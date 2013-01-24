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    SilentStar

    Мешковый пылесос

    FC9304/01
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    • Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума Мощный мотор, минимум шума
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      SilentStar Мешковый пылесос

      FC9304/01
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        SilentStar

        SilentStar

        Мешковый пылесос

        Итого:

        Мощный мотор, минимум шума

        Эффективная уборка, бережное отношение к вашему слуху

        • Eco
        • Насадка SilentSeal
        • Моющийся фильтр HEPA 13
        • Паркет
        Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

        Отличные результаты и низкий уровень шума благодаря насадке SilentSeal

        Насадка SilentSeal позволяет достичь великолепных результатов очистки от пыли при низком уровне шума. Эффективный поток воздуха улучшает качество очистки. Технология WesselWerk.

        Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

        Аэродинамический воздушный канал сокращает уровень шума до 70 дБ

        Точная настройка воздушного канала обеспечивает плавный выход потока воздуха из пылесоса, что препятствует образованию шума. Дополнительно предусмотрена подвеска мотора, позволяющая сократить вибрацию.

        HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

        HD-мотор мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания 2000 Вт*

        Высокоэффективный HD-мотор (высокой плотности) мощностью 1250 Вт обеспечивает мощность всасывания до 400 Вт, что означает снижение энергопотребления на 30% при том же результате очистки, что и у прибора мощностью 2000 Вт.*

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13

        Этот пылесос Philips разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка для паркета с мягкой щеткой предотвращает появление царапин

        Насадка с мягкой щеткой, разработанная специально для бережной очистки твердых напольных покрытий, предотвращает появление царапин.

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Две удобные ручки для комфортной работы

        Этот пылесос оснащен не одной, а двумя ручками для переноски. При перемещении пылесоса на колесиках верхняя ручка позволяет вам с легкостью двигать пылесос, практически не наклоняясь. Вторая ручка на передней панели прибора позволяет с легкостью переносить пылесос в вертикальном положении.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Входная мощность (макс)
          1250 W
          Воздушный поток (макс)
          42 л/с
          Размеры изделия (ДхШхВ)
          500 x 290 x 250 mm
          Weight of product
          6,8 kg
          цвет
          Темно-лиловый
          Уровень шума (Lc IEC)
          70 dB
          Вакуум (макс)
          32 kPa
          Мощность всасывания (макс.)
          400 W
          Входная мощность (IEC)
          1250 W

        • Простота использования

          Соединительная деталь трубки
          Кнопка
          Тип трубки
          Металлическая телескопическая трубка из двух частей
          Длина шнура
          8 m
          Радиус действия
          11 m
          Wheel type
          Резина
          Индикатор заполнения мешка для пыли
          Да
          Carrying handle
          Верхняя и передняя
          Регулятор мощности
          Электронный переключатель включения
          Кассета Clean Comfort
          Да

        • Насадки и аксессуары

          Additional nozzle
          Насадка для паркета
          Хранение аксессуаров
          На рукоятке
          Standard nozzle
          Насадка SilentSeal для минимального уровня шума
          Accessories included
          • Щетка
          • Щелевая насадка
          • Маленькая насадка

        • Забота об окружающей среде

          Packaging
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Фильтрация

          Тип мешка для пыли
          s-bag
          Вместительность пылесборника
          3.5 l
          HEPA Air Seal
          Да
          Выходной фильтр
          Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

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              • Измерения компании Philips; 2010 г.

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