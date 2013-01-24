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Ultinon Pro9000

з ексклюзивними світлодіодами Lumileds для авто

11972U90CWX2
  • Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів. Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів. Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.
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    Ultinon Pro9000 з ексклюзивними світлодіодами Lumileds для авто

    11972U90CWX2

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro9000 з ексклюзивними світлодіодами Lumileds для авто

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

    Ultinon Pro9000 з ексклюзивними світлодіодами Lumileds для авто

    Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

    Philips Ultinon Pro9000 – це новий стандарт для модернізованих світлодіодних ламп. Це на 250% яскравіше* та біліше світло для оптимальної ефективності й компактна конструкція для простого встановлення в більшість автомобілів. *Порівняно з мінімальними законними стандартами. Переглянути усі переваги

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      Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів.

      Оригінальна автомобільна ефективність світлодіодів

      • LED-HL [~H7]
      • до 250% яскравіше світло
      • Холодне біле світло
      • Світлодіоди Lumileds TopContact

      До 250% яскравіше світло*

      Нові лампи для фар Philips Ultinon Pro9000 гарантують вам надзвичайну видимість під час керування транспортним засобом. Освітлення дороги, яке вони забезпечують, майже на 250% яскравіше й рівномірніше в порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом для галогенних ламп, а їх оптимальний спектр робить дорожні знаки більш помітними. Бачте далі, реагуйте швидше!

      Світлодіоди оригінальної якості – ексклюзивно для Lumileds на ринку післяпродажного обслуговування

      Сучасні лампи Philips Ultinon Pro9000 – це запорука високої ефективності завдяки ексклюзивним високоякісним світлодіодним мікросхемам Lumileds TopContact. Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують рівномірніший промінь, утворюють менше тепла та мають ідеальний колір світла для чіткішої видимості. Найбільші світові виробники автомобілів вибирають світлодіодні мікросхеми Lumileds для авто та фари Philips, зокрема, за те, що їх оснащено найкращими компонентами й технологіями, які гарантують незрівнянну ефективність і довший строк експлуатації ламп.

      Колірна температура 5800 кельвінів для холодного білого світла

      Насолоджуйтеся балансом зручності й функціональності. Виробники оригінального обладнання довели, що лампи Philips Ultinon Pro9000 мають максимально комфортну для очей колірну температуру до 5800 K, що особливо важливо вночі. Це зменшує втому та ймовірність напруження очей, тому водити автомобіль у темряві безпечніше й приємніше.

      Освітлення дороги саме там, де потрібно

      Завдяки ідеальному розташуванню світлодіодних мікросхем у лампах Philips Ultinon Pro9000 ви отримуєте світло на дорозі саме там, де потрібно, не засліплюючи водіїв зустрічних автомобілів. Наші лампи також оснащено технологією Philips SafeBeam, що утворює найкращий робочий промінь без відблисків. Керуйте безпечніше разом із Philips Ultinon Pro9000.

      Ергономічний дизайн, висока ефективність

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 – це потужна технологія й ергономічний, проте ефективний дизайн. Ви без зайвих зусиль установите цю лампу цільної конструкції. А завдяки вбудованому драйверу вам не знадобиться шукати додаткове місце у фарі. Крім того, ця надкомпактна конструкція сумісна із широким модельним рядом автомобілів.

      Висока електрична сумісність для більшості транспортних засобів

      Модернізовані світлодіодні та галогенні лампи відрізняються за потужністю, складом і споживанням енергії. Заміна галогенних ламп на світлодіодні може спричинити такі проблеми, як мерехтіння світла. Лампи Philips Ultinon Pro9000 не потребують додаткових адаптерів** для усунення мерехтіння в більшості транспортних засобів. Вони сумісні з електричною системою транспортного засобу та гарантують рівномірний промінь світла й оптимальну колірну температуру.

      Підтримка 12 В та 24 В для ширшого застосування

      Лампа Philips Ultinon Pro9000 сумісна з електричними системами на 12 В та 24 В, завдяки чому вона підходить для більшості типів транспортних засобів.

      Довший строк експлуатації: до 5000 годин

      Потрібні яскраві та стильні автомобільні фари, але ви не хочете постійно замінювати зіпсуті лампи? Звичайні фари мають один великий недолік: що сильніше світло, то коротший строк їх експлуатації. Світлодіоди гарантують інтенсивніше освітлення та працюють значно довше. Фари Philips Ultinon Pro9000 створено на роки. Завдяки системам керування теплом AirBoost і AirCool вони витримують до 5000 годин роботи.

      Надійність, яку потребують сучасні водії

      Лампи Philips Ultinon Pro9000 із сертифікованим захистом від дії пилу та бризок води IP65 не створюють електромагнітних перешкод відповідно до стандартів автомобільної галузі. Ці лампи, призначені допомогти вам долати труднощі життя в дорозі, вирізняються довговічністю, що особливо важливо для сучасних водіїв. Насолоджуючись щодня їх яскравим рівномірним світлом, ви відчуватимете себе впевнено за кермом.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8719018007209
        EAN3
        8719018007216

      • Опис виробу

        Технологія
        LED
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Лінійка
        Ultinon Pro9000
        Тип
        LED-HL [~H7]
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Ні
        Позначення
        LED H7 11972 U90CW X2.
        Цоколь
        PX26d
        Технічні характеристики
        Технологія AirBoost, SafeBeam

      • Електричні характеристики

        Напруга [В]
        13,2 В
        Потужність [Вт]
        18 Вт

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Яскраве біле світло
        Особливість виробу
        Світлодіодні, автомобільної якості

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        5800 К
        Люмен [лм]
        1500

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        11972U90CWX2
        Код замовлення
        00720931

      • Інформація про упаковку

        Висота
        32,5  см
        Довжина
        200  см
        Вага нетто однієї одиниці
        22  г
        Ширина
        500  см
        Вага брутто однієї одиниці
        19,1  кг

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        18,9  г
        Висота
        15,2  см
        Довжина
        15,2  см
        Вага нетто однієї одиниці
        7  г
        Ширина
        7  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        3000 упаковок
        Кількість в упаковці
        3,2 шт.

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        5000 год.

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          • Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.
          • * У деяких рідкісних випадках, щоб повністю усунути мерехтіння, знадобиться встановити відповідне рішення CANbus Light repair.