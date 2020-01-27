Разнообразьте семейные блюда с новой формой для выпечки семейного размера*. Она идеально подходит для приготовления вдвое большего количества порций** и подачи до 6 порций с помощью большой корзины объемом 7,3 л. Лазанья, пирожные, все, что угодно! Вы можете приготовить даже целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы угостить всю семью и друзей.

* Доступно в моделях HD9870 и HD9765 ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)