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    • Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе
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      Серия 5500 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

      EP5547/90

      Общая оценка / 5
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      Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

      Выбирайте из 20 вкуснейших кофейных рецептов на LatteGo 5500. От кремового латте до освежающего кофе со льдом — все виды кофе готовятся с идеальной температурой, ароматом и крема. LatteGo создает шелковую и мягкую пену, а также поддерживает простую процедуру очистки.

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      Серия 5500 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Серия 5500
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      Серия 5500

      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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      Самый простой вариант приготовить горячий и холодный кофе

      С LatteGo, самой быстрой в очистке системой подачи молока*

      • 20 видов кофе
      • LatteGo
      • Черный хром
      Вам доступно 20 рецептов горячих и освежающих напитков

      Вам доступно 20 рецептов горячих и освежающих напитков

      Среди 20 рецептов кофемашины вы найдете как горячие напитки, такие как эспрессо, молочный латте и капучино, так и освежающие разновидности кофе со льдом. Мы откалибровали нашу варочную группу, чтобы даже виды кофе со льдом были столь же вкусными, как и горячие разновидности.

      Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с системой подачи молока LatteGo

      Наслаждайтесь бархатной молочной пеной с системой подачи молока LatteGo

      Наша мощная технология циклонного вспенивания позволит создавать бархатную молочную пену одним касанием кнопки даже при использовании растительных видов молока.

      Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

      Более яркий вкус благодаря износостойкой керамической кофемолке

      Раскройте весь вкус кофейных зерен с нашей износостойкой керамической кофемолкой. Точно регулируйте помол, выбирая из 12 установок — от грубого до мелкого.

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

      Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять

      Наша система Aroma Extract находит оптимальный баланс между температурой и ароматом, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды.

      Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

      Еще больше вкуса с функцией Extra Shot

      Больше вкуса и меньше горечи с нашей функцией дополнительной порции кофе Extra Shot. Используйте ее с любыми рецептами кофе, за исключением функции предварительного помола.

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

      Готовьте до 5000 чашек кофе без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean. Он очищает воду до начала приготовления, чтобы ваш кофе получился еще более вкусным.

      Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

      Находите источники вдохновения и поддержку в нашем приложении

      Узнайте все о работе с кофемашиной и откройте для себя новые рецепты кофе в нашем приложении HomeID.

      Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

      Выбирайте, регулируйте и сохраняйте рецепты на интуитивном дисплее

      На удобном и интуитивном дисплее можно выбирать рецепты, регулировать крепость, объем и количество молока. Хотите сохранить выбранные настройки? Сохраните рецепт в одном из двух пользовательских профилей.

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      На 40 % тише с технологией SilentBrew**

      Наша запатентованная технология SilentBrew делает кофемашину тише, чтобы вы могли насладиться комфортом во время приготовления ароматного кофе. Звукоизоляция и тихая работа кофемолки обеспечивают на 40 % меньше шума относительно моделей предыдущих поколений, и эта кофемашина имеет сертификацию Quiet Mark.

      Очистка системы подачи молока LatteGo занимает менее 10 секунд

      Очистка системы подачи молока LatteGo занимает менее 10 секунд

      Всего два компонента и отсутствие шлангов позволяет очищать нашу систему подачи молока менее чем за 10 секунд — под краном или в посудомоечной машине. Philips не предлагает автоматический режим очистки, так как система предполагает дополнительную очистку.

      • Страна изготовления

        Разработано:
        Италия
        Сделано:
        Румыния

      • Персональная настройка

        Настройки крепости кофе
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируется
        Настройки помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3
        Extra Shot
        Да
        Профили пользователя
        4 + гостевой

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Кофе со льдом
        • Горячая вода
        • Американо
        • Кофе Crema
        • Кофе латте
        • Кофе с собой
        • Эспрессо лунго
        • Ристретто
        • Флэт уайт
        • Кофе с молоком
        • Айс-латте
        • Айс-капучино
        • Айс-американо
        • Айс-кофе Crema
        • Айс-кофе с молоком
        • Айс-кофе латте
        • Айс-эспрессо
        • Молочная пена
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молока
        Нет

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тест жесткости воды
        • Фильтр AquaClean
        • Тюбик со смазкой
        • Крышка для хранения LatteGo

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        120 см
        Напряжение
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Емкость кувшина для молока
        0,26 л
        Вместительный резервуар для воды
        1,8 л
        Вес изделия
        8 кг
        Емкость отсека для зерен
        275 г
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с передней панели
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Давление помпы
        15 бар
        Цвет и отделка
        Черная, хромированная
        Габариты изделия
        246x371x433 мм
        Контейнер для отходов
        12 порций

      • Общие характеристики

        Регулируемый по высоте носик
        85–145 мм
        Решение для напитков с молоком
        LatteGo
        Можно мыть в посудомоечной машине
        • Поддон для капель
        • LatteGo
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Пользовательский интерфейс
        TFT
        Материал кофемолки
        Керамика

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Экорежим
        Да
        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Потребляемая мощность при заваривании
        1500 Вт
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        >95 %

      • Другие возможности

        Герметичная конструкция
        Да
        Съемная варочная группа
        Да
        Подсказки по очистке от накипи
        Да
        AquaClean
        Да

      Badge-D2C

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      • * Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение полностью автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним касанием кнопки; 2023 г.
      • **По сравнению с предыдущими эспрессо-кофемашинами Philips
      • ***На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки
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