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Паровой утюг

GC1010/01
Общая оценка / 5
  • Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы Быстрота и эффективность гарантированы
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    Паровой утюг

    GC1010/01
    Общая оценка / 5

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Паровой утюг

    Быстрота и эффективность гарантированы

    Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.

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    См. все steam-iron

      Быстрота и эффективность гарантированы

      Подошва, созданная для быстрого глажения

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

      Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

      Индикатор готовности утюга к работе

      Индикатор готовности утюга к работе

      При достижении заданной температуры индикатор выключается.

      Подошва с полированным покрытием

      Подошва с полированным покрытием

      Подошва с полированным покрытием

      Паровой утюг 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

      Паровой утюг 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

      Паровой утюг мощностью 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл

      Постоянная подача пара 15 г/мин

      Постоянная подача пара 15 г/мин

      Постоянная подача пара 15 г/мин

      Тонкая подошва для лучшего нагрева

      Тонкая подошва для лучшего нагрева

      Система вентиляции для равномерной подачи пара

      Система вентиляции для равномерной подачи пара

      Технические характеристики

      • Быстрое и мощное разглаживание складок

        Подошва
        С полированным покрытием
        Подача пара
        Да
        Постоянная подача пара
        15  г/мин
        Мощность
        1200  Вт

      • Легко использовать

        Объем резервуара для воды
        150  мл

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи
        Функция самоочистки

      • Технические характеристики

        напряжение
        220  В
        Частота
        50–60 Гц

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