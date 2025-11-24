Ключевые слова для поиска

    Мужчина держит в руке ребенка, а другой рукой ведет шваброй по деревянному полу
    отзывы

    Philips OneUp серии 5000

    Пока, швабра! Привет, OneUp!

    Этот продукт снят с производства
    Крупный план синей насадки на швабре во время уборки пола из серой плитки

    Электрошвабра Philips OneUp

    Оцените быструю и эффективную уборку полов — забудьте о ручных швабрах, которые лишь размазывают грязь по полу. Электрошвабры Philips OneUp серий 3000 и 5000 помогут убираться быстрее и качественнее.

    Электрошвабра Philips OneUp

    Пока, швабра! Привет, OneUp!

    Оцените качественную, быструю и гигиеничную повседневную уборку полов у себя дома. Электрошвабра Philips OneUp поможет с комфортом мыть полы, используя современные технологии.

    2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Технология Philips OneUp

    Всегда чистая вода

    Эта передовая система бесшумно подает чистую воду на пол, одновременно с этим впитывает грязную воду в отдельный резервуар, чтобы ваши полы действительно сияли.

    Очистка без усилий

    Мытье пола вдвое быстрее, чем ручной шваброй

    Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.

    Превосходный результат уборки

    Полы вдвое чище¹

    OneUp справится с жиром, пятнами, липкой грязью и мелкой пылью, чтобы повседневное мытье полов стало быстрее и комфортнее. С Philips OneUp ваши полы будут сиять благодаря эффективному удалению грязи и до 99,9 % бактерий³.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Тщательная уборка повседневной грязи.

    Очищайте полы от жира, липкой грязи, мелкой пыли и других следов. Ваши полы будут сиять — никаких разводов и остатков грязи, а также на 99,9 % меньше бактерий*

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Комфортная уборка — от начала до конца

    Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.

    Технология OneUp

    Запатентованная технология Philips OneUp подает чистую воду на пол и тихо всасывает грязную воду для эффективной уборки.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды

    Раздельные резервуары для чистой и грязной воды — удобно пополнять и опустошать без прямого контакта с грязью.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Шарнир 360° для большей маневренности

    Легко убирайтесь даже в труднодоступных углах и под низкой мебелью благодаря насадке на шарнире 360°.

    Синяя насадка швабры во время уборки деревянного пола

    Оптимальная уборка полов

    Идеально для помещений до 125 м², одного резервуара хватит на мытье 50 м². Полного заряда аккумулятора хватит на 70 минут.

    Сравнение инструментов для уборки

    Без проводов, удобно носить по всему дому

    Оцените свободное движение швабры без проводов и кабелей — все как раньше, но удобнее и без ведра!

    Человек держит в руке синий резервуар для воды

    До 90 % меньший расход воды с лектрошвабры

    Электрошвабра Philips OneUp экономит воду

    Электрошвабра Philips OneUp поможет легко поддерживать дом в чистоте и заботиться об экологичности. Меньший расход воды поможет экономить до 90 % ресурса относительно уборки ручной шваброй с ведром.

    Отзывы

    Philips OneUp серии 5000
    Philips OneUp серии 5000

    Правовые оговорки

    ¹ Действительно чисто: измерение глянцевитости убранной поверхности; протестировано с использованием жидкости, по сравнению с ручной шваброй.
    ² Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC60335-2-2.
    ³ Протестировано на определенной тестовой области, образцы бактерий E. coli и S. aureus.
    В доме площадью 125 м².
    ** Действительно чисто: измерение глянцевитости убранной поверхности; протестировано с использованием жидкости, по сравнению с ручными швабрами.
    *** Согласно измерениям в сравнении с обычной шваброй на невпитывающих напольных покрытиях, при акклиматизации в условиях согласно IEC 60335-2-2.
    **** Протестировано на определенной тестовой поверхности с образцами E. Coli и S. Aureus, используя только воду.
    ***** Дом площадью 125 м².

