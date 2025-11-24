¹ Візуальна чистота: вимірювання блиску очищеної поверхні, протестовано з рідинами, у порівнянні з ручними швабрами.

² Як виміряно порівняно з ручною шваброю на твердих покриттях, що не поглинають вологу, відповідно до акліматизованих умов IEC60335-2-2.

³ Перевірено на конкретній тестовій ділянці зі зразками кишкової палички та золотистого стафілокока.