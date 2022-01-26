Усунення затримок, плавне вражаюче зображення. Телевізори Philips з Ambilight допоможуть вам уповні опанувати ігровий процес.
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Ексклюзивна функція Ambilight від Philips реагує на ваші дії у грі за допомогою ореолу яскравого світла. Місії, квести і перегони виходять за межі екрана – і стають реальнішими – ніж будь-коли раніше.
Dolby Atmos розміщує кожен звук у просторі навколо вас для відтворення деталей насиченого й направленого звуку. А Dolby Vision забезпечує особливо вишукані кольори, контрастність і деталі зображення.
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