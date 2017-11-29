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  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
  • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
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Больше не доступен

Featherlight PlusПаровой утюг с антипригарной подошвой

GC1424/30

4.9
| (13) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде.
Посмотреть все преимущества

На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

  • Подача пара 15 г/мин

  • Паровой удар 60 г

  • Антипригарная подошва

  • Calc-clean (удаление накипи)

Антипригарное покрытие подошвы

Антипригарное покрытие подошвы

Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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4.9

из 5

13

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

29/11/2017

Україна

Україна

Якість 100%

Цей утюг нашій сім'ї подарували на новосілля. Подобаються його якість і дизайн, але саме більше що мене приємно вразило це функція яку він має, якщо він стоїть в одному положенні більше трьох хвилин тоді він сам вимикається . Також бистро нагрівається, цим жеж економить мій час Рекомендую.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1425/40 Паровой утюг

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова праска. Раджу всім!

Дана модель праски дуже класна! Користуюсь часто. Просто супер! Єдине, це заливаю в неї дестильовану воду, бо якщо брати з крану, то при функції "пар" виділяється накип. Праску ражду усім та кожному. Може стати незамінним подарунком для близьких.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

21/06/2019

Україна

Україна

Хороша праска

Користуюсь біля року - ніяких проблем не виникало. Нагрівається ща декілька секунд, прасує гарно, покриття не псується, що таке накип не знаємо, бо вона має функцію самоочищення) Загалом - якщо хочете мати менше клопоту з просуванням, вам необхідно лише придбати цю чудо-річ. Ви не пожалкуєте, однозначно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Featherlight Plus GC1424/30 Парова праска з антипригарною підошвою

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      Примечания

      1. В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели