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    CompactGo

    Мешковый пылесос

    FC8291/02
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Высокая мощность и компактный дизайн Высокая мощность и компактный дизайн Высокая мощность и компактный дизайн
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      CompactGo Мешковый пылесос

      FC8291/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Высокая мощность и компактный дизайн

      Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      CompactGo Мешковый пылесос

      Высокая мощность и компактный дизайн

      Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

      Высокая мощность и компактный дизайн

      Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      CompactGo Мешковый пылесос

      Высокая мощность и компактный дизайн

      Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах

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        CompactGo

        CompactGo

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Высокая мощность и компактный дизайн

        Прибор оснащен регулятором мощности и не занимает много места

        • 1400 Вт
        Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

        Легкий и компактный прибор удобно перемещать во время уборки

        Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.

        Компактный размер для удобного хранения

        Компактный размер для удобного хранения

        Благодаря компактному размеру прибор не занимает много места и его удобно хранить.

        Маленькая насадка, щелевая насадка

        Маленькая насадка, щелевая насадка

        С помощью маленькой и щелевой насадок можно легко очищать мебель и деликатные поверхности.

        Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

        Универсальная насадка для тщательной и бережной уборки — лучшая по результатам тестирования

        Отличные результаты уборки независимо от типа напольного покрытия благодаря универсальной насадке, которая признана лучшей по результатам тестирования среди потребителей. Широкое отверстие обеспечивает оптимальный воздушный поток для эффективной очистки даже вдоль стен. Благодаря особому двойному шарниру поддерживается постоянный контакт с полом. Эта высококачественная насадка, разработанная и производимая в Германии компанией WesselWerk, оснащена металлической подошвой с щеткой со всех сторон, которая тщательно очищает твердые полы, не повреждая их, и собирает пяль из щелей и ковров.

        Моющийся мешок для сбора пыли

        Моющийся мешок для сбора пыли

        Мощность в 1400 Вт

        Мощность в 1400 Вт

        Возможность регулировки мощности

        Благодаря регулировке мощности можно выбрать необходимый уровень силы всасывания для уборки поверхностей разного типа.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          1400 W
          Воздушный поток (макс)
          26.6 л/с
          Вес изделия
          4 kg
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          337 X 260 X 233 mm
          цвет
          Вишнево-красный
          Уровень шума (Lc IEC)
          84 дБ
          Вакуум (макс)
          20 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          240 W
          Входная мощность (IEC)
          1000 W

        • Простота использования

          Система хранения
          Вертикальный или горизонтальный
          Соединительная деталь трубки
          Коническое
          Длина шнура
          4 m
          Тип трубки
          Фиксированная металлическая трубка из 2 частей
          Радиус действия
          6 m
          Ручка
          Эргономичная ручка с регулятором силы всасывания
          Ручка для переноски
          Верхняя сторона
          Тип колес
          Пластик
          Регулятор мощности
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Стандартная насадка
          Универсальная насадка
          Аксессуары в комплекте
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          &gt; 75 % переработанного сырья
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Фильтр защиты электродвигателя
          Sourcing Pad
          Вместительность пылесборника
          1.6 л
          Выходной фильтр
          Микрофильтр

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