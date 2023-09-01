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    Ultinon Access

    Автомобільна лампа для передніх фар

    11972U2500C2
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      Ultinon Access Автомобільна лампа для передніх фар

      11972U2500C2

      Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

      Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля. Переглянути усі переваги

      Ultinon Access Автомобільна лампа для передніх фар

      Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

      Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля. Переглянути усі переваги

      Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

      Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля. Переглянути усі переваги

      Ultinon Access Автомобільна лампа для передніх фар

      Встановіть. Рушайте. Насолоджуйтеся.

      Оновіть фари свого транспортного засобу за допомогою світлодіодних ламп Philips Ultinon Access. Ці лампи так само швидко й легко встановлювати, як і галогенні! Покращте освітлення й насолоджуйтеся найновішими світлодіодними технологіями для вашого автомобіля. Переглянути усі переваги

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        Ultinon Access

        Ultinon Access

        Автомобільна лампа для передніх фар

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        Швидке, просте встановлення

        • LED-HL [≈H7,≈H18]
        • Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
        • Компактний дизайн
        • Холодне біле світло 6000 К

        Встановлення Plug-and-play

        Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access встановлюються настільки швидко та просто, що їхнє переобладнання може здатися дитячою забавкою! Не потрібно перевіряти сумісність або використовувати кільця адаптера: світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають ультракомпактний корпус та інтегрований патрон, сумісний зі стандартом IEC 60061. Завдяки конструкції з можливістю прямого встановлення вони займають таку саму площу, як і галогенні лампи, що дозволяє легко встановлювати їх навіть у вузьких місцях. Їх легко встановлювати в автомобілях, обладнаних лампами типу H7/H18, і вони забезпечують широку сумісність із більшістю моделей транспортних засобів*.

        Кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп

        Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access мають кращий світловий пучок, ніж у галогенних ламп, і компактний універсальний дизайн. Використовуючи останні інновації світлодіодних технологій, вони забезпечують такий самий світловий потік, як і стандартні галогенні лампи ECE, але значно покращують якість променя, споживаючи менше енергії. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access забезпечують водіям кращу видимість на дорозі, щоб легше виявляти перешкоди й безпечніше керувати ТЗ.

        Відповідність автомобільним стандартам

        Технологічно вдосконалене освітлення Philips відоме в автомобільній промисловості вже понад 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших продуктів залежить від їхньої сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми розробляємо нашу продукцію якомога ближче до галузевих стандартів. Наші світлодіодні лампи Philips Ultinon Access відповідають стандартам щодо електромагнітних перешкод EMI. Наші лампи розроблені з високою точністю, щоб витримати труднощі життя в дорозі, та не порушують роботу інших компонентів транспортного засобу.

        Тривала продуктивність

        Світлодіодні лампи Philips Ultinon Access проходять ретельні випробування та перевірки, щоб гарантувати довготривалу надійність і високу продуктивність. Наша лінійка пропонує втричі довший термін служби порівняно з галогенними та при цьому світло залишається рівномірним протягом усього терміну експлуатації ламп. На світлодіодні лампи Philips Ultinon Access поширюється гарантійна політика Philips. Відвідайте вебсайт Philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше й оформити розширену гарантію**. Насолоджуйтесь найкращими досягненнями сучасних технологій зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Access.

        Технічні характеристики

        • Маркетингові особливості

          Особливість виробу
          Світлодіодна лампа з можливістю прямого встановлення
          Очікувані переваги
          Просте та швидке встановлення

        • Опис виробу

          Застосування
          Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло
          Цоколь
          PX26d/PY26d-1
          Позначення
          LED H7/H18 11972 12V U2500 C2
          Позначення типу світлодіодів
          [≈H7], [≈H18]
          Робоча температура
          -40 °C / +85 °C
          Лінійка
          Ultinon Access
          Технологія
          LED
          Тип
          H7, H18
          Сертифікація ECE R37
          Ні
          Сертифікація ECE R10
          Так
          Без полюсів
          Так

        • Термін експлуатації

          Термін експлуатації
          1500 годин

        • Характеристики світла

          Колірна температура
          6000 K
          Люмен [лм]
          1600

        • Електричні характеристики

          Потужність (Вт)
          16  Вт
          Напруга
          12  В

        • Інформація для замовлень

          Код артикулу
          11972U2500C2
          Код замовлення
          02607194

        • Дані упаковки

          EAN1
          8719018026071
          EAN3
          8719018026088
          Тип упаковки
          C2

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          9.15  см
          Ширина
          4.6  см
          Висота
          7.65  см
          Кількість в упаковці
          2 шт.
          Мінімальна партія (для спеціалістів)
          4 комплекти/ 8 шт.

        • Інформація про упаковку

          Довжина
          20.2  см
          Ширина
          10.5  см
          Висота
          10  см

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            • *Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством. Ви несете за це особисту відповідальність.
            • ** 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику.

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