки Philips у розділі з гарантійною інформацією, застосовуються незалежно від того, чи це комерційний, чи некомерційний кінцевий користувач.
Оновлення програмного забезпечення для всіх виробів Philips із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління:
Ми надаємо безкоштовні оновлення безпеки, виправлення й функціональні оновлення операційної системи протягом щонайменше 5 років із дати, коли продукт було продано компанією Philips або коли його було востаннє виготовлено.
*5-річна гарантія поширюється виключно на монітори із сертифікатом TCO Certified 10-го покоління.
**Ця заява дійсна лише для європейських країн, за винятком Росії, Білорусі та/або будь-яких інших країн, де продаж не здійснюється.
Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
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