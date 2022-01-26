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Игровые телевизоры Philips

Продолжайте играть с телевизорами Philips

Готовы перейти на новый уровень?


Максимально плавный и яркий игровой процесс без задержки. Телевизоры Philips с Ambilight готовы сделать впечатления от игры гораздо ярче.
Низкая задержка ввода

Забудьте о задержке. Вы всегда впереди

Низкая задержка ввода означает, что вы мгновенно увидите результат команд ввода на экране телевизора. У ваших противников не будет и шанса.
Режим низкой задержки

Игровой режим

С HDMI 2.1 ваш телевизор автоматически переключается в режим низкой задержки после включения консоли. Никакой настройки параметров — просто включите и играйте.
Полная синхронизация с VRR

Полная синхронизация с VRR

Переменная частота обновления позволяет телевизору и консоли работать с полной синхронизацией. Без эффекты разрыва и запаздывания изображения. Максимально плавный игровой процесс даже при 120 Гц.
Возможности G-Sync и FreeSync

G-Sync и FreeSync

 

Забудьте о задержке в играх и артефактах изображения. Теперь игровой процесс будет максимально плавным.
Логотип "Готовность к игре"
Логотип AMD FreeSync Premium Pro

Оптимальный игровой процесс на телевизорах Philips

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    Ambilight для ярких впечатлений

    Ambilight для ярких впечатлений

     

    Эксклюзивная технология Philips Ambilight дополняет контент на экране телевизора ярким свечением. Миссии, задания и гонки теперь станут еще интереснее и реалистичнее, чем когда-либо.
    Кинематографичное изображение и 3D-звук

    Кинематографичное изображение и 3D-звук

     

    Dolby Atmos создает вокруг вас объемную звуковую сцену, позволяя оценить глубокое звучание. А Dolby Vision обеспечивает яркие цвета, высокую контрастность и детализацию.

    Больше о лучших телевизорах Philips

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    Philips OLED TV

    OLED 

    Обзор
    • Реалистичная картинка OLED с P5 ИИ
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight
    Телевизоры Philips MiniLED

    MiniLED 

    Обзор
    • Превосходный большой экран и процессор P5 с ИИ
    • Кинематографическое звучание, которое подойдет каждому
    • Полное погружение с 4-сторонней подсветкой Ambilight
    Телевизоры Philips серии Performance

    the one 

    Обзор
    • LED-телевизор 4K с P5 для идеальной четкости
    • Кинематографическое звучание с Dolby Atmos
    • Световое шоу с 3-сторонней подсветкой Ambilight

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    Домашняя страница ″Телевизоры″
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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