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приготовления кофе

  • Кофейное дерево

    Кавове дерево 

     

    Кавові зерна ‒ кісточки їстівних плодів (вишні) кавового дерева. Перед помелом і приготуванням зелені зерна обсмажуються до певного ступеню для надання їм бажаного смаку.

  • Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом.

    Ідеальний клімат

     

    Кавові дерева вирощують в районах з тропічним і субтропічним кліматом на великих висотах і при високій вологості.

  • Арабика или робуста

    Арабіка чи робуста

     

    Арабіка і робуста ‒ два найбільш поширені сорти кави. Арабіка користується більшою популярністю і має ніжний смак з приємним ароматом, у робусті міститься більше кофеїну. Більшість кавових сумішей включає в себе кавові зерна обох сортів.

  • Зерна из красных плодов кофейного дерева извлекают и высушивают.

    Збір урожаю і обробка

     

    Стиглі червоні плоди кавового дерева збирають вручну, потім із них дістають зерна і висушують їх. Нестиглі плоди дозрівають на деревах.

  • Зеленые кофейные зерна обжаривают для придания им желаемого вкуса

    Від зеленого до коричневого

     

    Для отримання бажаного смаку і розкриття деяких характеристик зелені зерна обсмажуються з різним ступенем інтенсивності. Розрізняють три основні ступені обсмажування: світло-коричневий, середньо-коричневий, темно-коричневий. Чим темніше обсмажування кавових зерен, тим менше в них міститься кофеїну.

  • Кофейные зерна смешиваются для получения насыщенного и яркого аромата

    Створення сумішей

     

    Створення кави з яскравим насиченим ароматом і рівномірним смаком досягається за рахунок змішування кавових зерен різних типів і з різним ступенем обсмажування. Це вид мистецтва, який потребує професійної дегустації і вивіреної смаково-ароматичної палітри. Кавові зерна змішуються у відповідності з індивідуальними характеристиками і смаковими якостями, які отримуються під час обсмажування ‒ наприклад, аромат какао, аромат квітів, насичені відтінки смаку та яскрава кислинка.

  • Наши автоматические кофемашины готовят превосходный кофе

    Приготування ідеальної кави

     

    Для створення ідеального напою необхідно враховувати багато параметрів: ступінь помелу, температура, час екстракції, співвідношення кави і води. Наші автоматичні кавомашини зроблять це за вас ‒ достатньо натиснути одну кнопку. З допомогою наших ріжкових кавомашин ви зможете відчути себе справжнім бариста.

  • Добавление молока делает кофе еще вкуснее

    Додавання молока

     

    Під час приготування еспресо утворюється натуральна піна. Для приготування інших напоїв ви можете підігріти і збити молоко в ніжну молочну піну! Для досягнення оптимального смаку і текстури використовуйте незбиране охолоджене молоко.

    • Кофейное дерево

      Кавове дерево 

       

      Кавові зерна ‒ кісточки їстівних плодів (вишні) кавового дерева. Перед помелом і приготуванням зелені зерна обсмажуються до певного ступеню для надання їм бажаного смаку.

      Кофейные деревья выращивают в районах с тропическим и субтропическим климатом.

      Ідеальний клімат

       

      Кавові дерева вирощують в районах з тропічним і субтропічним кліматом на великих висотах і при високій вологості.

      Арабика или робуста

      Арабіка чи робуста

       

      Арабіка і робуста ‒ два найбільш поширені сорти кави. Арабіка користується більшою популярністю і має ніжний смак з приємним ароматом, у робусті міститься більше кофеїну. Більшість кавових сумішей включає в себе кавові зерна обох сортів.

      Зерна из красных плодов кофейного дерева извлекают и высушивают.

      Збір урожаю і обробка

       

      Стиглі червоні плоди кавового дерева збирають вручну, потім із них дістають зерна і висушують їх. Нестиглі плоди дозрівають на деревах.

    • Зеленые кофейные зерна обжаривают для придания им желаемого вкуса

      Від зеленого до коричневого

       

      Для отримання бажаного смаку і розкриття деяких характеристик зелені зерна обсмажуються з різним ступенем інтенсивності. Розрізняють три основні ступені обсмажування: світло-коричневий, середньо-коричневий, темно-коричневий. Чим темніше обсмажування кавових зерен, тим менше в них міститься кофеїну.

