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Парова праска

GC1010/01
Загальна оцінка / 5
  • Швидка та ефективна – гарантовано Швидка та ефективна – гарантовано Швидка та ефективна – гарантовано
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    Парова праска

    GC1010/01
    Загальна оцінка / 5

    Швидка та ефективна – гарантовано

    Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Парова праска

    Швидка та ефективна – гарантовано

    Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.

    Швидка та ефективна – гарантовано

    Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Парова праска

    Швидка та ефективна – гарантовано

    Парова праска з трьома налаштуваннями пари, алюмінієвою підошвою, вбудованою функцією очищення від накипу.

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      Швидка та ефективна – гарантовано

      Підошва з високою швидкістю ковзання

      Індикатор готовності до прасування

      Індикатор готовності до прасування

      Коли буде досягнено необхідної температури для прасування, індикатор згасне.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean запобігає утворенню накипу в прасці.

      Функція Calc Clean дозволяє видалити часточки накипу з праски Philips, просто промивши її водою. Регулярне очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски.

      Полірована підошва

      Полірована підошва

      Полірована підошва

      Парова праска 1200 Вт із резервуаром для води на 150 мл

      Парова праска 1200 Вт із резервуаром для води на 150 мл

      Парова праска має потужність 1200 Вт і резервуар для води місткістю 150 мл

      Постійна подача пари 15 г/хв.

      Постійна подача пари 15 г/хв.

      Постійна подача пари 15 г/хв.

      Тонка підошва для кращого нагрівання

      Тонка підошва для кращого нагрівання

      Конструкція отворів для однорідної подачі пари

      Конструкція отворів для однорідної подачі пари

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        Полірована
        Подача пари
        Так
        Постійна подача пари
        15  г/хв.
        Потужність
        1200  Вт

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        150  мл

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Самоочищення

      • Технічні характеристики

        Напруга
        220  В
        Частота
        50–60 Гц

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