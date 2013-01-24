Когда парогенератор издает звуковой сигнал, а индикатор ANTI-CALC начинает мигать, необходимо заменить картридж от накипи Pure Steam. Если картридж не будет заменен, парогенератор продолжит работу со звуковым сигналом в течение 15-30 минут, а затем выключится автоматически во избежание повреждений.

Если у вас нет сменного картриджа, вы можете продолжить гладить с использованием дистиллированной воды или воды, очищенной с помощью фильтра для воды Philips IronCare.