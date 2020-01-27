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Благодаря Philips, мультипечь №1 в мире может посетить каждый дом. Наслаждайтесь вкусом здоровой пищи, хрустящей снаружи и нежной внутри, благодаря технологии Rapid Air.
*По сравнению со свежим картофелем фри, приготовленным в обычной мультипечи Philips.
Благодаря Philips, мультипечь №1 в мире может посетить каждый дом. Наслаждайтесь вкусом здоровой пищи, хрустящей снаружи и нежной внутри, благодаря технологии Rapid Air.
Дно корзины Philips Ovi в форме морской звезды обеспечивает именно такой поток воздуха, который необходим для более быстрого и равномерного приготовления продуктов.
Мультипечь Philips Ovi позволяет готовить блюда, хрустящие снаружи и сочные внутри, при этом содержание жира в готовых блюдах до 90% меньше, чем при обычном жарке.
Дно корзины Philips Ovi в форме морской звезды обеспечивает именно такой поток воздуха, который необходим для более быстрого и равномерного приготовления продуктов.
Унікальна технологія Rapid Air від Philips, а також затримувач жиру у формі морської зірки на дні корзини мультипечі, в якій під час приготування відбувається постійна циркуляція повітря на 360°, забезпечують найрівномірніше* приготування продуктів у порівнянні з приготуванням у мультипечах інших виробників – загалом через те, що відсутність спеціальної форми на дні останніх уповільнює потік повітря всередині, а це спричиняє пригоряння страв ззовні і недоготування всередині.
* Згідно з результатами досліджень центру розробок Philips в Австрії, проведених за найвищими стандартами, зважаючи на загальні очікування продуктивності.
До 90% меньше жира* во время жарки
В мультипечи Philips Ovi Essential используется горячий воздух – именно благодаря этому любимые блюда приобретают хрустящие корочки, с использованием до 90% меньше жира*. * По сравнению со свежим картофелем фри, приготовленным в обычной мультипечи Philips.
В мультипечи Philips Ovi Essential используется горячий воздух – именно благодаря этому любимые блюда приобретают хрустящие корочки, с использованием до 90% меньше жира*.
* По сравнению со свежим картофелем фри, приготовленным в обычной мультипечи Philips.
Размер XL Для всей семьи
Размер XL
Для всей семьи
Мультипечь Philips Ovi XL разработана специально для всей семьи. Корзина емкостью 1,2 кг в сочетании с чашей объемом 6,2 л позволяют готовить самые разные блюда. Готовьте до 5 порций еды для родных и друзей за один раз.
Эксклюзивное приложение NutriU
Откройте сотни аппетитных рецептов для мультипечи Philips Ovi – вкусных, полезных и быстрых в приготовлении. Рецепты, содержащиеся в приложении NutriU, подбираются кулинарными экспертами для приготовления ежедневно.
Жарьте, запекайте, готовьте на гриле, выпекайте и даже разогревайте!
В мультипечи Ovi Essential XL можно приготовить сотни разных блюд, и каждое из них будет вкусно до последней крошки благодаря технологии циркуляции горячего воздуха Philips Air flow и дизайну корзины с дном в форме морской звезды. Ovi готовит продукты равномерно со всех сторон, а значит, каждый раз вы получаете идеальное блюдо.
Наслаждайтесь здоровой пищей, которая хрустящая сверху и нежная внутри, благодаря технологии Rapid Air.
Наслаждайтесь здоровой пищей, которая хрустящая сверху и нежная внутри, благодаря технологии Rapid Air.
В отличие от обычной фритюрницы, чтобы приготовить вкусную еду в мультипечи Ovi, вам понадобится только столовая ложка или меньше масла. В мультипечи продукты обжариваются с помощью циркуляции горячего воздуха – процесса, обеспечиваемого технологией Rapid Air. Благодаря этой технологии картофель фри, приготовленный в мультипечи Philips Ovi, содержит до 75% меньше жира, чем картофель фри, приготовленный в обычной фритюрнице. Поскольку при приготовлении в мультипечи масло для жарки не нужно, и выделяется меньше запаха, чем при жарке у обычной фритюрницы.
В отличие от обычной фритюрницы, чтобы приготовить вкусную еду в мультипечи Ovi, вам понадобится только столовая ложка или меньше масла. В мультипечи продукты обжариваются с помощью циркуляции горячего воздуха – процесса, обеспечиваемого технологией Rapid Air. Благодаря этой технологии картофель фри, приготовленный в мультипечи Philips Ovi, содержит до 75% меньше жира, чем картофель фри, приготовленный в обычной фритюрнице. Поскольку при приготовлении в мультипечи масло для жарки не нужно, и выделяется меньше запаха, чем при жарке у обычной фритюрницы.
