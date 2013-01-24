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Philips Avent

Дитяча пляшечка Classic

SCF640/37
Avent
Загальна оцінка / 5
Avent
  • Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування Для здорового, активного годування
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    Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

    SCF640/37
    Загальна оцінка / 5

    Для здорового, активного годування

    Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

    Для здорового, активного годування

    Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

    Для здорового, активного годування

    Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Philips Avent Дитяча пляшечка Classic

    Для здорового, активного годування

    Пляшечка для годування Philips Avent Airflex має унікальну соску Avent Airflex, яка сприяє здоровому, активному годуванню і працює в природному ритмі годування дитини. Із соскою Airflex дитині легше переходити від годування грудьми до годування із пляшечки. Переглянути усі переваги

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      Для здорового, активного годування

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      • 3 пляшечки
      • 125 мл
      • Соска для годування новонароджених
      • від 0 міс.
      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки

      Широка соска, що повторює форму грудей, сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне годування з годуванням із пляшечки.

      Оснащено клапаном Airflex

      Оснащено клапаном Airflex

      Пляшечка для годування Avent Airflex використовує клапан Airflex, що сприяє природному процесу годування дитини.

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічно підтверджено зменшення кольок

      Клінічні дослідження показали, що у віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Avent, мали менше коліків, ніж ті, яких годували зі звичайної пляшечки (www.philips.com/Avent).

      Технічні характеристики

      • У комплекті:

        Пляшечка для годування Airflex (125 мл)
        3  шт.

      • Пляшечка

        Ємність
        125  унц.
        Матеріал
        Надзвичайна надійність

      • Конструкція

        Дизайн пляшечки
        • Легко збирати
        • Легко мити
        • Легко тримати
        • Широке горлечко

      • Етапи розвитку

        Етапи
        • 0–6 місяців
        • 0–6 місяців

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