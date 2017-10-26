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    Приглашаем в мир легкой  глажки   c Philips PerfectCare

    Парогенераторы PerfectCare

    Парогенератор

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    Вертикальная глажка

    Легкая глажка складок даже для самых деликатных тканей

    Без ризка прожечь ткань

    100% безопасность для всех видов ткани

    Сильный паровой удар

    Который обеспечивает легкую глажку
    Цена магазина Philips
    Парогенератор GC9682_80

    94% пользователей считают, что это самая умная паровая система, которой они когда-либо пользовались!* 

     

    * Результаты тестирования в домашних условиях среди 52 пользователей парогенераторов (Германия, июль 2017).

    Без риска прожечь ткань

     

    Парогенератор PerfectCare обеспечивает 100% безопасность для всех тканей, даже самых деликатных. С помощью технологии OptimalTemp гладьте джинсы и шелк одновременно, без необходимости регулировки температуры.

    Вертикальное отпаривание

     

    Парогенератор PerfectCare идеально подходит для вертикального отпаривания, поскольку он невероятно легкий и имеет мощную подачу пара. Теперь вы можете разгладить даже самые деликатные ткани, платья, пальто или одежду с пайетками. 

     

    Мощный паровой удар

     

    Парогенератор PerfectCare Plus обеспечивает мощную подачу пара (давление до 8 бар, паровой удар до 600 г), который проникает глубоко в ткань, разглаживая даже самые глубокие складки. Глажка еще никогда не была такой легкой и быстрой.

    Узнайте больше о парогенераторах PerfectCare

    Демонстрация и распаковка Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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    Распаковка PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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    Легкий и мощный утюг с парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80

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    Philips PerfectCare Elite Plus: обзор парогенератора с интеллектуальным режимом глажки

    Сравните парогенераторы PerfectCare 

    Парогенератор

    PerfectCare Elite Plus

    Парогенератор

    Цена магазина Philips
    GC9682/80
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    Парогенератор

    PerfectCare Elite Plus

    Парогенератор

    Цена магазина Philips
    GC9642/60
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    Парогенератор

    PerfectCare Compact

    Парогенератор

    Цена магазина Philips
    GC7833/80
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    Technologia DynamiQ
    • Да
    • Нет
    • Нет

    Технология OptimalTEMP
    • Да
    • Да
    • Да

    Давление
    • 8 бар
    • 7,2 бар
    • 6 бар

    Паровой удар
    • 600 г
    • 490 г
    • 350 г

    Постоянная подача пара
    • 165 г/мин
    • 145 г/мин
    • 120 г/мин

    Подошва
    • T-ionic Glide
    • T-ionic Glide
    • SteamGlide Plus

    Емкость резервуара для воды
    • 1800 мл
    • 1800 мл
    • 1500 мл

    Автоматическое отключение

    • Да
    • Да
    • Да

    PerfectCare Elite Plus

    Лучший парогенератор Philips

     

     

    Благодаря технологии Silence Steam парогенератор невероятно мощный и бесшумный.

    Цена магазина Philips

    Откройте для себе PerfectCare:

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