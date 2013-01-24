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Встроенная функция Calc-Clean
Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Встроенная функция Calc-Clean
Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.
Встроенная функция Calc-Clean
Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Встроенная функция Calc-Clean
Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.
Паровой утюг
Цена магазина Philips
Итого:
Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.
Постоянная подача пара до 15 г/мин для лучшего разглаживания складок.
При достижении заданной температуры индикатор выключается.
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Комфортное глажение
Разглаживание складок
Легко использовать
Технические характеристики
Вес и габариты