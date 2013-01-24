Кавові зерна ‒ кісточки їстівних плодів (вишні) кавового дерева. Перед помелом і приготуванням зелені зерна обсмажуються до певного ступеню для надання їм бажаного смаку.
Кавові зерна ‒ кісточки їстівних плодів (вишні) кавового дерева. Перед помелом і приготуванням зелені зерна обсмажуються до певного ступеню для надання їм бажаного смаку.
Кавові дерева вирощують в районах з тропічним і субтропічним кліматом на великих висотах і при високій вологості.
Арабіка і робуста ‒ два найбільш поширені сорти кави. Арабіка користується більшою популярністю і має ніжний смак з приємним ароматом, у робусті міститься більше кофеїну. Більшість кавових сумішей включає в себе кавові зерна обох сортів.
Стиглі червоні плоди кавового дерева збирають вручну, потім із них дістають зерна і висушують їх. Нестиглі плоди дозрівають на деревах.
Для отримання бажаного смаку і розкриття деяких характеристик зелені зерна обсмажуються з різним ступенем інтенсивності. Розрізняють три основні ступені обсмажування: світло-коричневий, середньо-коричневий, темно-коричневий. Чим темніше обсмажування кавових зерен, тим менше в них міститься кофеїну.
Створення кави з яскравим насиченим ароматом і рівномірним смаком досягається за рахунок змішування кавових зерен різних типів і з різним ступенем обсмажування. Це вид мистецтва, який потребує професійної дегустації і вивіреної смаково-ароматичної палітри. Кавові зерна змішуються у відповідності з індивідуальними характеристиками і смаковими якостями, які отримуються під час обсмажування ‒ наприклад, аромат какао, аромат квітів, насичені відтінки смаку та яскрава кислинка.
Для створення ідеального напою необхідно враховувати багато параметрів: ступінь помелу, температура, час екстракції, співвідношення кави і води. Наші автоматичні кавомашини зроблять це за вас ‒ достатньо натиснути одну кнопку. З допомогою наших ріжкових кавомашин ви зможете відчути себе справжнім бариста.
Під час приготування еспресо утворюється натуральна піна. Для приготування інших напоїв ви можете підігріти і збити молоко в ніжну молочну піну! Для досягнення оптимального смаку і текстури використовуйте незбиране охолоджене молоко.
Кавові зерна ‒ кісточки їстівних плодів (вишні) кавового дерева. Перед помелом і приготуванням зелені зерна обсмажуються до певного ступеню для надання їм бажаного смаку.
Кавові дерева вирощують в районах з тропічним і субтропічним кліматом на великих висотах і при високій вологості.
Арабіка і робуста ‒ два найбільш поширені сорти кави. Арабіка користується більшою популярністю і має ніжний смак з приємним ароматом, у робусті міститься більше кофеїну. Більшість кавових сумішей включає в себе кавові зерна обох сортів.
Стиглі червоні плоди кавового дерева збирають вручну, потім із них дістають зерна і висушують їх. Нестиглі плоди дозрівають на деревах.
Для отримання бажаного смаку і розкриття деяких характеристик зелені зерна обсмажуються з різним ступенем інтенсивності. Розрізняють три основні ступені обсмажування: світло-коричневий, середньо-коричневий, темно-коричневий. Чим темніше обсмажування кавових зерен, тим менше в них міститься кофеїну.
Створення кави з яскравим насиченим ароматом і рівномірним смаком досягається за рахунок змішування кавових зерен різних типів і з різним ступенем обсмажування. Це вид мистецтва, який потребує професійної дегустації і вивіреної смаково-ароматичної палітри. Кавові зерна змішуються у відповідності з індивідуальними характеристиками і смаковими якостями, які отримуються під час обсмажування ‒ наприклад, аромат какао, аромат квітів, насичені відтінки смаку та яскрава кислинка.
Для створення ідеального напою необхідно враховувати багато параметрів: ступінь помелу, температура, час екстракції, співвідношення кави і води. Наші автоматичні кавомашини зроблять це за вас ‒ достатньо натиснути одну кнопку. З допомогою наших ріжкових кавомашин ви зможете відчути себе справжнім бариста.
Під час приготування еспресо утворюється натуральна піна. Для приготування інших напоїв ви можете підігріти і збити молоко в ніжну молочну піну! Для досягнення оптимального смаку і текстури використовуйте незбиране охолоджене молоко.
Розкішний сорт арабіка має багатий аромат, смак напою виходить насиченим і м'яким.
Королівський сорт робуста містить майже вдвічі більше кофеїну, ніж арабіка. Це надає каві насиченого, злегка гіркуватого присмаку.
Любителі екзотики оцінять кавові зерна сорту копі лувак, які отримують завдяки індонезійським циветам. Ці тваринки, схожі на мангустів, поїдають стиглі кавові плоди ‒ зерна при цьому не перетравлюються. Проходячи по травній системі, зерна набувають специфічного смаку.