IronCare очищает водопроводную воду от накипи, продлевая срок службы утюга до 4 раз* и обеспечивая максимально эффективную работу. Благодаря этому инновационному фильтру, который можно использовать со всеми приборами для глажения, предотвратить скопление накипи в утюге проще простого.

Протестировано с использованием прибора Philips GC5000 и воды жесткостью 16,8 dH. Тестирование проводилось только в отношении известкового налета.