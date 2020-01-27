Мультипіч Philips Ovi Essential XL

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Завдяки Philips, мультипіч №1 у світі може завітати до кожної оселі. Насолоджуйтесь смаком здорової їжі, хрусткої ззовні та ніжної всередині, завдяки технології Rapid Air.
*Порівняно зі свіжою картоплею фрі, приготованою в звичайній мультипечі Philips.
Дно корзини мультипечі Philips Ovi у формі морської зірки забезпечує саме такий потік повітря, який необхідний для швидшого та рівномірнішого приготування продуктів.
Мультипіч Philips Ovi надає можливість готувати страви, хрусткі ззовні та соковиті всередині, при цьому вміст жиру в готових стравах до 90% менше, ніж при звичайному смаженні.
Унікальна технологія Rapid Air від Philips, а також затримувач жиру у формі морської зірки на дні корзини мультипечі, в якій під час приготування відбувається постійна циркуляція повітря на 360°, забезпечують найрівномірніше* приготування продуктів у порівнянні з приготуванням у мультипечах інших виробників – загалом через те, що відсутність спеціальної форми на дні останніх уповільнює потік повітря всередині, а це спричиняє пригоряння страв ззовні і недоготування всередині.
* Згідно з результатами досліджень центру розробок Philips в Австрії, проведених за найвищими стандартами, зважаючи на загальні очікування продуктивності.
Потребує до 90% менше жиру* під час смаження
У мультипечі Philips Ovi Essential використовується гаряче повітря – саме завдяки цьому улюблені страви набувають хрусткої скоринки, з використанням до 90% менше жиру*. * Порівняно зі свіжою картоплею фрі, приготованою в звичайній мультипечі Philips.
У мультипечі Philips Ovi Essential використовується гаряче повітря – саме завдяки цьому улюблені страви набувають хрусткої скоринки, з використанням до 90% менше жиру*.
* Порівняно зі свіжою картоплею фрі, приготованою в звичайній мультипечі Philips.
Розмір XL Для всієї родини
Розмір XL
Для всієї родини
Мультипіч Philips Ovi XL розроблена спеціально для усієї родини. Кошик ємністю 1,2 кг у поєднанні з чашею об’ємом 6,2 л дають змогу готувати найрізноманітніші страви. Готуйте до 5 порцій їжі для рідних та друзів за один раз.
Ексклюзивний додаток NutriU
Відкрийте для себе сотні апетитних рецептів для мультипечі Philips Ovi – смачних, корисних та швидких у приготуванні. Рецепти, що містяться в додатку NutriU, підбираються кулінарними експертами для готування щодня.
Смажте, запікайте, готуйте на грилі, випікайте і навіть розігрівайте!
У мультипечі Ovi Essential XL можна приготувати сотні різних страв, і кожна з них буде смачною до останньої крихти завдяки технології циркуляції гарячого повітря Philips Air flow та дизайну корзини з дном у формі морської зірки. Ovi готує продукти рівномірно з усіх боків, а отже кожного разу ви отримуєте ідеальну страву.
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air.
Насолоджуйтеся здоровою їжею, яка хрустка зверху та ніжна всередині, завдяки технології Rapid Air.
На відміну від звичайної фритюрниці, щоб приготувати смачну їжу в мультипечі Ovi, вам знадобиться лише столова ложка або ще менше олії. В мультипечі продукти обсмажуються за допомогою циркуляції гарячого повітря – процесу, який забезпечується технологією Rapid Air. Завдяки цій технології картопля фрі, приготована у мультипечі Philips Ovi, містить до 75% менше жиру, ніж картопля фрі, приготована у звичайній фритюрниці. Оскільки при приготуванні в мультипечі олія для смаження не потрібна, і виділяється менше запаху, ніж під час смаження у звичайній фритюрниці.
На відміну від звичайної фритюрниці, щоб приготувати смачну їжу в мультипечі Ovi, вам знадобиться лише столова ложка або ще менше олії. В мультипечі продукти обсмажуються за допомогою циркуляції гарячого повітря – процесу, який забезпечується технологією Rapid Air. Завдяки цій технології картопля фрі, приготована у мультипечі Philips Ovi, містить до 75% менше жиру, ніж картопля фрі, приготована у звичайній фритюрниці. Оскільки при приготуванні в мультипечі олія для смаження не потрібна, і виділяється менше запаху, ніж під час смаження у звичайній фритюрниці.
Кошик мультипечі Ovi можна заповнювати до позначки «max», розташованої всередині. Максимальна кількість інгредієнтів, яку можна приготувати, залежить від кожної окремої страви.
Наприклад, якщо ви готуєте запечену картоплю або картоплю фрі, кошик може вмістити до 800 г свіжої картоплі фрі або 700 г замороженої картоплі фрі, чого цілком вистачить для сім’ї з чотирьох осіб. Якщо в кошик помістити надто велику кількість продуктів, страва може приготуватися нерівномірно. Оптимальна кількість картоплі фрі, яку можна приготувати за один прийом, становить 500 г як для свіжої, так і для замороженої картоплі фрі. Готуючи у мультипечі Ovi під дією гарячого повітря велику кількість картоплі фрі, обов’язково струсіть кошик принаймні один раз під час смаження. Якщо кількість картоплі ще більша, рекомендуємо струсити принаймні двічі-тричі, щоб отримати найкращу смажену картоплю фрі.
Щодо невеликих закусок, можна смажити до 500 г продукту одночасно. Також рекомендуємо струсити кошик принаймні один раз в середині приготування.
При обсмажуванні в мультипечі Ovi закусок більших розмірів, великих шматків м’яса або птиці тощо, розподіляйте їх на дні кошика в один шар. При цьому пильнуйте, щоб дно кошика не було щільно заповнене інгредієнтами, в іншому разі гаряче повітря не зможе вільно циркулювати всередині.
Під час приготування фаршированих овочів, виробів з тіста з начинкою або інших ніжних страв викладайте їх на дно кошика максимум в один шар. Пильнуйте за тим, щоб між ними було достатньо місця, аби їх можна було легко дістати за допомогою лопатки чи кулінарних щипців. Для випікання тістечок, кішу, мафінів або хліба використовуйте форму для випікання діаметром 16 см. Не заповнюйте форму більш ніж наполовину, оскільки під час випікання під дією гарячого повітря тісто підніметься. Якщо заповнити форму більш ніж наполовину, тісто може піднятися і торкнутися нагрівального елемента, внаслідок чого верхня частина може обгоріти.
В мультипечі Ovi можна приготувати два види замороженої картоплі фрі: Порада: Можна спробувати також і інші заморожені види картоплі, крім звичної картоплі фрі.
Примітка: Пам’ятайте, що різні види замороженої картоплі фрі відрізняються один від одного. А отже для різних брендів та різновидів можуть знадобитися різні налаштування.
В мультипечі Ovi можна приготувати два види замороженої картоплі фрі:
Порада: Можна спробувати також і інші заморожені види картоплі, крім звичної картоплі фрі.
Середній час приготування найпоширеніших продуктів міститься в таблиці нижче.
Наведені в таблиці параметри мають рекомендаційний характер. Вони можуть бути змінені залежно від походження, розміру та форми обраних інгредієнтів.
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*Джерело: Euromonitor International Ltd; фритюрниці з низьким вмістом жиру за визначенням категорії легких фритюрниць; обсяг роздрібних продажів в одиницях, дані за 2020 рік.
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