Мультипіч Philips Ovi Essential XL

Кошик мультипечі Ovi можна заповнювати до позначки «max», розташованої всередині. Максимальна кількість інгредієнтів, яку можна приготувати, залежить від кожної окремої страви.



Наприклад, якщо ви готуєте запечену картоплю або картоплю фрі, кошик може вмістити до 800 г свіжої картоплі фрі або 700 г замороженої картоплі фрі, чого цілком вистачить для сім’ї з чотирьох осіб. Якщо в кошик помістити надто велику кількість продуктів, страва може приготуватися нерівномірно. Оптимальна кількість картоплі фрі, яку можна приготувати за один прийом, становить 500 г як для свіжої, так і для замороженої картоплі фрі. Готуючи у мультипечі Ovi під дією гарячого повітря велику кількість картоплі фрі, обов’язково струсіть кошик принаймні один раз під час смаження. Якщо кількість картоплі ще більша, рекомендуємо струсити принаймні двічі-тричі, щоб отримати найкращу смажену картоплю фрі.



Щодо невеликих закусок, можна смажити до 500 г продукту одночасно. Також рекомендуємо струсити кошик принаймні один раз в середині приготування.



При обсмажуванні в мультипечі Ovi закусок більших розмірів, великих шматків м’яса або птиці тощо, розподіляйте їх на дні кошика в один шар. При цьому пильнуйте, щоб дно кошика не було щільно заповнене інгредієнтами, в іншому разі гаряче повітря не зможе вільно циркулювати всередині.



Під час приготування фаршированих овочів, виробів з тіста з начинкою або інших ніжних страв викладайте їх на дно кошика максимум в один шар. Пильнуйте за тим, щоб між ними було достатньо місця, аби їх можна було легко дістати за допомогою лопатки чи кулінарних щипців. Для випікання тістечок, кішу, мафінів або хліба використовуйте форму для випікання діаметром 16 см. Не заповнюйте форму більш ніж наполовину, оскільки під час випікання під дією гарячого повітря тісто підніметься. Якщо заповнити форму більш ніж наполовину, тісто може піднятися і торкнутися нагрівального елемента, внаслідок чого верхня частина може обгоріти.