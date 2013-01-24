Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги
Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із великим терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Підберіть габаритні ліхтарі за кольором ламп для передніх фар для холодного білого світла. Переглянути усі переваги
Лампи Philips X-tremeVision Pro150 дають змогу насолоджуватися яскравішим світлом. Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов.
Завдяки ретельному тестуванню й виробництву з дотриманням високих стандартів ви можете бути певні, що сигнальні лампи Philips мають довгий строк безвідмовної експлуатації.
Різні кольори фар і габаритних ліхтарів відійшли в минуле. Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете надати сигнальним лампам того самого холодного відтінку, який вам так подобається у високоефективних фарах.
Раціональніше заміняти одразу обидві лампи, ніж одну несправну. Сучасні лампи гарантують більшу світловіддачу та надзвичайну ефективність, підвищуючи безпеку водіння. Заміняючи лампи попарно, ви економите час і гроші, запобігаєте виходу ламп фар із ладу, отримуєте яскравіший і збалансованіший промінь, та, що найголовніше, дбаєте про безпеку для себе і своїх близьких.
Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips X-tremeVision Pro150 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.
Опис виробу
Електричні характеристики
Характеристики світла
Термін експлуатації
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