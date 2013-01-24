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X-tremeVision Pro150

Стандартні салонні та сигнальні лампи

12961XVPB2
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
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    X-tremeVision Pro150 Стандартні салонні та сигнальні лампи

    12961XVPB2

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Pro150 Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Pro150 Стандартні салонні та сигнальні лампи

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги

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      Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

      Найкраще поєднання високої ефективності й терміну експлуатації

      • Тип лампи: W5W
      • В упаковці: 2
      • 12 В, 5 Вт

      Помічайте й будьте помітні задля безпеки

      Лампи Philips X-tremeVision Pro150 дають змогу насолоджуватися яскравішим світлом. Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов.

      Довговічна високоефективна лампа

      Завдяки ретельному тестуванню й виробництву з дотриманням високих стандартів ви можете бути певні, що сигнальні лампи Philips мають довгий строк безвідмовної експлуатації.

      Узгодьте колір світла ліхтарів із передніми фарами

      Різні кольори фар і габаритних ліхтарів відійшли в минуле. Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете надати сигнальним лампам того самого холодного відтінку, який вам так подобається у високоефективних фарах.

      Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

      Раціональніше заміняти одразу обидві лампи, ніж одну несправну. Сучасні лампи гарантують більшу світловіддачу та надзвичайну ефективність, підвищуючи безпеку водіння. Заміняючи лампи попарно, ви економите час і гроші, запобігаєте виходу ламп фар із ладу, отримуєте яскравіший і збалансованіший промінь, та, що найголовніше, дбаєте про безпеку для себе і своїх близьких.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips X-tremeVision Pro150 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Традиційна
        Тип
        W5W
        Лінійка
        X-tremeVision Pro150
        Застосування
        • Освітлення салону
        • Габаритні ліхтарі
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Позначення
        W5W 12961 XVP 12V B2
        Цоколь
        W2,1x9,5d

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        5  Вт

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        3300 К
        Люмен
        50 ±20%

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1500 год

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12961XVPB2
        Код замовлення
        00563230

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B2
        EAN1
        8719018005632
        EAN3
        8719018005649

      • Інформація про упаковку

        Висота
        12,9  см
        Довжина
        6,7  см
        Ширина
        2,7  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Кількість в упаковці
        1

      • Інформація про упаковку

        Висота
        14,0  см
        Довжина
        15,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,221  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Яскравіше світло

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