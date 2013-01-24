Безпечний вхід: висувна вебкамера з Windows Hello™



Інноваційну та безпечну вебкамеру Philips можна за потреби висунути і безпечно засунути назад у монітор, коли вона не потрібна. Вебкамеру також оснащено вдосконаленими датчиками для розпізнавання облич Windows Hello™, що забезпечує зручний вхід у пристрої Windows менше, ніж за 2 секунди – а це утричі швидше за вхід за допомогою пароля.