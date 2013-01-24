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X-tremeVision Pro150

лампа для передніх фар

9005XVPB1
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
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    X-tremeVision Pro150 лампа для передніх фар

    9005XVPB1

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Pro150 лампа для передніх фар

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Переглянути усі переваги

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Переглянути усі переваги

    X-tremeVision Pro150 лампа для передніх фар

    Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі Вас і Ваших близьких. Переглянути усі переваги

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      Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

      Найкраще поєднання високої ефективності й терміну експлуатації

      • Тип лампи: HB3
      • В упаковці: 1 шт.
      • 12 В, 60 Вт

      Краща видимість для безпечного водіння

      Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете насолоджуватися на 150% яскравішим світлом(1). Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов. Удосконалений дизайн нитки розжарювання забезпечує точніше й краще освітлення дороги, а нова технологія кварцового скла Diamond Precision – більшу яскравість.

      До 450 годин роботи високоефективної лампи(2)

      Нова технологія виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision дає змогу пропускати більше світла, а також підвищує стійкість до температурних стрибків і тиску. Спеціальне поєднання цінних газів захищає нитку розжарювання від зношування. Це означає більше яскравості та довший строк експлуатації – до 450 годин (стосується H7; HB3: 450 год), що, імовірно, є рекордним значенням для такої потужної лампи.

      Холодне світло забезпечує чіткіший огляд і більше комфорту

      Керування автомобілем у темряві може перенапружувати очі, через що ви швидше стомлюєтеся. Спрямовуючи біліше світло до 3400 К (стосується H7; HB3: 3500 К), лампа Philips X-tremeVision Pro150 гарантує більшу контрастність на дорозі, завдяки чому ви легше помічаєте й роздивляєтеся об’єкти, які наближаються. Коли ви чітко бачите, ви довше зберігаєте зосередженість, що робить водіння безпечнішим і приємнішим.

      Не ставте під загрозу безпеку, заміняйте попарно

      Раціональніше заміняти одразу обидві лампи, ніж одну несправну. Сучасні лампи гарантують більшу світловіддачу та надзвичайну ефективність, підвищуючи безпеку водіння. Заміняючи лампи попарно, ви економите час і гроші, запобігаєте виходу ламп фар із ладу, отримуєте яскравіший і збалансованіший промінь, та, що найголовніше, дбаєте про безпеку для себе і своїх близьких.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Високотехнологічні освітлювальні рішення Philips відомі в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips стандарту Original Equipment Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (включно з чинними нормами ISO), що забезпечує незмінно високі результати. Лампи Philips X-tremeVision Pro150 сумісні з моделями автомобілів більшості марок, як-от Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Дізнатися більше можна в посібнику з вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Halogen
        Тип
        HB3
        Лінійка
        X-tremeVision Pro150
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Позначення
        HB3 9005 XVP 12V 60W P20d B1
        Цоколь
        P20d

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        60  Вт

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        3500  К
        Люмен [лм]
        1860 ±12%

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        450 год

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        9005XVPB1
        Код замовлення
        00557128

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005571
        EAN3
        8719018005588

      • Інформація про упаковку

        Висота
        12,9  см
        Довжина
        9,5  см
        Ширина
        3,6  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        5
        Кількість в упаковці
        1

      • Інформація про упаковку

        Висота
        13,0  см
        Довжина
        15,0  см
        Ширина
        13,5  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,203  кг

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        На 150% яскравіше світло

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