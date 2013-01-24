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    Featherlight Plus

    Паровой утюг с антипригарной подошвой

    GC1424/30
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара* На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара* На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*
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      Featherlight Plus Паровой утюг с антипригарной подошвой

      GC1424/30
      Общая оценка / 5
      1 награда

      На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

      Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Featherlight Plus Паровой утюг с антипригарной подошвой

      На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

      Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде. Узнать обо всех преимуществах

      На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

      Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Featherlight Plus Паровой утюг с антипригарной подошвой

      На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

      Вокруг происходит так много интересного, и с домашней работой всегда хочется справиться поскорее. Этот утюг с постоянной подачей пара, антипригарным покрытием и встроенной функцией распыления создан для того, чтобы вы могли быстро разглаживать складки на одежде. Узнать обо всех преимуществах

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        Featherlight Plus

        Featherlight Plus

        Паровой утюг с антипригарной подошвой

        Цена магазина Philips

        Итого:

        На 30 % более быстрое глаженье с помощью пара*

        • Подача пара 15 г/мин
        • Паровой удар 60 г
        • Антипригарная подошва
        • Calc-clean (удаление накипи)
        Антипригарное покрытие подошвы

        Антипригарное покрытие подошвы

        Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

        Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

        Мощность до 1400 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

        Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

        Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

        Функция очистки от накипи продлевает срок службы утюга на долгие годы

        Удобная ручка и устойчивое вертикальное положение для максимального комфорта

        Удобная ручка и устойчивое вертикальное положение для максимального комфорта

        Удобная ручка и устойчивое вертикальное положение для максимального комфорта

        Встроенная функция распыления для удобства глажения

        Встроенная функция распыления для удобства глажения

        Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

        Широкое отверстие резервуара для воды предотвращает протекание

        Широкое отверстие резервуара для воды предотвращает протекание

        Широкое отверстие резервуара для воды предотвращает случайное протекание.

        Большой регулятор нагрева для обработки различных тканей

        Большой регулятор нагрева для обработки различных тканей

        Большой регулятор нагрева позволяет выбрать нужную температуру для обработки соответствующего типа ткани, обеспечивая безопасность при глажении.

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

        Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для быстрого разглаживания складок

        Постоянная подача пара до 15 г/мин для быстрого разглаживания складок.

        Паровой удар до 60 г

        Паровой удар до 60 г

        Подача пара измеряется в граммах при выходе из подошвы. Чем сильнее паровой удар, тем глубже пар проникает в ткань для более тщательного разглаживания складок. Паровой удар этого утюга составляет 60 г и позволяет разглаживать даже самые жесткие складки.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Объем резервуара для воды
          160 мл
          Название подошвы
          Антипригарная
          Заостренный паровой носик
          Да

        • Быстрое разглаживание складок

          Мощность
          1400 W
          Постоянная подача пара
          15 г/мин
          Распыление воды
          Да
          Паровой удар
          60 g

        • Очистка от накипи

          Очистка от накипи и загрязнений
          Функция самоочистки

        • Размер и вес

          Вес (с упаковкой)
          0,95 kg
          Размеры упаковки (Ш x В x Д)
          27 x 1,5 x 11,4 см
          Вес утюга
          0,78 kg

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            • В режиме подачи пара, по сравнению с настройкой глаженья без пара на этой модели

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