Максимально плавный и яркий игровой процесс без задержки. Телевизоры Philips с Ambilight готовы сделать впечатления от игры гораздо ярче.
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Эксклюзивная технология Philips Ambilight дополняет контент на экране телевизора ярким свечением. Миссии, задания и гонки теперь станут еще интереснее и реалистичнее, чем когда-либо.
Dolby Atmos создает вокруг вас объемную звуковую сцену, позволяя оценить глубокое звучание. А Dolby Vision обеспечивает яркие цвета, высокую контрастность и детализацию.
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