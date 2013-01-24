Швидка та ефективна – гарантовано
Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна – гарантовано
Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
Швидка та ефективна – гарантовано
Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидка та ефективна – гарантовано
Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.
Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.
Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.
Полірована підошва
Парова праска має потужність 1200 Вт і резервуар для води місткістю 150 мл
Постійна подача пари 15 г/хв.
Тонка підошва для кращого нагрівання
Конструкція отворів для однорідної подачі пари
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00