Эта передовая система бесшумно подает чистую воду на пол, одновременно с этим впитывает грязную воду в отдельный резервуар, чтобы ваши полы действительно сияли.
Оцените удобную уборку полов без ведра, выжимания и споласкивания тряпки. Электрошвабра Philips OneUp упростит процедуру уборки.
OneUp справится с жиром, пятнами, липкой грязью и мелкой пылью, чтобы повседневное мытье полов стало быстрее и комфортнее. С Philips OneUp ваши полы будут сиять благодаря эффективному удалению грязи и до 99,9 % бактерий³.
Очищайте полы от жира, липкой грязи, мелкой пыли и других следов. Ваши полы будут сиять — никаких разводов и остатков грязи, а также на 99,9 % меньше бактерий*
Запатентованная технология Philips OneUp подает чистую воду на пол и тихо всасывает грязную воду для эффективной уборки.
Раздельные резервуары для чистой и грязной воды — удобно пополнять и опустошать без прямого контакта с грязью.
Легко убирайтесь даже в труднодоступных углах и под низкой мебелью благодаря насадке на шарнире 360°.
