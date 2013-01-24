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Мультипечь Philips с уникальной технологией TurboStar

 

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    Максимум здоровья и вкуса

    Вкусные блюда с корочкой, сочные внутри

     
    • Требует на 80% меньше масла во время жарки и запекания
    • Готовьте любимые блюда без запаха жареного масла
    • Мыть без лишних усилий

     

    Вам нравится жареная еда, но вы чувствуете недостатки фритюрницы и сковороды? Нездоровый, неприятный запах, тяжело мыть… Мультипечь Philips — это идеальное решение! С помощью Мультипечи жареная еда может быть здоровой!

     

    Благодаря уникальной технологии TurboStar блюда, приготовленные в Мультипечи, содержат на 80% меньше жира*, оставаясь вкусными и питательными. Вы не почувствуете неприятных запахов во время готовки. Корзину, чашу и аксессуары Мультипечи можно мыть в посудомоечной машине и легко очищать руками.

     

    * По сравнению со свежей жареной едой, приготовленной в обычной фритюрнице Philips.

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    В Мультипечи можно зажаривать, как во фритюрнице, запекать овощи, мясо и рыбу, выпекать разные десерты и даже готовить блюда, как на гриле.

    Жарка

    В Мультипечи можно жарить здоровым способом. По сравнению с обычной фритюрницей, еда, приготовленная в Мультипечи Philips, содержит на 80% меньше жира*, сохраняя такой же вкус!

     

    * По сравнению с блюдами, приготовленными в обычной фритюрнице Philips.

    Запекание

    В Мультипечи можно так же жарить свиные ребра, разнообразные стейки или другое мясо, рыбу или овощи.

    Выпечка

    Любите сладкое? Тогда готовьте десерты в Мультипечи — крем-брюле, вкусный яблочный пирог и даже кексы.

    Гриль

    Готовьте мясо и рыбу, как на гриле. Быстро жарьте мясо при высокой температуре и наслаждайтесь сочным, мягким мясом с хрустящей корочкой.

    Жареная еда становится здоровой с TurboStar

     

    Уникальная технология TurboStar компании Philips — это комбинация направленной циркуляции воздуха и высокой температуры. Благодаря этому продукты приобретают хрустящую корочку и остаются сочными внутри. Приготовление осуществляется только с помощью горячего воздуха, поэтому содержание жира в блюдах становится меньшим на 80%*.

     

    Как это работает?

    Уникальная технология TurboStar от Philips — это комбинация направленной циркуляции воздуха и оптимальной температуры, а также размещение продукта для приготовления. Благодаря этому продукты приобретают хрустящую корочку и остаются сочными внутри. Такой способ готовки подходит для выпекания, жарки и гриля. Приготовление осуществляется только с помощью горячего воздуха — это предотвращает образование запаха жареного масла, как во время жарки на сковороде или во фритюрнице. Очистить Мультипечь после использования очень легко, а детали, которые контактируют с едой, можно мыть в посудомоечной машине.

     

    *По сравнению с жареной едой, приготовленной в обычной глубокой фритюрнице Philips.

      Что говорят люди о Мультипечи?

       

       

      Готовить в Мультипечи быстро и легко. Нарезал, положил, 10 минут — и готово.

       

      А еще невероятно вкусно и без масла.

      Как пользоваться Мультипечью?

      После достижения необходимой температуры достаньте корзину и положите в нее еду. Это так просто! Просмотрите доступные видео, чтобы увидеть, как это работает.

      Видеорецепты для Мультипечи Philips

      Мы вдохновляем на приготовление вкусных и полезных блюд. Больше рецептов доступно по ссылке.

      Рецепты для Мультипечи Philips

       

      Перегляньте 8 кращих рецептів і знайдіть інші рецепти для Мультипечі за допомогою кнопки завантаження внизу!

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