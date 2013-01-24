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    Праска з відпарюванням

    GC1110
    Загальна оцінка / 5
    • Вбудована функція Calc-Clean Вбудована функція Calc-Clean Вбудована функція Calc-Clean
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      Праска з відпарюванням

      GC1110
      Загальна оцінка / 5

      Вбудована функція Calc-Clean

      Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Праска з відпарюванням

      Вбудована функція Calc-Clean

      Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.

      Вбудована функція Calc-Clean

      Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Праска з відпарюванням

      Вбудована функція Calc-Clean

      Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.

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        Праска з відпарюванням

        Ціна магазину Philips

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        Вбудована функція Calc-Clean

        Тривалий вихід пари до 15 г/хв. краще усуває складки

        Тривалий вихід пари до 15 г/хв. краще усуває складки.

        Технічні характеристики

        • Технічні специфікації

          Вага виробу
          0,9  кг

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