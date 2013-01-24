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    Удаление накипи

      Очистка парогенератора Philips

      очистка парогенераторов от накипи
      очистка паровых утюгов от накипи
      очистка отпаривателей для одежды от накипи

      Паро-
      генератор
       

      Паровые утюги

      Отпариватели для одежды

      Очистка парогенератора Philips

      очистка парогенераторов от накипи

      Паро-
      генератор          

      очистка паровых утюгов от накипи

      Паровые утюги

      очистка отпаривателей для одежды от накипи

      Отпариватели для одежды

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      номер модели

      Название модели можно найти на боковой панели парогенератора

       

      Найти название модели просто. Посмотрите на правую или левую панель прибора. Название модели выглядит так: PerfectCare Elite, PerfectCare Performer и т. д.

      Зачем выполнять очистку парогенератора от накипи?

      Со временем в парогенераторах может скапливаться накипь. Чем выше уровень жесткости водопроводной воды в вашем регионе, тем быстрее образуется накипь, которая при отсутствии очистки затвердевает. Регулярное удаление накипи предотвращает появление белых/коричневых пятен на одежде и коричневой воды, а также протекание. Очистка парогенераторов помогает поддерживать максимальную мощность подачу пара и продлевает срок службы прибора.

      Очистка парогенераторов

      Функция Easy De-Calc

      PerfectCare Aqua (GC86xx) | PerfectCare Aqua Eco (GC86xx) |  PerfectCare Aqua Pro (GC93xx, GC94xx) | PerfectCare Aqua Silence (GC86xx) | PerfectCare Elite (GC96xx) | PerfectCare Elite Plus (GC96xx) PerfectCare Elite Silence (GC96xx) | PerfectCare Expert (GC92xx)

      руководство
      руководство
      руководство
      руководство

      Мигание индикатора DE-CALC свидетельствует о необходимости очистки от накипи. Для оптимальных результатов выполняйте очистку от накипи регулярно.

       

      1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть в течение не менее 2 часов. 
      2. Установите парогенератор на край стола или раковины и подставьте чашку (объемом не менее 350 мл) под клапан EASY DE-CALC.
      3. Снимите клапан. Слейте воду и частицы накипи.
      4. Установите клапан на место и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.
      5. Теперь можно начинать гладить!

      Снимите клапан. Слейте воду и частицы накипи.

      Узнайте, как очистить парогенератор

      Смотреть сейчас

      Очистка подошвы утюга от накипи 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 


      Если функция EASY DE-CALC используется нерегулярно и/или из подошвы утюга появляются белые/коричневые хлопья, проведите очистку подошвы от накипи, следуя указаниям ниже.
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      1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть в течение не менее 2 часов. 
      2. Установите парогенератор на край стола или раковины и подставьте чашку (объемом не менее 250 мл) под клапан EASY DE-CALC.
      3. Снимите клапан. Слейте воду и частицы накипи. 
      4. Держите прибор так, чтобы отверстие EASY DE-CALC было направлено вверх. Налейте в отверстие 500 мл дистиллированной воды. ПРИМЕЧАНИЕ. Для моделей PerfectCare Elite (GC96xx) и PerfectCare Elite Plus (GC96xx) налейте 900 мл дистиллированной воды.
      5. Следите, чтобы отверстие EASY DE-CALC было направлено вверх. Установите клапан EASY DE-CALC на место и поверните его по часовой стрелке, чтобы зафиксировать. 
      6. Подключите прибор к электросети и включите питание. Подождите 5 минут, пока прибор нагреется. 
      7. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара; перемещайте утюг по плотной ткани в течение 3 минут. 
      8. Когда вода перестанет поступать или начнется подача пара, можно начинать гладить.

      Узнайте, как очистить парогенератор

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      Функция Smart Calc Clean

      PerfectCare Compact (GC78xx) | PerfectCare Compact Essential (GC68xx) | FastCare (GC77xx) | FastCare Compact (GC67xx) | Серия HI59xx | PerfectCare Performer (GC87xx) | PerfectCare Viva (GC70xx) | SpeedCare (GC66xx)

      руководство
      руководство
      руководство
      руководство

      Когда парогенератор издает звуковой сигнал, а индикатор CALC CLEAN начинает мигать, необходимо выполнить очистку от накипи.

       

      1. Наполните резервуар для воды наполовину. Включите парогенератор. При наличии регулятора нагрева с настройкой CALC CLEAN выберите положение CALC CLEAN.
      2. Установите утюг на контейнер SMART CALC CLEAN. Контейнер входит в комплект парогенератора. 
      3. Нажмите и удерживайте кнопку CALC CLEAN в течение 2 секунд, пока не прозвучит звуковой сигнал.
        ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях кнопка CALC CLEAN находится в передней части ручки утюга.
      4. Когда подача звуковых сигналов прекратится, а индикатор CALC CLEAN перестанет мигать, процесс очистки завершен. Процедура занимает примерно 2 минуты. Протрите подошву чистым полотенцем.
      5. Теперь можно начинать гладить!

