Корзину мультипечи Ovi можно заполнять до отметки «max», расположенной внутри. Максимальное количество ингредиентов, которое можно приготовить, зависит от каждого отдельного блюда. Например, если вы готовите запеченный картофель или картофель фри, корзина может вместить до 800 г свежего картофеля фри или 700 г замороженного картофеля фри, чего вполне хватит для семьи из четырех человек. Если в корзину поместить слишком много продуктов, блюдо может приготовиться неравномерно. Оптимальное количество картофеля фри, которое можно приготовить за один прием, составляет 500 г как для свежего, так и для замороженного картофеля фри. Готовя в мультипечи Ovi под действием горячего воздуха большое количество картофеля фри, обязательно встряхните корзину по крайней мере один раз во время жарки. Если количество картофеля еще больше, рекомендуем встряхнуть по крайней мере два-три раза, чтобы получить лучший жареный картофель фри. Относительно небольших закусок можно жарить до 500 г продукта одновременно. Также рекомендуем встряхнуть корзину по крайней мере один раз в середине приготовления. При обжаривании в мультипечи Ovi закусок больших размеров, больших кусков мяса или птицы, распределяйте их на дне корзины в один слой. При этом смотрите, чтобы дно корзины не было плотно заполнено ингредиентами, в противном случае горячий воздух не сможет свободно циркулировать внутри. При приготовлении фаршированных овощей, изделий из теста с начинкой или других нежных блюд выкладывайте их на дно корзины максимум в один слой. Следите за тем, чтобы между ними было достаточно места, чтобы их можно было легко достать с помощью лопатки или кулинарных щипцов. Для выпечки пирожных, коша, мафинов или хлеба используйте форму для выпечки диаметром 16 см. Не заполняйте форму более чем наполовину, так как во время выпечки под действием горячего воздуха тесто поднимется. Если заполнить форму более чем наполовину, тесто может приподняться и коснуться нагревательного элемента, в результате чего верхняя часть может обгореть.