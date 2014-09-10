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Більше не доступний

Парова праска

GC1010/01

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидка та ефективна – гарантовано

Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.

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Підошва з високою швидкістю ковзання

Швидка та ефективна – гарантовано

Індикатор готовності до прасування

Індикатор готовності до прасування

Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу запобігає утворенню накипу в прасці.

Функція очистки від накипу дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

Полірована підошва

Полірована підошва

Полірована підошва

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC1010 Żelazko parowe

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