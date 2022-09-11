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Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Освітлюйте шлях попереду за допомогою світлодіодного світла
Світлодіодні лампи Philips* для передніх фар розроблені для забезпечення дивовижного співвідношення ціни й якості, комфортного підсвічування та надійної роботи. Ці лампи, створені для тривалого використання й легкого встановлення, є чудовою модернізацією від галогенової до світлодіодної технології. Переглянути усі переваги
світлодіодні лампи для передніх фар автомобіля
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Для сучасного холодного білого світла оновіть автомобільні фари світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3022. Ці лампи розроблені для максимально комфортного водіння, адже містять потужні мікросхеми світлодіодів із колірною температурою 6000 Кельвінів. Швидше помічайте перешкоди й керуйте з більшою впевненістю, не засліплюючи інших учасників дорожнього руху. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують ефективність і стиль.
Правий світлодіодний ліхтар – це якісне світло, яке працює довше. Лампи Philips Ultinon Pro3022 мають надійний дизайн із системою подвійного охолодження: активне охолодження AirCool у поєднанні з алюмінієвим радіатором відводить тепло від критичних компонентів лампи. Вони пропонують до 2000 годин використання, що може бути в чотири рази довше, ніж галогенові лампи**.
Оптимізований розмір світлодіодної лампи є ключовим, оскільки деякі елементи оптики можуть бути дуже малими. У той час як інші модернізовані світлодіодні рішення на ринку можуть мати зовнішній блок драйверів, наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3022 LED пропонують вбудований блок драйверів, що робить встановлення швидшим і безпроблемним. Компактний дизайн підходить до ширшого модельного ряду автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити лампу. Зробіть потрібні зміни! Дотримуйтесь покрокових інструкцій у посібнику тут*** та див. орієнтовний список сумісності тут***.
Хоча деякі інші світлодіодні лампи можуть розчаровувати, оскільки зазвичай їх світловий потік або яскравість можуть у реальних умовах швидко вичерпуватися, лампи Philips Ultinon Pro3022 забезпечують надійну роботу та якісне світло. Їхній однорідний промінь дозволяє бачити чіткіше без засліплення інших учасників дорожнього руху, а висока яскравість забезпечує сталу інтенсивність світла перед автомобілем. Для хорошого спрямованого вперед пучка важливо правильно розташувати світлодіодні передні лампи в блоці фари. Тому не забувайте про вирівнювання – не пошкодуйте час і зробіть усе правильно.
У деяких моделях автомобілів можуть виникати специфічні проблеми з модернізованими світлодіодними лампами. Саме тому ми розробили розумні аксесуари Philips, такі як кільцеві адаптери Philips та адаптер CANBus, щоб водії могли оновити освітлення для ширшого модельного ряду автомобілів до світлодіодної технології. Перевірте, чи потрібні вам додаткові аксесуари для світлодіодних ламп Philips у вашому автомобілі. Знайдіть більше інформації про аксесуари Philips тут****.
Технологічно прогресивне автомобільне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі вже понад 100 років. Вироби Philips Automotive Grade Quality створено з дотриманням процедур жорсткого контролю якості, що слугують основою для незмінно високих стандартів виробництва.
Маркетингові особливості
Опис виробу
Термін експлуатації
Характеристики світла
Електричні характеристики
Інформація для замовлень
Дані упаковки
Інформація про упаковку
Інформація про упаковку
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