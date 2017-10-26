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* Результаты тестирования в домашних условиях среди 52 пользователей парогенераторов (Германия, июль 2017).
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Technologia DynamiQ
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Технология OptimalTEMP
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Давление
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Паровой удар
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Постоянная подача пара
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Подошва
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Емкость резервуара для воды
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Автоматическое отключение
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Благодаря технологии Silence Steam парогенератор невероятно мощный и бесшумный.
GC9642/60
GC7833/80
GC8942/20
GC7057/20
GC7051/30
GC9324/20