      Кофейные зерна смешиваются для получения насыщенного и яркого аромата

      Створення сумішей

       

      Створення кави з яскравим насиченим ароматом і рівномірним смаком досягається за рахунок змішування кавових зерен різних типів і з різним ступенем обсмажування. Це вид мистецтва, який потребує професійної дегустації і вивіреної смаково-ароматичної палітри. Кавові зерна змішуються у відповідності з індивідуальними характеристиками і смаковими якостями, які отримуються під час обсмажування ‒ наприклад, аромат какао, аромат квітів, насичені відтінки смаку та яскрава кислинка.

      Наши автоматические кофемашины готовят превосходный кофе

      Приготування ідеальної кави

       

      Для створення ідеального напою необхідно враховувати багато параметрів: ступінь помелу, температура, час екстракції, співвідношення кави і води. Наші автоматичні кавомашини зроблять це за вас ‒ достатньо натиснути одну кнопку. З допомогою наших ріжкових кавомашин ви зможете відчути себе справжнім бариста.

      Добавление молока делает кофе еще вкуснее

      Додавання молока

       

      Під час приготування еспресо утворюється натуральна піна. Для приготування інших напоїв ви можете підігріти і збити молоко в ніжну молочну піну! Для досягнення оптимального смаку і текстури використовуйте незбиране охолоджене молоко.

        Типи кавових зерен

        Кофейные зерна

         

        Як і у випадку з вином, від вибору кавових зерен залежить смакова гама напою. Смак кавових зерен визначає місце їх зростання.


        Висота, температура, грунт і навіть час збору врожаю мають велике значення. Під час обсмажування розкривається все багатство смаку і аромату кавових зерен.


        Як правило, для приготування кави використовується два сорти кавових зерен - арабіка і робуста.а.

        Арабика

        Арабіка

         

        Розкішний сорт арабіка має багатий аромат, смак напою виходить насиченим і м'яким.

        Робуста

        Робуста

         

        Королівський сорт робуста містить майже вдвічі більше кофеїну, ніж арабіка. Це надає каві насиченого, злегка гіркуватого присмаку.

        Копи лувак

        Копі лувак

         

        Любителі екзотики оцінять кавові зерна сорту копі лувак, які отримують завдяки індонезійським циветам. Ці тваринки, схожі на мангустів, поїдають стиглі кавові плоди ‒ зерна при цьому не перетравлюються. Проходячи по травній системі, зерна набувають специфічного смаку.

        Аромат кавових зерен

        Свежемолотые зерна

        Тепер зрозуміло, чому ми так любимо запах свіжомеленої кави. У кожному кавовому зерні міститься приблизно 800 різних смакових і ароматичних сполук ‒ спеції, трави, горіхи, овочі, квіти і фрукти.


        Мистецтво приготування кави полягає в тому, щоб розкрити багатство смаку і аромату кожного кавового зерна. Проходячи через мелену каву, вода витягує максимум розчинних речовин, від яких залежить смак і аромат кінцевого напою.

        Чашка кофе

        Правило п'ятнадцяти хвилин

         

        Через 15 хвилин мелена кава втрачає приблизно 60% аромату.

         

        Наші рекомендації

        • Зберігайте кавові зерна в герметичній упаковці і оберігайте їх від впливу світла і вологи.

        • Використовуйте кавові зерна протягом 6-8 тижнів після обсмажування.

        • Завжди перемелюйте каву безпосередньо перед приготуванням.

        Через 15 хвилин мелена кава втрачає приблизно 60% аромату.

        Наші рекомендації

        • Зберігайте кавові зерна в герметичній упаковці і оберігайте їх від впливу світла і вологи.
        • Використовуйте кавові зерна протягом 6-8 тижнів після обсмажування.
        • Завжди перемелюйте каву безпосередньо перед приготуванням.

        Через 15 хвилин мелена кава втрачає приблизно 60% аромату.

        Наші рекомендації

        • Зберігайте кавові зерна в герметичній упаковці і оберігайте їх від впливу світла і вологи.
        • Використовуйте кавові зерна протягом 6-8 тижнів після обсмажування.
        • Завжди перемелюйте каву безпосередньо перед приготуванням.

        Через 15 хвилин мелена кава втрачає приблизно 60% аромату.

        Наші рекомендації

        • Зберігайте кавові зерна в герметичній упаковці і оберігайте їх від впливу світла і вологи.
        • Використовуйте кавові зерна протягом 6-8 тижнів після обсмажування.
        • Завжди перемелюйте каву безпосередньо перед приготуванням.