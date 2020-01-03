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    • 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
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      Серия 4300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP4346/71

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      Готовьте любимый кофе — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусный кофе с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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      Серия 4300 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      этот продукт
      Серия 4300
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      Серия 4300

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      итого

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      8 вкусных видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

      С LatteGo, самой быстрой в очистке системой подачи молока*

      • 8 видов кофе
      • LatteGo
      • Черный
      8 видов кофе, включая латте маккиато, в ваших руках

      8 видов кофе, включая латте маккиато, в ваших руках

      Разным моментам подходят разные виды кофе — от крепкого эспрессо до изысканного капучино — и ваша полностью автоматическая эспрессо-кофемашина позволит создавать целый ряд видов кофе, не тратя ценное время.

      Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

      Капучино с кремовой текстурой; свежий кофе, сваренный вами у себя дома.

      Наслаждайтесь капучино с кремовой текстурой, в том числе с использованием ваших любимых видов растительного молока. Благодаря технологии циклонного вспенивания LatteGo преобразует разные виды молока (в том числе растительного) с разными содержанием белков и жиров в идеальную плотную пену.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Два элемента, ни одной трубки — систему LatteGo невероятно легко очищать

      Поддон для капель LatteGo и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе любого помола.

      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

      Регулируйте объем и ароматность кофе с инструментом настройки кофе

      В инструменте настройки кофе вы можете создать идеальный кофе с простыми параметрами интенсивности аромата, крепости кофе и объема молочной пены.

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Простая очистка деталей в посудомоечной машине

      Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

      Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

      Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

      Легко выбирайте любимый кофе с помощью интуитивного дисплея

      Между вами и вашим любимым кофе больше не осталось преград благодаря нашему интуитивному дисплею. Всего несколько действий отделяют вас от вкуса и аромата кофе.

      Идеальная чашка кофе каждый раз благодаря 2 пользовательским профилям

      Наслаждайтесь кофе по-своему с двумя пользовательскими профилями, в которых хранятся ваши особые рецепты. Дополнительный гостевой профиль позволит вашим гостям готовить кофе именно так, как им нравится, не меняя ваши настройки.

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано:
        Румыния

      • Персональная настройка

        Настройки уровня крепости
        5
        Степени помола
        12
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Профили пользователя
        • 2
        • Гостевой
        Настройки температуры
        3

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Горячая вода
        • Капучино
        • Кофе
        • Молочная пена
        • Ристретто
        • Латте макиато
        • Кофе с молоком
        • Американо
        • Кофе Crema
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие возможности

        Съемная варочная группа
        Да
        Герметичная конструкция
        Да
        Подсказки по очистке от накипи
        Да
        AquaClean
        Да

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Фильтр AquaClean
        • Тюбик со смазкой
        • Крышка для хранения LatteGo

      • Технические характеристики

        Цвет
        Черный
        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость кувшина для молока
        0,26  L
        Емкость контейнера для отходов
        12  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  L
        Емкость отсека для зерен
        275  g
        Вес изделия
        8  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Макс. высота чашки
        150  mm
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15  bar
        Габариты изделия
        246x372x433  mm
        Отделка
        Особый серебристый спрей

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        LatteGo
        Регулируемый по высоте носик
        85–145  mm
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • LatteGo
        • Поддон для капель
        Тип дисплея
        TFT

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500  W
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        > 95 %

      Badge-D2C

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      • * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним касанием кнопки; 2023 г.
      • **По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
      • ***На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки
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