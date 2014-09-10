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Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.
Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Полірована підошва
Нагороди
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Jola28
10/09/2014
Polska
Żelazko, które bardzo dobrze prasuje
Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe
NATALIA1987
07/11/2013
Polska
TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA
TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe