Быстрота и эффективность гарантированы
Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрота и эффективность гарантированы
Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.
Быстрота и эффективность гарантированы
Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрота и эффективность гарантированы
Паровой утюг с тремя настройками пара, алюминиевой подошвой и встроенной функцией удаления накипи Calc-Clean.
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Подошва с полированным покрытием
Паровой утюг мощностью 1200 Вт с емкостью для воды 150 мл
Постоянная подача пара 15 г/мин
Тонкая подошва для лучшего нагрева
Система вентиляции для равномерной подачи пара
Быстрое и мощное разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Технические характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00