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    HD9870/20 мультипечь Ovi

    Максимум вкуса, минимум жира. Без усилий.

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    Новая мультипечь Ovi Smart XXL, лучшая когда-либо созданная мультипечь Philips

    HD9870/20 мультипіч Ovi
    Product warranty, Philips, 2 years warranty

    Доступно в черном цвете (HD9867/90)

    Технология Smart Sensing для идеальных результатов в 2 простых шага

    Новый набор аксессуаров для выпечки*, идеально подходящий для приготовления вдвое большего количества порций**

    Эксклюзивное приложение NutriU с более чем 200 рецептами и кулинарными советами, адаптированными в соответствии с вашими предпочтениями.

    Smart Chef программы для приготовления популярных блюд

    Жарьте, запекайте, готовьте на гриле и даже разогревайте!

    Идеальные результаты одним нажатием кнопки. Умнее, легче и вкуснее. Это единственная мультипечь Ovi, автоматически регулирующая время и температуру во время приготовления, чтобы блюда были идеально приготовлены. Выбирайте и наслаждайтесь каждым кусочком!

    Просмотреть все мультипечи Ovi

    * Доступно в моделях HD9870 и HD9765

    ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)

    Технология Smart Sensing

    Новое поколение мультипечей Philips Ovi думает о вас. Наслаждайтесь идеальными результатами в 2 простых шага. Выберите тип блюда и нажмите кнопку для приготовления. Технология Smart Sensing автоматически регулирует время и температуру для достижения идеальных результатов.

    HD9870/20 Новая семейная форма для выпечки

    Вдвое больше порций с помощью новой формы для выпечки семейного размера**

    Разнообразьте семейные блюда с новой формой для выпечки семейного размера*. Она идеально подходит для приготовления вдвое большего количества порций** и подачи до 6 порций с помощью большой корзины объемом 7,3 л. Лазанья, пирожные, все, что угодно! Вы можете приготовить даже целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы угостить всю семью и друзей.

     

    * Доступно в моделях HD9870 и HD9765 ** Новая семейная форма для выпечки может приготовить до 4 порций лазаньи по сравнению с 2 порциями в корзине размера XXL (HD9952)

    Эксклюзивное приложение NutriU

    Эксклюзивное приложение NutriU

    Откройте для себя сотни аппетитных рецептов для мультипечи Ovi – вкусных, полезных и быстрых в приготовлении. Рецепты в приложении NutriU подобраны экспертами по питанию для ежедневного приготовления.

    Скачать NutriU
    HD9870/20 Программы Smart Chef для популярных блюд

    Программы Smart Chef для популярных блюд

    Наши профессиональные повара разработали программы Smart Chef, чтобы думать и готовить за вас. Только одним прикосновением приготовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные голени или целую курицу или даже целую рыбу с помощью мультипечи Ovi XXL.

    Технология удаления жира Fat Removal

    Технология удаления жира Fat Removal для вкусных, здоровых результатов

    Мультипечь Philips Ovi XXL – это единственная линейка мультипечь с технологией Fat Removal, которая отделяет и задерживает излишки жира. Почувствуйте весь вкус жареной целой курицы с хрустящей корочкой, нежной сочной серединкой и до 50% меньше насыщенного жира*

     

    * Удаление жира из 3 сырых куриных ножек, запеченных при 180°C 24 мин.

    Жарьте, запекайте, готовьте на гриле и даже разогревайте!

    Жарьте, запекайте, готовьте на гриле и даже разогревайте!

    В мультипечи Philips Ovi можно приготовить сотни блюд. Каждый кусочек одинаково вкусен благодаря потоку воздуха и дизайну корзины с дном в форме морской звезды. Она равномерно готовит еду со всех сторон идеально каждый раз.

    Легко чистить с помощью QuickClean

    Легко чистить с помощью QuickClean и детали, которые можно мыть в посудомоечной машине

    Очистка мультипечи производится быстро и легко благодаря корзине QuickClean со съемной антипригарной сеткой. Все съемные части можно мыть в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую чистку.

    Мультипечь Philips Ovi Smart XXL в действии

    Philips Airfryer XXL video thumbnail, product video

    Отзывы о мультипечи Philips Ovi Smart XXL

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Что в комплекте?

    Philips Steam generator iron

    Новая мультипечь Philips Ovi Smart XXL HD9870/20 в комплекте содержит:

     

    • форма для выпечки большого размера
    • 9 силиконовых формочек для мафинов

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    * Для моделей с Wi-Fi подключением (HD9280)

    Застосунок NutriU

    Какая мультипечь лучше всего подойдет вам?

    Просмотреть все мультипечи Ovi
    Philips Airfryers, HD9860, HD9280, HD9352

    Зарегистрировать мультипечь
     

    Philips Airfryer, accessories for airfryers

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    Получите ответы на часто задаваемые вопросы

    Как работает мультипечь Ovi?

     

    Мультипечь Philips Ovi имеет специальную конструкцию корзины, позволяющую горячему воздуху отбиваться от дна, закручиваясь и создавая эффект торнадо, что в свою очередь обеспечивает равномерное приготовление. Идеально подходит для всех, кто любит быстрые и вкусные результаты.

    Как работает режим подогрева?

    С нашим удобным режимом Keep Warm (Подогрев) вы можете наслаждаться едой, когда будете готовы. Он сохранит еду теплой и при идеальной температуре до 30 минут.

    Что такое технология удаления жира Fat Removal?

    Технология удаления жира Fat Removal отделяет и дальше захватывает излишки жира с помощью специальной конструкции дна корзины мультипечи в 2 слоя. Ешьте здоровые блюда, удалив из пищи лишний жир.

    Действительно ли мультипечь Ovi стоит того, чтобы ее приобрести?

    Если вы внимательно относитесь к своему рациону, то вероятно хотите избегать ненужного жира во время приготовления пищи. Поэтому мультипечь Ovi является хорошей альтернативой фритюрнице, в которой нужно готовить с использованием жира или растительного масла, а также сковороде. Кроме того, мультипечь Ovi не производит неприятных запахов жарки, и вам не нужно беспокоиться об утилизации использованного кулинарного масла. Даже чистить легче – все съемные части можно мыть в посудомоечной машине.

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