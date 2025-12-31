Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
FC8291/02
Высокая мощность и компактный дизайн
Новый компактный пылесос Philips CompactGo для максимального удобства. Прибор удобно перемещать во время использования, переносить и хранить. Никогда еще уборка не была такой простой!
1400 Вт
Мешок для пыли можно стирать и использовать повторно — вам не нужно беспокоится о покупке запасных.
Легкая и компактная конструкция обеспечивает удобное перемещение прибора во время уборки.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Перейти к разделу
Отзывы