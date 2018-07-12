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E-Prime

Stimulus presentation hardware and software

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A suite of applications that allows you to design, generate, and run behavioral and ERP experiments with seamless, millisecond precision, integration with Net Station research software The graphical interface makes it straightforward to build your own experiments, deliver stimuli, collect responses, and edit and analyze data.

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Features
Complete stimulus presentation package

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.
Millisecond precise stimulus presentation

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision
Chronos by PST

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.
  • Complete stimulus presentation package
  • Millisecond precise stimulus presentation
  • Chronos by PST
See all features
Complete stimulus presentation package

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.

Complete stimulus presentation package

The E-Prime Workstation Package includes a complete software and hardware setup with E-Prime software, EENS (E-Prime extension for Net Station), Windows PC, dual monitors, and video signal splitter.
Millisecond precise stimulus presentation

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision

Millisecond precise stimulus presentation

Uses TCP/IP communication with event metadata capabilities. EENS implements Network Timing Protocol (NTP) to ensure millisecond timing precision
Chronos by PST

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.

Chronos by PST

Chronos is a powerful USB-based response pad and auditory stimulus presentation device that ensures consistency and reliability across data collection sites.

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

  • This instrument is not intended for use in diagnosis or treatment of any disease or condition. It is a scientific research instrument designed for performing measurements and acquiring data for neurophysiological research. Philips makes no representation of the suitability of the instrument for any particular research study.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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