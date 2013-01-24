Как и в случае с вином, от выбора кофейных зерен зависит вкусовая гамма напитка. Вкус кофейных зерен определяет место их произрастания.



Высота, температура, почва и даже время сбора урожая имеют большое значение. Во время обжарки раскрывается все богатство вкуса и аромата кофейных зерен.



Как правило, для приготовления кофе используется два сорта кофейных зерен — арабика и робуста.