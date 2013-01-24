Як і у випадку з вином, від вибору кавових зерен залежить смакова гама напою. Смак кавових зерен визначає місце їх зростання.



Висота, температура, грунт і навіть час збору врожаю мають велике значення. Під час обсмажування розкривається все багатство смаку і аромату кавових зерен.



Як правило, для приготування кави використовується два сорти кавових зерен - арабіка і робуста.а.