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Вбудована функція Calc-Clean
Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вбудована функція Calc-Clean
Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.
Вбудована функція Calc-Clean
Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вбудована функція Calc-Clean
Праска з відпарюванням, 3 налаштуваннями пари та надзвичайно довговічною підошвою Dupont Dynaglide із захистом від подряпин. Вбудована функція Calc-Clean.
Праска з відпарюванням
Ціна магазину Philips
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