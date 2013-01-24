Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Почувайтеся у безпеці, керуйте автомобілем безпечно
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, співставивши з кольором справної лампи завдяки новій технології заміни однієї лампи. Тож ця лампа – ідеальний, та ще й економний варіант для заміни! Переглянути усі переваги
Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.
Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.
Лампи Xenon HID (High Intensity Discharge – розряд високої інтенсивності) створюють удвічі більше світла для безпечнішого керування автомобілем за будь-яких умов. Загалом, інтенсивне біле світло, яке подають лампи Xenon HID, подібне до денного світла. Дослідження довели, що ксенонове автомобільне освітлення допомагає водіям бути зосередженими на дорозі та розпізнавати перешкоди та дорожні знаки набагато швидше, ніж у разі використання традиційних ламп.
Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.
Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.
Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.
Завдяки технології заміни однієї лампи Xenon Vision дає змогу заміняти лампи по одній, зважаючи на колірну температуру незаміненої лампи. Це найбільш економічний вибір для заміни лампи.
Лампу Philips Xenon Vision можна встановити замість однієї перегорілої лампи, зважаючи на колір незаміненої лампи. Така нова технологія заміни однієї лампи дає змогу заміняти лампи по одній, враховуючи колірну температуру незаміненої лампи. Таким чином, Xenon Vision – ідеальне рішення для заміни однієї лампи.
Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла, може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.
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Електричні характеристики
Термін експлуатації
Характеристики світла
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