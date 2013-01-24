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    Паровой утюг

    GC1110
    Общая оценка / 5
    • Встроенная функция Calc-Clean Встроенная функция Calc-Clean Встроенная функция Calc-Clean
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      Паровой утюг

      GC1110
      Общая оценка / 5

      Встроенная функция Calc-Clean

      Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Паровой утюг

      Встроенная функция Calc-Clean

      Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.

      Встроенная функция Calc-Clean

      Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Паровой утюг

      Встроенная функция Calc-Clean

      Паровой утюг с 3 настройками пара и надежной, устойчивой к повреждениям рабочей поверхностью Dupont Dynaglide. Со встроенной функцией Calc-Clean.

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        Паровой утюг

        Цена магазина Philips

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        Встроенная функция Calc-Clean

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция Calc Clean предотвращает возникновение накипи

        Функция очистки от накипи Calc Clean очищает утюг Philips от известкового налета, продлевая срок службы утюга.

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для лучшего разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для лучшего разглаживания складок.

        Индикатор готовности утюга к работе

        Индикатор готовности утюга к работе

        При достижении заданной температуры индикатор выключается.

        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Технические характеристики

        • Комфортное глажение

          Дополнительный комфорт
          Свободный поворот шнура на 180 градусов
          Управляемая очистка от накипи
          Функция Calc Clean
          Длина шнура
          1,8  м
          Безопасен в использовании
          Превышает международные стандарты перепада напряжения
          Можно использовать водопроводную воду
          Да
          Объем резервуара для воды
          180  мл

        • Разглаживание складок

          Постоянная подача пара
          до 15 г/мин
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Заостренный носик
          Подошва
          Оптимальная система отверстий

        • Легко использовать

          Управление
          • Индикатор нагрева
          • Настройка подачи пара
          Быстрый нагрев
          Да
          Эффективное глажение труднодоступных мест
          Кнопка переключения режимов

        • Технические характеристики

          Частота
          50—60
          Питание
          1400
          напряжение
          220—240

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          26,1 x 11,5 x 13,6
          Вес продукта
          1,06

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