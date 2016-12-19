Готувати в мультипечі швидко та легко. Нарізав, поклав, 10 хвилин і готово.
А ще неймовірно смачно і без олії.
Готувати в мультипечі швидко та легко. Нарізав, поклав, 10 хвилин і готово.
А ще неймовірно смачно і без олії.
Перегляньте 8 кращих рецептів і знайдіть інші рецепти для Мультипечі за допомогою кнопки завантаження внизу!
• Потребує на 80% менше олії під час смаження та запікання
• Готуйте улюблені страви без запаху смаженої олії
• Мити без зайвих зусиль
Вам подобається смажена їжа, але Ви відчуваєте недоліки фритюрниці та пательні? Нездоровий, неприємний запах, важко мити… Мультипіч Philips - це ідеальне рішення! За допомогою Мультипечі смажена їжа може бути здоровою!
Завдяки унікальній технології TurboStar страви приготовані в Мультипечі містять на 80% менше жиру*, залишаючись смачними та поживними. Ви не відчуєте неприємних запахів під час готування. Кошик, чашу та аксесуари Мультипечі можна мити в посудомийній машині та легко очистити власноруч.
* Порівняно зі свіжою смаженою їжею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips
У Мультипечі можна смажити у здоровий спосіб. Порівняно зі звичайною фритюрницею, їжа, смажена у Мультипечі Philips, містить на 80% менше жиру*, зберігаючи такий самий смак!
* Порівняно зі стравами, приготованими у звичайній фритюрниці Philips
Унікальна технологія TurboStar компанії Philips це комбінація направленої циркуляції повітря та високої температури. Завдяки цьому продукти набувають хрусткої скоринки та залишаються соковитими всередині. Приготування відбувається лише за допомогою гарячого повітря, тому вміст жиру в стравах стає меншим на 80%*
Як це працює?
Унікальна технологія TurboStar від Philips це комбінація направленої циркуляції повітря оптимальної температури та розміщення продукту для приготування. Завдяки цьому продукти набувають хрусткої скоринки та залишаються соковитим всередині. Такий спосіб готування підходить для випікання, смаження та грилю. Приготування відбувається лише за допомогою гарячого повітря, це запобігає утворенню запаху смаженої олії, як під час смаження на пательні чи у фритюрниці. Очистити Мультипіч після використання дуже легко, а деталі що мають контакт з їжею можна мити в посудомийній машині.
*Порівняно зі смаженою їжею, приготованою у звичайній глибокій фритюрниці Philips
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