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Процесс    

приготовления кофе

  • Кофейное дерево

    Кофейное дерево

     

    Кофейные зерна — косточки съедобных плодов (вишни) кофейного дерева. Перед помолом и приготовлением зеленые зерна обжариваются до определенной степени для придания им желаемого вкуса.

  • Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом.

    Идеальный климат

     

    Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом на больших высотах и при высокой влажности.

  • Арабика или робуста

    Арабика или робуста

     

    Арабика и робуста — два самых распространенных сорта кофе. Арабика пользуется большей популярностью и обладает нежным вкусом и приятным ароматом, в робусте содержится больше кофеина. Большинство кофейных смесей включает в себя кофейные зерна обоих сортов.

  • Зерна из красных плодов кофейного дерева извлекают и высушивают.

    Сбор урожая и обработка

     

    Спелые красные плоды кофейного дерева собирают вручную, затем из них извлекают зерна и высушивают их. Неспелые плоды дозревают на деревьях.

  • Зеленые кофейные зерна обжаривают для придания им желаемого вкуса

    От зеленого к коричневому

     

    Для достижения желаемого вкуса и раскрытия некоторых характеристик зеленые кофейные зерна подвергаются обжарке разной степени интенсивности. Различаются три основные степени обжарки: светло-коричневая, средне-коричневая и темно-коричневая. Чем темнее обжарка кофейных зерен, тем меньше в них содержится кофеина.

  • Кофейные зерна смешиваются для получения насыщенного и яркого аромата

    Создание смесей

     

    Создание кофе с ярким насыщенным ароматом и равномерным вкусом достигается за счет смешивания кофейных зерен разных типов и с разной степенью обжарки. Это вид искусства, который требует профессиональной дегустации и выверенной вкусо-ароматической палитры. Кофейные зерна смешиваются в соответствии с индивидуальными характеристиками и вкусовыми качествами, приобретенными во время обжарки — например, аромат какао, цветочный аромат, насыщенные оттенки вкуса и яркая кислинка.

  • Наши автоматические кофемашины готовят превосходный кофе

    Приготовление идеального кофе

     

    Для создания идеального напитка необходимо учитывать множество параметров: степень помола, температура, время экстракции, соотношение кофе и воды. Наши автоматические кофемашины сделают это за вас — достаточно нажать одну кнопку. С помощью наших рожковых кофемашин вы сможете почувствовать себя настоящим бариста.

  • Добавление молока делает кофе еще вкуснее

    Добавление молока

     

    При приготовлении эспрессо образуется натуральная пена. Для приготовления других напитков вы можете подогреть и взбить молоко в нежнейшую молочную пену! Для достижения оптимальной вкуса и текстуры используйте цельное охлажденное молоко.

    • Кофейное дерево

      Кофейное дерево

       

      Кофейные зерна — косточки съедобных плодов (вишни) кофейного дерева. Перед помолом и приготовлением зеленые зерна обжариваются до определенной степени для придания им желаемого вкуса.

      Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом.

      Идеальный климат

       

      Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом на больших высотах и при высокой влажности.

      Арабика или робуста

      Арабика или робуста

       

      Арабика и робуста — два самых распространенных сорта кофе. Арабика пользуется большей популярностью и обладает нежным вкусом и приятным ароматом, в робусте содержится больше кофеина. Большинство кофейных смесей включает в себя кофейные зерна обоих сортов.

      Зерна из красных плодов кофейного дерева извлекают и высушивают.

      Сбор урожая и обработка

       

      Спелые красные плоды кофейного дерева собирают вручную, затем из них извлекают зерна и высушивают их. Неспелые плоды дозревают на деревьях.

    • Зеленые кофейные зерна обжаривают для придания им желаемого вкуса

      От зеленого к коричневому

       

      Для достижения желаемого вкуса и раскрытия некоторых характеристик зеленые кофейные зерна подвергаются обжарке разной степени интенсивности. Различаются три основные степени обжарки: светло-коричневая, средне-коричневая и темно-коричневая. Чем темнее обжарка кофейных зерен, тем меньше в них содержится кофеина.

      Кофейные зерна смешиваются для получения насыщенного и яркого аромата

      Создание смесей

       

      Создание кофе с ярким насыщенным ароматом и равномерным вкусом достигается за счет смешивания кофейных зерен разных типов и с разной степенью обжарки. Это вид искусства, который требует профессиональной дегустации и выверенной вкусо-ароматической палитры. Кофейные зерна смешиваются в соответствии с индивидуальными характеристиками и вкусовыми качествами, приобретенными во время обжарки — например, аромат какао, цветочный аромат, насыщенные оттенки вкуса и яркая кислинка.

      Наши автоматические кофемашины готовят превосходный кофе

      Приготовление идеального кофе

       

      Для создания идеального напитка необходимо учитывать множество параметров: степень помола, температура, время экстракции, соотношение кофе и воды. Наши автоматические кофемашины сделают это за вас — достаточно нажать одну кнопку. С помощью наших рожковых кофемашин вы сможете почувствовать себя настоящим бариста.

      Добавление молока делает кофе еще вкуснее

      Добавление молока

       

      При приготовлении эспрессо образуется натуральная пена. Для приготовления других напитков вы можете подогреть и взбить молоко в нежнейшую молочную пену! Для достижения оптимальной вкуса и текстуры используйте цельное охлажденное молоко.

        Типы кофейных зерен

        Кофейные зерна

         

        Как и в случае с вином, от выбора кофейных зерен зависит вкусовая гамма напитка. Вкус кофейных зерен определяет место их произрастания.


        Высота, температура, почва и даже время сбора урожая имеют большое значение. Во время обжарки раскрывается все богатство вкуса и аромата кофейных зерен.


        Как правило, для приготовления кофе используется два сорта кофейных зерен — арабика и робуста.

        Арабика

        Арабика

         

        Роскошный сорт арабика обладает богатым ароматом, вкус напитка получается насыщенным и мягким.

        Робуста

        Робуста

         

        Королевский сорт робуста содержит почти в два раза больше кофеина, чем арабика. Это придает кофе насыщенный, слегка горьковатый привкус.

        Копи лувак

        Копи лувак

         

        Любители экзотики оценят кофейные зерна сорта копи лувак, которые получают благодаря индонезийским циветтам. Эти зверьки, похожие на мангустов, поедают спелые кофейные плоды — зерна при этом не перевариваются. Проходя по пищеварительному тракту, зерна приобретают специфический вкус.

        Аромат кофейных зерен

        Свежемолотые зерна

        Теперь ясно, почему мы так любим запах свежемолотого кофе. В каждом кофейном зерне содержится примерно 800 различных вкусовых и ароматических соединений — специи, травы, орехи, овощи, цветы и фрукты.


        Искусство приготовления кофе заключается в том, чтобы раскрыть богатство вкуса и аромата каждого кофейного зерна. Проходя через молотый кофе, вода извлекает максимум растворимых веществ, от которых зависит вкус и аромат конечного напитка.

        Чашка кофе

        Правило пятнадцати минут

         

        Через 15 минут молотый кофе теряет примерно 60 % аромата.

        Наши рекомендации
        • Храните кофейные зерна в герметичной упаковке и не подвергайте их воздействию света и влаги.
        • Используйте кофейные зерна в течение 6–8 недель после обжарки.
        • Всегда перемалывайте кофе непосредственно перед приготовлением.

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