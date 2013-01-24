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Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
Чудовий інтерактивний дисплей із SmoothTouch
Монітор із міцним сенсорним екраном із захистом від води й пилу можна використовувати в будь-якому місці завдяки поворотній підставці, яка регулюється під будь-яким потрібним кутом. Він пропонує зручне та інтуїтивне користування й чудово підвищує продуктивність.
Сенсорні монітори Philips – це ідеальний вибір для усіх потреб магазину та пунктів продажу. Під’єднайтеся до системи терміналів пункту продажу для легкого керування товарними запасами, ефективнішої допомогти клієнтам, покращення оформлення отримання тощо.
Сенсорні монітори Philips гарантують динамізм і зручність для середовищ з інформаційними стендами, дозволяючи людям легко отримувати інформацію в аеропортах, торгових центрах, залізничних станціях, розважальних закладах тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують роботу з клієнтами та їхнє задоволення у сфері готельного господарства. Швидко отримуйте дані, полегшуйте взаємодію клієнт–працівник, формуйте лояльність, спрямовуйте робочий процес тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують навчання для студентів та вчителів. Діліться інформацією, пришвидшуйте навчання та розвиток, заохочуйте допитливість, збільшуйте насолоду від використання, удосконалюйте навички використання інформаційних технологій тощо.
Сенсорні монітори Philips – це ідеальний вибір для усіх потреб магазину та пунктів продажу. Під’єднайтеся до системи терміналів пункту продажу для легкого керування товарними запасами, ефективнішої допомогти клієнтам, покращення оформлення отримання тощо.
Сенсорні монітори Philips гарантують динамізм і зручність для середовищ з інформаційними стендами, дозволяючи людям легко отримувати інформацію в аеропортах, торгових центрах, залізничних станціях, розважальних закладах тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують роботу з клієнтами та їхнє задоволення у сфері готельного господарства. Швидко отримуйте дані, полегшуйте взаємодію клієнт–працівник, формуйте лояльність, спрямовуйте робочий процес тощо.
Сенсорні монітори Philips покращують навчання для студентів та вчителів. Діліться інформацією, пришвидшуйте навчання та розвиток, заохочуйте допитливість, збільшуйте насолоду від використання, удосконалюйте навички використання інформаційних технологій тощо.
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.Я розумію
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