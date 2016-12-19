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Мультипіч

Що кажуть люди про мультипіч?

 

 

Готувати в мультипечі швидко та легко. Нарізав, поклав, 10 хвилин і готово.

 

А ще неймовірно смачно і без олії.

Рецепти для Мультипечі Philips

 

Перегляньте 8 кращих рецептів і знайдіть інші рецепти для Мультипечі за допомогою кнопки завантаження внизу!

Усі рецепти для Мультипечі

Мультипіч Philips з унікальною технологією TurboStar

 

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    Максимум здоров'я та смаку

    Смачні страви зі скоринкою, соковиті всередині

     

    • Потребує на 80% менше олії під час смаження та запікання

    • Готуйте улюблені страви без запаху смаженої олії

    • Мити без зайвих зусиль  

     

    Вам подобається смажена їжа, але Ви відчуваєте недоліки фритюрниці та пательні? Нездоровий, неприємний запах, важко мити… Мультипіч Philips - це ідеальне рішення! За допомогою Мультипечі смажена їжа може бути здоровою!

    Завдяки унікальній технології TurboStar страви приготовані в Мультипечі містять на 80% менше жиру*, залишаючись смачними та поживними. Ви не відчуєте неприємних запахів під час готування. Кошик, чашу та аксесуари Мультипечі можна мити в посудомийній машині та легко очистити власноруч.

     

    * Порівняно зі свіжою смаженою їжею, приготованою у звичайній фритюрниці Philips

    Відгуки

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    В Мультипечі можна засмажувати як у фритюрниці, запікати овочі, м'ясо та рибу, випікати різноманітні десерти і навіть готувати страви, як на грилі.

    Смаження

    У Мультипечі можна смажити у здоровий спосіб. Порівняно зі звичайною фритюрницею, їжа, смажена у Мультипечі Philips, містить на 80% менше жиру*, зберігаючи такий самий смак!

     

    * Порівняно зі стравами, приготованими у звичайній фритюрниці Philips

    Запікання

    У Мультипечі можна також смажити свинячі ребра, різноманітні стейки або інше м’ясо, рибу або овочі.

    Випічка

    Полюбляєте солодке? Тоді готуйте десерти у Мультипечі, такі як крем-брюле, смачний яблучний пиріг і, навіть, кекси.

    Гриль

    Готуйте м’ясо та рибу, наче на грилі. Швидко смажте м’ясо за високої температури та насолоджуйтеся соковитим, м’яким м’ясом із хрусткою скоринкою.

    Смажена їжа стає здоровою з TurboStar

     

    Унікальна технологія TurboStar компанії Philips це комбінація направленої циркуляції повітря та високої температури. Завдяки цьому продукти набувають хрусткої скоринки та залишаються соковитими всередині. Приготування відбувається лише за допомогою гарячого повітря, тому вміст жиру в стравах стає меншим на 80%*

     

    Як це працює?

    Унікальна технологія TurboStar від Philips це комбінація направленої циркуляції повітря оптимальної температури та розміщення продукту для приготування. Завдяки цьому продукти набувають хрусткої скоринки та залишаються соковитим всередині. Такий спосіб готування підходить для випікання, смаження та грилю. Приготування відбувається лише за допомогою гарячого повітря, це запобігає утворенню запаху смаженої олії, як під час смаження на пательні чи у фритюрниці. Очистити Мультипіч після використання дуже легко, а деталі що мають контакт з їжею можна мити в посудомийній машині.

     

    *Порівняно зі смаженою їжею, приготованою у звичайній глибокій фритюрниці Philips

      Як користуватися Мультипіччю?

      Після досягнення відповідної температури дістаньте корзину та покладіть до неї їжу. Це так просто! Перегляньте доступні відео, щоб побачити, як це працює

      Відео рецепти для Мультипечі Philips

      Ми надихаємо на приготування смачних та корисних страв. Більше рецептів доступно за посиланням.

      Поширені питання

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