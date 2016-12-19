• Потребує на 80% менше олії під час смаження та запікання

• Готуйте улюблені страви без запаху смаженої олії

• Мити без зайвих зусиль

Вам подобається смажена їжа, але Ви відчуваєте недоліки фритюрниці та пательні? Нездоровий, неприємний запах, важко мити… Мультипіч Philips - це ідеальне рішення! За допомогою Мультипечі смажена їжа може бути здоровою!



Завдяки унікальній технології TurboStar страви приготовані в Мультипечі містять на 80% менше жиру*, залишаючись смачними та поживними. Ви не відчуєте неприємних запахів під час готування. Кошик, чашу та аксесуари Мультипечі можна мити в посудомийній машині та легко очистити власноруч.