    Чоловік із дитиною на руках протирає дерев’яну підлогу в освітленій кімнаті
    19 відгуків

    Philips OneUp серії 5000

    Прощавай, стара швабро, привіт, OneUp!

    Крупний план: блакитна швабра, яка миє сіру облицьовану підлоги

    Електрична швабра Philips OneUp

    Попрощайтеся з традиційними швабрами, які не дають бажаного результату — отримайте чистішу підлогу за коротший проміжок часу. Насолоджуйтеся швидшим і зручнішим прибиранням з електричною шваброю Philips OneUp серії 3000 та 5000.

    Електрична швабра Philips OneUp

    Прощавай, стара швабро. Привіт, OneUp!

    Чистіший, швидший і більш гігієнічний спосіб видалення бруду з підлоги. Електрична швабра Philips OneUp поєднує в собі передову технологію і миття без зусиль.

    2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Технологія Philips OneUp

    Завжди чиста вода

    Ця вдосконалена система безшумно помпує чисту воду на підлогу, одночасно вбираючи брудну воду в окремий резервуар, щоб ваша підлога виглядала бездоганно без жодних слідів бруду.

    Прибирання без зусиль

    Удвічі швидше миття порівняно з ручними швабрами

    Насолоджуйтесь безпроблемним прибиранням підлоги без виконання таких незручних дій, як перенесення відер, викручування або полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен крок.

    Справжня чистота

    Удвічі чистіша підлога¹

    OneUp впорається з жиром, плямами, стійким брудом і дрібним пилом, перетворивши щоденне прибирання безладу на підлозі у швидкий і простий процес. Використовуйте Philips OneUp для блискучої підлоги без залишків бруду й розводів, усуваючи до 99,9% бактерій³.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Для глибокого очищення та щоденних забруднень підлоги.

    Видаляє жир, плями, липкий бруд, дрібний пил та щоденні забруднення підлоги. Для блискучої підлоги без розводів і залишків із видаленням до 99,9% бактерій*

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Легке прибирання від початку до кінця

    Насолоджуйтеся безпроблемним прибиранням підлоги без відер, викручування чи полоскання. Електрична швабра Philips OneUp спрощує кожен крок.

    Технологія OneUp

    Запатентована технологія OneUp подає чисту воду на підлогу і безшумно всмоктує брудну воду, забезпечуючи ефективне електричне миття.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Чиста й брудна вода завжди розділені

    Чиста й брудна вода завжди розділені завдяки вбудованим резервуарам для води. Їх легко наповнювати та спорожнювати, не торкаючись бруду.

    5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

    Шарнір з обертанням на 360° для максимального доступу

    Легко очищайте важкодоступні кути та місця під низькими меблями завдяки шарніру, що обертається на 360°.

    Блакитна швабра миє дерев’яну підлогу

    Оптимальне охоплення підлоги

    Ідеально підходить для квартир і приміщень площею до 125 м², завдяки охопленню 50 м² на один резервуар для води. Одна повністю заряджена батарея працює до 70 хвилин.

    Порівняння інструментів для прибирання

    Бездротовий і простий у використанні по всьому дому

    Рухайтеся вільно, без обтяжливих дротів і кабелів. Пристрій рухається так само, як і ваша стара швабра, але не потребує відра!

    Рука тримає блакитний резервуар для води

    Використання до 90% менше води з електричною шваброю

    Електрична швабра Philips OneUp економить воду

    Електрична швабра Philips OneUp допомагає без зусиль прибрати дім і робити екологічно відповідальний вибір. Ефективніше використання води дозволяє заощадити до 90% води в порівнянні з ручною шваброю й відром.

    Philips OneUp серії 5000
    Philips OneUp серії 5000

    Застереження

    ¹ Візуальна чистота: вимірювання блиску очищеної поверхні, протестовано з рідинами, у порівнянні з ручними швабрами.
    ² Як виміряно порівняно з ручною шваброю на твердих покриттях, що не поглинають вологу, відповідно до акліматизованих умов IEC60335-2-2.
    ³ Перевірено на конкретній тестовій ділянці зі зразками кишкової палички та золотистого стафілокока.
     На основі помешкання площею 125 м².
    ** Візуальна чистота: вимірювання блиску очищеної поверхні, перевірено з рідинами, порівняно з ручними швабрами.
    *** За результатами вимірювань порівняно з ручною шваброю на невбирних підлогах, згідно з умовами акліматизації IEC 60335-2-2.
    **** Протестовано на певній тестовій ділянці, зі зразками E. Coli та S. Aureus, використовуючи лише воду.
    ***** На основі площі будинку 125 м².

