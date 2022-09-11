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    Series 800

    Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP0820/00
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко
      -{discount-value}

      Series 800 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP0820/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      Series 800 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

      Series 800 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежемолотых зерен, приготовленного при идеальной температуре с помощью нашей интеллектуальной системе заваривания. Классический капучинатор позволит вам легко сделать вкуснейший капучино или латте маккиато. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 800

        Series 800

        Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

        - {discount-value}

        Итого:

        2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

        Благодаря простой сенсорной панели управления

        • 2 вида кофе
        • Классический капучинатор
        • Матовый черный
        • Сенсорная панель управления
        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

        Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

        При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

        Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

        Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Простая очистка деталей в посудомоечной машине

        Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

        Наши надёжные керамические жернова имеют 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте интенсивность аромата и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

        Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

        Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

        Автоматическое удаление налета для удобства использования

        Автоматическое удаление налета для удобства использования

        Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

        • Страна происхождения

          Сделано в
          Румыния
          Разработано:
          Италия

        • Индивидуальная настройка

          Степени помола
          12
          Регулировка крепости перед приготовлением
          Да
          Настройки температуры
          3

        • Разнообразные функции

          Кофе и другие напитки
          • Эспрессо
          • Горячая вода
          • Кофе
          Приготовление молотого кофе
          Да
          Двойная порция
          Да
          Двойная порция молочного напитка
          Нет

        • Другие функции

          Съемная варочная группа
          Да
          Уведомления о необходимости удаления налета
          Да
          AquaClean
          Да

        • Принадлежности

          Комплектация
          • Тюбик со смазкой
          • Мерная ложка
          • Тестовая полоска для проверки жесткости воды

        • Технические характеристики

          Напряжение
          230  В
          Длина шнура
          100  см
          Частота
          50  Гц
          Вместительный резервуар для воды
          1,8  л
          Емкость контейнера для отходов
          12  порций
          Емкость для зерен
          275  г
          Вес изделия
          7.5  кг
          Контейнер для отходов
          Доступ с передней панели
          Емкость для воды
          Доступ с передней панели
          Совместимость с фильтром
          AquaClean
          Давление помпы
          15  бар
          Цвет и отделка
          Черный
          Размеры продукта
          246x371x433  миллиметра

        • Общие характеристики

          Регулируемый по высоте носик
          85–145  миллиметра
          Молочное решение
          Классический капучинатор
          Простая очистка и обслуживание
          Совместимость с фильтром AquaClean
          Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине
          • Классический капучинатор
          • Поддон для капель
          Интерфейс пользователя
          Сенсорная панель управления

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Социальная ответственность

          Экорежим
          Да
          Маркировка энергоэффективности
          Класс A
          Потребляемая мощность при заваривании
          1500  Вт
          Упаковка пригодна для вторичной переработки
          >95  %

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            • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
            • *Для температуры от 70 до 82 °C.

            Способы оплаты:

            Оплата при получении товара  

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            О Philips

            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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