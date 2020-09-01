Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
12342RGTS2
Неймовірна ефективність дозволеної лампи
Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом. На 200% яскравіше світло, яке освітлює на понад 80 метрів попереду, означає кращу видимість і швидшу реакцію для більш захоплюючого водіння.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
лампа для передніх фар
усього
recurring payment
Як найефективніший виріб у нашому асортименті, Philips RacingVision GT200 гарантує надзвичайну видимість лампи для спортивної їзди у форматі, який можна використовувати на автомобільних дорогах. Насолоджуйтеся високою чіткістю світла, яскравішого на 200%(1). Оптимізований дизайн лампи краще освітлює дорогу, гарантуючи безпечніше й захопливіше водіння.
Завдяки високоефективному променю, довшому на повних 80 метрів(2) у порівнянні з дозволеним мінімумом, лампи Philips RacingVision GT200 дають змогу бачити більше дороги попереду. Швидше виявляйте потенційні загрози, миттєво реагуйте та правильно розташовуйте автомобіль на дорозі. Це все сприяє безпечнішому й приємнішому водінню.
Лампи для фар Philips RacingVision GT200 схвалено ECE для використання на дорогах. Прагматичні водії високо оцінять яскраву лампу, яку дозволено використовувати на дорогах, сумісну з чинними нормами.
Новий запатентований градієнт і технології покриття дають змогу цим лампам спрямовувати більше світла на дорогу, покращуючи видимість уночі. Крім максимального освітлення, ви можете насолоджуватися стильним, виразним світлом, що задовольняє сучасні потреби.
Нові технології виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision забезпечують чітку світлотіньову межу та яскравіше освітлення там, де воно справді потрібно, – у центральній області. Крім того, кварцове скло більш стійке до перепадів температур, а отже, така лампа має довший строк експлуатації, а вдосконалене поглинання УФ-променів захищає оптику фар.
Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips RacingVision GT200 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.