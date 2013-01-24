Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.

Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.

Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.