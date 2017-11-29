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Больше не доступен
Подача пара 15 г/мин
Паровой удар 60 г
Антипригарная подошва
Calc-clean (удаление накипи)
Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.
Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.
Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы
Награды
4.9
из 5
13
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Окс1988
29/11/2017
Україна
Якість 100%
Цей утюг нашій сім'ї подарували на новосілля. Подобаються його якість і дизайн, але саме більше що мене приємно вразило це функція яку він має, якщо він стоїть в одному положенні більше трьох хвилин тоді він сам вимикається . Також бистро нагрівається, цим жеж економить мій час Рекомендую.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг
Elisa
21/06/2019
Україна
Чудова праска. Раджу всім!
Дана модель праски дуже класна! Користуюсь часто. Просто супер! Єдине, це заливаю в неї дестильовану воду, бо якщо брати з крану, то при функції "пар" виділяється накип. Праску ражду усім та кожному. Може стати незамінним подарунком для близьких.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
VikkGr99
21/06/2019
Україна
Хороша праска
Користуюсь біля року - ніяких проблем не виникало. Нагрівається ща декілька секунд, прасує гарно, покриття не псується, що таке накип не знаємо, бо вона має функцію самоочищення) Загалом - якщо хочете мати менше клопоту з просуванням, вам необхідно лише придбати цю чудо-річ. Ви не пожалкуєте, однозначно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою
В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели