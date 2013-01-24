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Кофемашины Saeco

Автоматические кофемашины Saeco

Автоматические кофемашины Saeco

 

Автоматические кофемашины позволяют готовить кофе из свежемолотых кофейных зерен нажатием одной кнопки: эспрессо или капучино, кофе латте или латте макиато с пышной молочной пеной, взбитой при помощи встроенного капучинатора. Также вы можете приготовить кофе по своему вкусу, изменив настройки на каждом этапе приготовления.

 

Представляем автоматические кофемашины Saeco

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Зарегистрируйте Вашу автоматическую кофемашину Saeco или Philips в MyPhilips в течение трёх месяцев со дня покупки - и получите один год дополнительной гарантии.

 

 

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Уникальные кофемашины Saeco

    первые в мире автоматические кофемашины

    Создатель первой в мире автоматической кофемашины

     

    Компания Saeco выпустила первую в мире автоматическую кофемашину в 1985 году, чтобы вы могли наслаждаться настоящим итальянским кофе у себя дома. Первый технологический прорыв Saeco за 30-летнюю историю инноваций.

    110 патентов

    110 патентов

     

    Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.

    Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.
    Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.
    Приоритетное направление Saeco — создание качественных и стильных кофемашин, отражающих актуальные тенденции в мире профессиональных бариста. Целая наука посвящена искусству приготовления вкусного эспрессо, которым профессиональный бариста владеет на уровне инстинктов. Благодаря 30-летнему опыту Saeco в области инноваций было зарегистрировано 110 патентов, и теперь вы можете повторить процесс приготовления кофе у себя дома — просто и без усилий, нажатием одной кнопки.

    История Saeco

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