Корзину мультипечи Ovi можно заполнять до отметки «max», расположенной внутри. Максимальное количество ингредиентов, которое можно приготовить, зависит от каждого отдельного блюда. Например, если вы готовите запеченный картофель или картофель фри, корзина может вместить до 800 г свежего картофеля фри или 700 г замороженного картофеля фри, чего вполне хватит для семьи из четырех человек. Если в корзину поместить слишком много продуктов, блюдо может приготовиться неравномерно. Оптимальное количество картофеля фри, которое можно приготовить за один прием, составляет 500 г как для свежего, так и для замороженного картофеля фри. Готовя в мультипечи Ovi под действием горячего воздуха большое количество картофеля фри, обязательно встряхните корзину по крайней мере один раз во время жарки. Если количество картофеля еще больше, рекомендуем встряхнуть по крайней мере два-три раза, чтобы получить лучший жареный картофель фри. Относительно небольших закусок можно жарить до 500 г продукта одновременно. Также рекомендуем встряхнуть корзину по крайней мере один раз в середине приготовления. При обжаривании в мультипечи Ovi закусок больших размеров, больших кусков мяса или птицы, распределяйте их на дне корзины в один слой. При этом смотрите, чтобы дно корзины не было плотно заполнено ингредиентами, в противном случае горячий воздух не сможет свободно циркулировать внутри. При приготовлении фаршированных овощей, изделий из теста с начинкой или других нежных блюд выкладывайте их на дно корзины максимум в один слой. Следите за тем, чтобы между ними было достаточно места, чтобы их можно было легко достать с помощью лопатки или кулинарных щипцов. Для выпечки пирожных, коша, мафинов или хлеба используйте форму для выпечки диаметром 16 см. Не заполняйте форму более чем наполовину, так как во время выпечки под действием горячего воздуха тесто поднимется. Если заполнить форму более чем наполовину, тесто может приподняться и коснуться нагревательного элемента, в результате чего верхняя часть может обгореть.
Корзину мультипечи Ovi можно заполнять до отметки «max», расположенной внутри. Максимальное количество ингредиентов, которое можно приготовить, зависит от каждого отдельного блюда.
Например, если вы готовите запеченный картофель или картофель фри, корзина может вместить до 800 г свежего картофеля фри или 700 г замороженного картофеля фри, чего вполне хватит для семьи из четырех человек. Если в корзину поместить слишком много продуктов, блюдо может приготовиться неравномерно. Оптимальное количество картофеля фри, которое можно приготовить за один прием, составляет 500 г как для свежего, так и для замороженного картофеля фри. Готовя в мультипечи Ovi под действием горячего воздуха большое количество картофеля фри, обязательно встряхните корзину по крайней мере один раз во время жарки. Если количество картофеля еще больше, рекомендуем встряхнуть по крайней мере два-три раза, чтобы получить лучший жареный картофель фри.
Относительно небольших закусок можно жарить до 500 г продукта одновременно. Также рекомендуем встряхнуть корзину по крайней мере один раз в середине приготовления.
При обжаривании в мультипечи Ovi закусок больших размеров, больших кусков мяса или птицы, распределяйте их на дне корзины в один слой. При этом смотрите, чтобы дно корзины не было плотно заполнено ингредиентами, в противном случае горячий воздух не сможет свободно циркулировать внутри.
При приготовлении фаршированных овощей, изделий из теста с начинкой или других нежных блюд выкладывайте их на дно корзины максимум в один слой. Следите за тем, чтобы между ними было достаточно места, чтобы их можно было легко достать с помощью лопатки или кулинарных щипцов. Для выпечки пирожных, коша, мафинов или хлеба используйте форму для выпечки диаметром 16 см. Не заполняйте форму более чем наполовину, так как во время выпечки под действием горячего воздуха тесто поднимется. Если заполнить форму более чем наполовину, тесто может приподняться и коснуться нагревательного элемента, в результате чего верхняя часть может обгореть.
В мультипечи Ovi можно приготовить два вида замороженного картофеля: Совет: Можно попробовать и другие замороженные виды картофеля, кроме привычного картофеля фри.Помните, что различные виды замороженного картофеля фри отличаются друг от друга. А значит, для разных брендов и разновидностей могут понадобиться разные настройки.
В мультипечи Ovi можно приготовить два вида замороженного картофеля:
Совет: Можно попробовать и другие замороженные виды картофеля, кроме привычного картофеля фри.Помните, что различные виды замороженного картофеля фри отличаются друг от друга. А значит, для разных брендов и разновидностей могут понадобиться разные настройки.
Среднее время приготовления наиболее распространенных продуктов содержится в таблице ниже. Приведенные в таблице параметры носят рекомендательный характер. Они могут изменяться в зависимости от происхождения, размера и формы выбранных ингредиентов.
Среднее время приготовления наиболее распространенных продуктов содержится в таблице ниже.
Приведенные в таблице параметры носят рекомендательный характер. Они могут изменяться в зависимости от происхождения, размера и формы выбранных ингредиентов.
HD9200/90
HD9650/90
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* Источник: Euromonitor International Ltd; фритюрницы с низким содержанием жира по определению категории легких фритюрниц; объем розничных продаж в единицах, данные за 2020 год.
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