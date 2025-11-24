Умови пошуку
Ця вдосконалена система безшумно помпує чисту воду на підлогу, одночасно вбираючи брудну воду в окремий резервуар, щоб ваша підлога виглядала бездоганно без жодних слідів бруду.
Насолоджуйтесь безпроблемним прибиранням підлоги без виконання таких незручних дій, як перенесення відер, викручування або полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен крок.
OneUp впорається з жиром, плямами, стійким брудом і дрібним пилом, перетворивши щоденне прибирання безладу на підлозі у швидкий і простий процес. Використовуйте Philips OneUp для блискучої підлоги без залишків бруду й розводів, усуваючи до 99,9% бактерій³.
Видаляє жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для блискучої підлоги без розводів і залишків із видаленням до 99,9% бактерій*
Запатентована технологія OneUp подає чисту воду на підлогу і безшумно всмоктує брудну воду, забезпечуючи ефективне електричне миття.
Чиста й брудна вода завжди розділені завдяки вбудованим резервуарам для води. Їх легко наповнювати та спорожнювати, не торкаючись бруду.
Легко очищайте важкодоступні кути та місця під низькими меблями завдяки шарніру, що обертається на 360°.
