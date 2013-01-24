Кофейные зерна — косточки съедобных плодов (вишни) кофейного дерева. Перед помолом и приготовлением зеленые зерна обжариваются до определенной степени для придания им желаемого вкуса.
Кофейные зерна — косточки съедобных плодов (вишни) кофейного дерева. Перед помолом и приготовлением зеленые зерна обжариваются до определенной степени для придания им желаемого вкуса.
Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом на больших высотах и при высокой влажности.
Арабика и робуста — два самых распространенных сорта кофе. Арабика пользуется большей популярностью и обладает нежным вкусом и приятным ароматом, в робусте содержится больше кофеина. Большинство кофейных смесей включает в себя кофейные зерна обоих сортов.
Спелые красные плоды кофейного дерева собирают вручную, затем из них извлекают зерна и высушивают их. Неспелые плоды дозревают на деревьях.
Для достижения желаемого вкуса и раскрытия некоторых характеристик зеленые кофейные зерна подвергаются обжарке разной степени интенсивности. Различаются три основные степени обжарки: светло-коричневая, средне-коричневая и темно-коричневая. Чем темнее обжарка кофейных зерен, тем меньше в них содержится кофеина.
Создание кофе с ярким насыщенным ароматом и равномерным вкусом достигается за счет смешивания кофейных зерен разных типов и с разной степенью обжарки. Это вид искусства, который требует профессиональной дегустации и выверенной вкусо-ароматической палитры. Кофейные зерна смешиваются в соответствии с индивидуальными характеристиками и вкусовыми качествами, приобретенными во время обжарки — например, аромат какао, цветочный аромат, насыщенные оттенки вкуса и яркая кислинка.
Для создания идеального напитка необходимо учитывать множество параметров: степень помола, температура, время экстракции, соотношение кофе и воды. Наши автоматические кофемашины сделают это за вас — достаточно нажать одну кнопку. С помощью наших рожковых кофемашин вы сможете почувствовать себя настоящим бариста.
При приготовлении эспрессо образуется натуральная пена. Для приготовления других напитков вы можете подогреть и взбить молоко в нежнейшую молочную пену! Для достижения оптимальной вкуса и текстуры используйте цельное охлажденное молоко.
Кофейные зерна — косточки съедобных плодов (вишни) кофейного дерева. Перед помолом и приготовлением зеленые зерна обжариваются до определенной степени для придания им желаемого вкуса.
Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом на больших высотах и при высокой влажности.
Арабика и робуста — два самых распространенных сорта кофе. Арабика пользуется большей популярностью и обладает нежным вкусом и приятным ароматом, в робусте содержится больше кофеина. Большинство кофейных смесей включает в себя кофейные зерна обоих сортов.
Спелые красные плоды кофейного дерева собирают вручную, затем из них извлекают зерна и высушивают их. Неспелые плоды дозревают на деревьях.
Для достижения желаемого вкуса и раскрытия некоторых характеристик зеленые кофейные зерна подвергаются обжарке разной степени интенсивности. Различаются три основные степени обжарки: светло-коричневая, средне-коричневая и темно-коричневая. Чем темнее обжарка кофейных зерен, тем меньше в них содержится кофеина.
Создание кофе с ярким насыщенным ароматом и равномерным вкусом достигается за счет смешивания кофейных зерен разных типов и с разной степенью обжарки. Это вид искусства, который требует профессиональной дегустации и выверенной вкусо-ароматической палитры. Кофейные зерна смешиваются в соответствии с индивидуальными характеристиками и вкусовыми качествами, приобретенными во время обжарки — например, аромат какао, цветочный аромат, насыщенные оттенки вкуса и яркая кислинка.
Для создания идеального напитка необходимо учитывать множество параметров: степень помола, температура, время экстракции, соотношение кофе и воды. Наши автоматические кофемашины сделают это за вас — достаточно нажать одну кнопку. С помощью наших рожковых кофемашин вы сможете почувствовать себя настоящим бариста.
При приготовлении эспрессо образуется натуральная пена. Для приготовления других напитков вы можете подогреть и взбить молоко в нежнейшую молочную пену! Для достижения оптимальной вкуса и текстуры используйте цельное охлажденное молоко.
Роскошный сорт арабика обладает богатым ароматом, вкус напитка получается насыщенным и мягким.
Королевский сорт робуста содержит почти в два раза больше кофеина, чем арабика. Это придает кофе насыщенный, слегка горьковатый привкус.
Любители экзотики оценят кофейные зерна сорта копи лувак, которые получают благодаря индонезийским циветтам. Эти зверьки, похожие на мангустов, поедают спелые кофейные плоды — зерна при этом не перевариваются. Проходя по пищеварительному тракту, зерна приобретают специфический вкус.