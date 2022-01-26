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Ігрові телевізори Philips

Уперед до ігор із телевізорами Philips

Готові до нових висот?


Усунення затримок, плавне вражаюче зображення. Телевізори Philips з Ambilight допоможуть вам уповні опанувати ігровий процес.
Низька затримка вводу

Позбудьтесь затримок. Будьте лідером

Низька затримка вводу означає, що зображення на телевізорі рухається, виконує команди і підстрибує саме тоді, коли ви це зробите. Вам не буде рівних.
Низький рівень затримки

Режим гри, активовано

Завдяки інтерфейсу HDMI 2.1 телевізор автоматично переходить у режим низької затримки, щойно ви увімкнете консоль. Не потрібно змінювати будь-які параметри. Лише увімкніть живлення, й уперед до гри.
Повна синхронізація з VRR

Повна синхронізація з VRR

Змінна частота оновлення (VRR) синхронізує роботу телевізора й консолі. Жодних розривів зображення, жодних затримок. Просто щоразу плавне відтворення ігор, навіть за частоти 120 Гц.
Функції G-Sync та FreeSync

G-Sync та FreeSync

 

Забудьте про фрагментарне відтворення та перервані кадри. Тепер зображення відтворюватиметься плавно і гладко.
Логотип Готовий до ігор
Логотип AMD FreeSync Premium Pro

Найкращий ігровий досвід завдяки телевізорам Philips

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    Прокачайте дію. Оживіть кімнату

    Ambilight, нові горизонти

    Ambilight, нові горизонти

     

    Ексклюзивна функція Ambilight від Philips реагує на ваші дії у грі за допомогою ореолу яскравого світла. Місії, квести і перегони виходять за межі екрана – і стають реальнішими – ніж будь-коли раніше.
    Кінематографічне зображення, 3D-звук

    Кінематографічне зображення, 3D-звук

     

    Dolby Atmos розміщує кожен звук у просторі навколо вас для відтворення деталей насиченого й направленого звуку. А Dolby Vision забезпечує особливо вишукані кольори, контрастність і деталі зображення.

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    OLED-телевізор Philips

    OLED 

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    • Реалістичне OLED-зображення із технологією P5 із ШІ
    • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
    • Світлове шоу з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
    Телевізори Philips MiniLED

    MiniLED 

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    • Розкіш великого екрана у поєднанні з процесором P5 зі ШІ
    • Кінематографічне звучання для будь-якого стилю
    • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight
    Телевізори Philips серії Performance

    the one 

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    • Надзвичайно чіткий світлодіодний 4K телевізор із P5
    • Кінематографічний звук із Dolby Atmos
    • Світлове шоу з 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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