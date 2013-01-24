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WhiteVision ultra

лампа для передніх фар

9005WVUB1
  • Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд Ефектний неперевершений вигляд
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    WhiteVision ultra лампа для передніх фар

    9005WVUB1

    Ефектний неперевершений вигляд

    Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

    WhiteVision ultra лампа для передніх фар

    Ефектний неперевершений вигляд

    Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

    Ефектний неперевершений вигляд

    Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

    WhiteVision ultra лампа для передніх фар

    Ефектний неперевершений вигляд

    Фари Philips WhiteVision Ultra із найновішою формулою покриття забезпечують дивовижне біле світло. Це найбіліші галогенові фари у нашому портфоліо, дозволені для використання на дорозі, та ідеальний вибір для тих, хто прагне модного, стильного вигляду. Переглянути усі переваги

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      Ефектний неперевершений вигляд

      Сучасне стильне біле світло для Вашого автомобіля

      • Тип лампи: HB3
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 60 Вт
      • Неперевершений білий стиль

      Ефектне біле світло

      Передні фари Philips WhiteVision Ultra змінюють вигляд автомобіля завдяки ефектному білому світлу. Правильний вибір для яскравого та стильного водіння!

      Модернізовані галогенні передні фари для надзвичайно стильного вигляду

      Philips WhiteVision Ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи WhiteVision Ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що надають рефлектору фар вражаючого вигляду.

      Вражаючі офіційно дозволені білі передні фари для стильного вигляду

      Модернізовані лампи для фар WhiteVision Ultra мають сертифікат ECE для яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом та офіційно дозволеними лампами, сумісними з відповідними нормами. Не знижуючи рівень безпеки і не засліплюючи автомобіль попереду, вони забезпечують чудову видимість.

      Біле світло для кращої видимості та комфорту

      Нова формула покриття WhiteVision Ultra та чудове біле світло значно покращують видимість уночі та підвищують комфорт, зменшуючи навантаження на очі. Коли дизайн відповідає функціональності, ви можете насолоджуватися чудовим виглядом і більш комфортним водінням.

      До 60% більше видимості для максимальної чіткості

      Довший пучок із на 60% кращою видимістю порівняно з мінімальним офіційним стандартом дає змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й іншим учасникам дорожнього руху дає змогу чіткіше бачити Вас. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.

      Наші найбіліші лампи для стильної ефективності на дорозі

      Краще та яскравіше освітлення забезпечує кращу функціональність на дорозі. Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло із захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips WhiteVision Ultra визначають новий стандарт для офіційно дозволеного білого світла. Ці лампи створено для чудового стилю та видимості і вони дають можливість керувати автомобілем легко й комфортно.

      Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

      Ефективніше заміняти обидві передні фари попарно, а не лише одну зламану. Нові сучасні лампи забезпечують краще освітлення і мають кращу функціональність, а отже й пропонують безпечніше водіння. Загалом існує безліч переваг попарної заміни: менше проблем, економія грошей, запобігання поломці передніх фар, яскравіший та збалансованіший промінь, а найголовніше – безпека.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи WhiteVision Ultra сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться посібник щодо вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Halogen
        Тип
        HB3
        Лінійка
        WhiteVision Ultra
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Позначення
        9005WVUB1
        Цоколь
        P20d

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60  Вт

      • Характеристики світла

        Люмен
        1860 ±12%  лм
        Колірна температура
        до 3800 К

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        320 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        9005WVUB1
        Код замовлення
        00537328

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005373
        EAN3
        8719018005380

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        34,4  г
        Висота
        13,3  см
        Довжина
        9,5  см
        Ширина
        5,3  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        5
        Кількість в упаковці
        1

      • Інформація про упаковку

        Висота
        13  см
        Довжина
        25,5  см
        Ширина
        19  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,47  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Ефектний білий стиль

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