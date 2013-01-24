Найти название отпаривателя для одежды очень просто. Посмотрите на упаковку прибора — название выглядит следующим образом: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go и т. д.
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Найти название отпаривателя для одежды очень просто. Посмотрите на упаковку прибора — название выглядит следующим образом: StyleTouch Pure, EasyTouch Plus, Steam & Go и т. д.
Для всех отпаривателей для одежды Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную воду, поскольку она предотвращает скопление накипи.
Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в отпаривателях для одежды Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению отпаривателя, его повреждению или выходу из строя.
Если вы не знаете, как выполнять очистку от накипи, всегда следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации. Не все отпариватели для одежды оснащены функцией очистки от накипи.
Если у вас нет руководства по эксплуатации, найдите обозначение модели на самом приборе (указано в формате GCXXXXX). С помощью этого обозначения вы сможете найти всю необходимую информацию о приборе на веб-сайте Philips. Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в Центр поддержки потребителей Philips.
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