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Идеальные результаты одним нажатием кнопки. Умнее, легче и вкуснее. Это единственная мультипечь Ovi, автоматически регулирующая время и температуру во время приготовления, чтобы блюда были идеально приготовлены. Выбирайте и наслаждайтесь каждым кусочком!
* Доступно в моделях HD9870 и HD9765 ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)
* Доступно в моделях HD9870 и HD9765
** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)
Новое поколение мультипечей Philips Ovi думает о вас. Наслаждайтесь идеальными результатами в 2 простых шага. Выберите тип блюда и нажмите кнопку для приготовления. Технология Smart Sensing автоматически регулирует время и температуру для достижения идеальных результатов.
Вдвое больше порций с помощью новой формы для выпечки семейного размера**
Разнообразьте семейные блюда с новой формой для выпечки семейного размера*. Она идеально подходит для приготовления вдвое большего количества порций** и подачи до 6 порций с помощью большой корзины объемом 7,3 л. Лазанья, пирожные, все, что угодно! Вы можете приготовить даже целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы угостить всю семью и друзей. * Доступно в моделях HD9870 и HD9765 ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)
Разнообразьте семейные блюда с новой формой для выпечки семейного размера*. Она идеально подходит для приготовления вдвое большего количества порций** и подачи до 6 порций с помощью большой корзины объемом 7,3 л. Лазанья, пирожные, все, что угодно! Вы можете приготовить даже целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы угостить всю семью и друзей.
* Доступно в моделях HD9870 и HD9765 ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)
Эксклюзивное приложение NutriU
Откройте для себя сотни аппетитных рецептов для мультипечи Ovi – вкусных, полезных и быстрых в приготовлении. Рецепты в приложении NutriU подобраны экспертами по питанию для ежедневного приготовления.
Программы Smart Chef для популярных блюд
Наши профессиональные повара разработали программы Smart Chef, чтобы думать и готовить за вас. Только одним прикосновением приготовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные голени или целую курицу или даже целую рыбу с помощью мультипечи Ovi XXL.
Технология удаления жира Fat Removal для вкусных, здоровых результатов
Мультипечь Philips Ovi XXL – это единственная линейка мультипечь с технологией Fat Removal, которая отделяет и задерживает излишки жира. Почувствуйте весь вкус жареной целой курицы с хрустящей корочкой, нежной сочной серединкой и до 50% меньше насыщенного жира* * Удаление жира из 3 сырых куриных ножек, запеченных при 180°C 24 мин.
Мультипечь Philips Ovi XXL – это единственная линейка мультипечь с технологией Fat Removal, которая отделяет и задерживает излишки жира. Почувствуйте весь вкус жареной целой курицы с хрустящей корочкой, нежной сочной серединкой и до 50% меньше насыщенного жира*
* Удаление жира из 3 сырых куриных ножек, запеченных при 180°C 24 мин.
Жарьте, запекайте, готовьте на гриле и даже разогревайте!
В мультипечи Philips Ovi можно приготовить сотни блюд. Каждый кусочек одинаково вкусен благодаря потоку воздуха и дизайну корзины с дном в форме морской звезды. Она равномерно готовит еду со всех сторон идеально каждый раз.
Легко чистить с помощью QuickClean и детали, которые можно мыть в посудомоечной машине
Очистка мультипечи производится быстро и легко благодаря корзине QuickClean со съемной антипригарной сеткой. Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую чистку.
Новая мультипечь Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекте содержит:
Новая мультипечь Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекте содержит:
HD9870/20
HD9867/90
HD9270/90
Мультипечь Philips Ovi имеет специальную конструкцию корзины, позволяющую горячему воздуху отбиваться от дна, закручиваясь и создавая эффект торнадо, что в свою очередь обеспечивает равномерное приготовление. Идеально подходит для всех, кто любит быстрые и вкусные результаты.
Мультипечь Philips Ovi имеет специальную конструкцию корзины, позволяющую горячему воздуху отбиваться от дна, закручиваясь и создавая эффект торнадо, что в свою очередь обеспечивает равномерное приготовление. Идеально подходит для всех, кто любит быстрые и вкусные результаты.
С нашим удобным режимом Keep Warm (Подогрев) вы можете наслаждаться едой, когда будете готовы. Он сохранит еду теплой и при идеальной температуре до 30 минут.
Технология удаления жира Fat Removal отделяет и дальше захватывает излишки жира с помощью специальной конструкции дна корзины мультипечи в 2 слоя. Ешьте здоровые блюда, удалив из пищи лишний жир.
Если вы внимательно относитесь к своему рациону, то вероятно хотите избегать ненужного жира во время приготовления пищи. Поэтому мультипечь Ovi является хорошей альтернативой фритюрнице, в которой нужно готовить с использованием жира или растительного масла, а также сковороде. Кроме того, мультипечь Ovi не производит неприятных запахов жарки, и вам не нужно беспокоиться об утилизации использованного кулинарного масла. Даже чистить легче – все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
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