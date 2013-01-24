Требует на 80% меньше масла во время жарки и запекания

Готовьте любимые блюда без запаха жареного масла

Мыть без лишних усилий

Вам нравится жареная еда, но вы чувствуете недостатки фритюрницы и сковороды? Нездоровый, неприятный запах, тяжело мыть… Мультипечь Philips — это идеальное решение! С помощью Мультипечи жареная еда может быть здоровой!

Благодаря уникальной технологии TurboStar блюда, приготовленные в Мультипечи, содержат на 80% меньше жира*, оставаясь вкусными и питательными. Вы не почувствуете неприятных запахов во время готовки. Корзину, чашу и аксессуары Мультипечи можно мыть в посудомоечной машине и легко очищать руками.