      Узнайте, как очистить парогенератор

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      Функция Easy Rinsing 

      CompactCare (GC65xx) | EasyCare(GC83xx) | InstantCare (GC75xx) 

      руководство
      руководство
      руководство
      руководство
      руководство
      руководство

      Простые действия по очистке утюга от накипи позволят продлить срок службы прибора.

       

      1. Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть в течение не менее 2 часов.
      2. Снимите утюг с основания. Снимите резервуар (если он съемный). 
      3. Удерживая парогенератор обеими руками, тщательно потрясите его. 
      4. Снимите заглушку Calc Clean (при наличии таковой). Открутите крышку или клапан Calc Clean. 
      5. Наклоните парогенератор над раковиной и слейте воду. Повторите еще 2 раза для оптимальных результатов и продления срока службы.
      6. Установите крышку или клапан на место, затем установите заглушку (при наличии).
      7. Теперь можно начинать гладить!

      Узнайте, как очистить парогенератор

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      Картридж от накипи PureSteam

      PerfectCare Pure (GC76xx)

      Когда парогенератор издает звуковой сигнал, а индикатор ANTI-CALC начинает мигать, необходимо заменить картридж от накипи Pure Steam. Если картридж не будет заменен, парогенератор продолжит работу со звуковым сигналом в течение 15-30 минут, а затем выключится автоматически во избежание повреждений. 
       
      Если у вас нет сменного картриджа, вы можете продолжить гладить с использованием дистиллированной воды или воды, очищенной с помощью фильтра для воды Philips IronCare.
      1. Откройте дверцу ANTI CALC FILTER на основании парогенератора и извлеките старый картридж из отделения.
      2. Достаньте новый картридж и снимите резиновую прокладку с нижней панели.
      3. Установите новый картридж в отделение, нажмите на него до щелчка и закройте дверцу.
      4. Теперь можно начинать гладить!
      Цена магазина Philips

      Ответы на часто задаваемые вопросы о парогенераторах Philips

      Следует ли использовать деминерализованную воду или специальную воду для глажения для предотвращения скопления накипи в парогенераторе?

      Для всех паровых утюгов и парогенераторов Philips мы рекомендуем использовать деминерализованную или водопроводную воду. Предпочтительно использование деминерализованной воды, поскольку она предотвращает скопление накипи в утюге.
       

      Никогда не используйте воду для глажения или ароматизированную воду в парогенераторах Philips. Несоблюдение этого правила может привести к засорению утюга, его повреждению или выходу из строя.
      Можно ли использовать парогенератор при мигающем индикаторе очистки от накипи?
      Нет. Как только начинает мигать индикатор очистки от накипи, подача пара на парогенераторе прекращается. Для продолжения работы необходимо выполнить полный цикл очистки от накипи.
      После очистки парогенератора от накипи индикатор очистки от накипи продолжает мигать

      Возможно, процедура очистки от накипи не была завершена, и сброс настроек прошел некорректно. (функция Smart Calc Clean)


      Проведите процедуру очистки от накипи заново и убедитесь, что она корректно завершена. После этого на утюге произойдет сброс настроек, а индикатор очистки от накипи погаснет. (функция Easy De-Calc)  

       

      Если проблему не удается решить или у вас появились вопросы, обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips
      Процесс очистки от накипи Calc-Clean не запускается, что делать?

      Процесс очистки от накипи Calc-Clean запускается только после выполнения следующих шагов:
       

      1. Наполните резервуар для воды
      2. Установите парогенератор на поддон для накипи
      3. Нажмите и удерживайте кнопку Calc-clean в течение 2 секунд
      После удаления накипи подошва утюга продолжает оставлять белые хлопья или коричневые пятна
      Если после очистки от накипи подошва утюга продолжает оставлять белые хлопья или коричневые пятна, рекомендуем повторить процедуру очистки от накипи: это поможет вымыть все частицы накипи из утюга.
      После очистки от накипи парогенератор не подает пар

      После очистки от накипи из подошвы может подтекать вода, а подача пара может отсутствовать (или быть слабой). Это происходит в том случае, когда после очистки от накипи в утюге остается вода.
       

      Чтобы решить проблему и удалить воду из системы, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара не менее 30 секунд: раздастся звук работы насоса, после удаления воды начнется подача пара.
      Нужно ли выполнять очистку парогенератора от накипи при постоянном использовании деминерализованной воды?
      Если вы всегда используете деминерализованную воду, накипь в парогенераторе скапливаться не будет. Однако на некоторых моделях парогенераторов индикатор очистки от накипи начинает мигать спустя некоторое время использования прибора. В этом случае выполните процедуру очистки от накипи для последующего использования прибора.

      Контактная информация

      Если у вас возникнут вопросы о продукции Philips по уходу за одеждой,


      Наша команда обслуживания клиентов рада помочь Вам.

       

      Телефон для связи: 0-800-500-697

       

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